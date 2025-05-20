إصابات واعتقالات خلال اقتحام مناطق متفرقة بالضفة

إصابات واعتقالات خلال اقتحام مناطق متفرقة بالضفة
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، واعتقلت كلا من: أسعد سعيد صبيح، وإبراهيم مرزوق صلاح ونجله محمد، وأيهم أحمد عثمان صبيح، ومحمد أبو زيد، وإبراهيم أبو الهوى، وعدّال أبو رمدان، وعثمان جمعة صلاح وأحمد علي عيسى، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.
كما اعتقلت الفتى همام عيسى علي طقاطقة (17 عاماً)، بعد دهم منزله في بلدة بيت فجار جنوباً.
وفي الخليل، اعتقل جيش الاحتلال رمزي الرجبي، ومحمد حمدي الرجبي وأنور خليل عيسى جعيدي، بعد دهم منازلهم في المنطقة الجنوبية، فيما اقتحم بلدات دورا، ويطا والظاهرية جنوبي المدينة، وتفوح غرباً، وداهم عدداً من منازل المواطنين وعبث بمحتوياتها، دون التبليغ عن اعتقالات.
وأصيب المواطن أكرم أبو صبحة وزوجته برضوض وكدمات، إثر الاعتداء عليهما من قبل مستوطنين داهموا قرية الفخيت بمسافر يطا جنوبي الخليل، وقاموا بتحطيم مركبة وكاميرات مراقبة تابعة لمدرسة القرية.
واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بلال أبو العون ورائد بركات، بعد دهم منزليهما في بلدة عنبتا شرقي طوكرم، والمحرر سعد عثمان بسيس من ضاحية أكتابا.
ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قسم عي السلام البرغوثي وأنس مشعل البرغوثي، بعد دهم منزليهما في بلدة كوبر شمال غرب المدينة، كما داهمت بلدات بيرزيت، وسلواد، وبلعين، وخربثابني حارث، ومخيم الجلزون، وحي جبل الطويل بالبيرة، واقتحمت عدداً من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها.
وفي ساق متصل، داهمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي نابلس، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة مواطن (2 عاماً) بالرصاص الحي في القدم.
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