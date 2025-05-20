إصابات واعتقالات خلال اقتحام مناطق متفرقة بالضفة

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات -PNN- أصيب عدد من المواطنين، واعتقل آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في محافظات الضفة الغربية ، فجر اليوم الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، واعتقلت كلا من: أسعد سعيد صبيح، وإبراهيم مرزوق صلاح ونجله محمد، وأيهم أحمد عثمان صبيح، ومحمد أبو زيد، وإبراهيم أبو الهوى، وعدّال أبو رمدان، وعثمان جمعة صلاح وأحمد علي عيسى، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

كما اعتقلت الفتى همام عيسى علي طقاطقة (17 عاماً)، بعد دهم منزله في بلدة بيت فجار جنوباً.

وفي الخليل، اعتقل جيش الاحتلال رمزي الرجبي، ومحمد حمدي الرجبي وأنور خليل عيسى جعيدي، بعد دهم منازلهم في المنطقة الجنوبية، فيما اقتحم بلدات دورا، ويطا والظاهرية جنوبي المدينة، وتفوح غرباً، وداهم عدداً من منازل المواطنين وعبث بمحتوياتها، دون التبليغ عن اعتقالات.

وأصيب المواطن أكرم أبو صبحة وزوجته برضوض وكدمات، إثر الاعتداء عليهما من قبل مستوطنين داهموا قرية الفخيت بمسافر يطا جنوبي الخليل، وقاموا بتحطيم مركبة وكاميرات مراقبة تابعة لمدرسة القرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بلال أبو العون ورائد بركات، بعد دهم منزليهما في بلدة عنبتا شرقي طوكرم، والمحرر سعد عثمان بسيس من ضاحية أكتابا.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قسم عي السلام البرغوثي وأنس مشعل البرغوثي، بعد دهم منزليهما في بلدة كوبر شمال غرب المدينة، كما داهمت بلدات بيرزيت، وسلواد، وبلعين، وخربثابني حارث، ومخيم الجلزون، وحي جبل الطويل بالبيرة، واقتحمت عدداً من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها.

وفي ساق متصل، داهمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي نابلس، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة مواطن (2 عاماً) بالرصاص الحي في القدم.