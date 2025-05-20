محادثات خاصة لسموتريتش: ترامب لا يزال يريد خطة للهجرة ويدعمنا بغزة
وقال سموتريتش: "حتى الآن لا يوجد تغيير فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن".
وحسب إدعائه فإن "حماس تطالب بإنهاء الحرب".
وتابع: "إذا احتللنا 75% من قطاع غزة وخلقنا ضغطا متواصلا ومكثفا فسوف تنهار حماس".
وقال: "سنسوي المنطقة بين محوري موراغ وفيلادلفيا وستدخل شركات أميركية لتوزيع المواد الغذائية".
وهاجم سموتريتش بن غفير قائلاً: "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مجرم ولا يجوز تسريب معلومات من مجلس الوزراء".
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