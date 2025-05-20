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محادثات خاصة لسموتريتش: ترامب لا يزال يريد خطة للهجرة ويدعمنا بغزة

محادثات خاصة لسموتريتش: ترامب لا يزال يريد خطة للهجرة ويدعمنا بغزة

2025-05-20 03:07:50
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية عن محادثات خاصة لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن الأمريكيون لم يغيروا موقفهم والرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يريد خطة للهجرة ويدعم إرسرائيل في غزة.

وقال سموتريتش: "حتى الآن لا يوجد تغيير فيما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن".

وحسب إدعائه فإن "حماس تطالب بإنهاء الحرب".

وتابع: "إذا احتللنا 75% من قطاع غزة وخلقنا ضغطا متواصلا ومكثفا فسوف تنهار حماس".

وقال: "سنسوي المنطقة بين محوري موراغ وفيلادلفيا وستدخل شركات أميركية لتوزيع المواد الغذائية".

وهاجم سموتريتش بن غفير قائلاً: "وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مجرم ولا يجوز تسريب معلومات من مجلس الوزراء".

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