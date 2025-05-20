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هواوي تطلق كرنفال التكنولوجيا وقمة الشركاء 2025 للمرة الأولى في أوزبكستان
(MENAFN- bursonglobal) طشقند، أوزبكستان، 19 مايو 2025 – في خطوة تجسد رؤيتها لدفع عجلة التحول الذكي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أعلنت هواوي اليوم عن إطلاق كرنفال التكنولوجيا وقمة الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2025 للمرة الأولى في أوزبكستان. ويجمع الحدث الذي تستضيفه العاصمة طشقند تحت شعار "تسريع الوصول إلى العالم الذكي"، أكثر من 1,500 من أبرز رواد وخبراء القطاع التقني والمسؤولين الحكوميين والشركاء الاستراتيجيين وصناع القرار المؤثرين لاستكشاف سبل مساهمة التقنيات الذكية في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المنطقة. وخلال كلمته في حفل افتتاح الحدث، استعرض ايضاً فيليب جان، نائب الرئيس الأول لشركة هواوي ورئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، رؤية الشركة للتحول الذكي، مؤكداً على التزام هواوي كشريك موثوق في مسيرة التحول الرقمي المستدام للمنطقة.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، قال معالي شيرزود شيرماتوف، وزير التكنولوجيات الرقمية بجمهورية أوزبكستان: "تقف أوزبكستان عند نقطة حاسمة تربط بين التراث القديم والابتكار الحديث. وتعكس استضافتنا لهذا الحدث التاريخي التزامنا الراسخ بأن نغدو مركزاً إقليمياً رائداً للتميز الرقمي. ويسرنا التعاون مع كبريات شركات التكنولوجيا العالمية مثل هواوي، لتأمين البنية التحتية اللازمة لتأسيس مستقبل رقمي مزدهر".
ومن جهته، استعرض فيليب جان، نائب الرئيس الأول لشركة هواوي ورئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في كلمته الرئيسية خلال الحدث رؤية الشركة لمسيرة التحول الذكي في المنطقة، حيث قال: "شهدنا خلال السنوات الثلاثين الماضية ثلاثة تحولات تكنولوجية رئيسية تمثلت في التحول من الاعتماد الكامل على بروتوكولات الإنترنت ثم إلى الاعتماد الكامل على السحابة والآن إلى الاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء. ونطمح إلى الاستفادة من خبرات هواوي الواسعة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لمساعدة العملاء والشركاء حول العالم على اغتنام هذه الفرصة الاستراتيجية، والتعاون معهم لدفع عجلة التحول الذكي عبر كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".
وأكد جان أن نجاح عملية التحول الرقمي في المنطقة يتطلب خمس ركائز رئيسية هي: الاتصال، والحوسبة، والمنصات السحابية؛ التي تشكل أساس البنية التحتية الرقمية، تليها التنمية الخضراء، وأخيراً بناء نظام إيكولوجي مزدهر. ووفقاً لتقرير هواوي الخاص بــ "مؤشـــر الرقمنة العالمي" (GDI)، نوه جان إلى أن كل دولار تستثمره دول المنطقة في البنية التحتية الرقمية، سيحقق لها 8.3 دولار أمريكي من الناتج الاقتصادي الرقمي.
يستعرض كرنفال هواوي للتكنولوجيا التطبيقات العملية لهذه التقنيات عبر أكثر من 50 عرض تقديمي. كما يختبر الحاضرون عن كثب كيف أن دمج الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهياكل الخدمات السحابية من الجيل القادم، والتقنيات الضوئية، وأنظمة التخزين الذكية يوفر حلولاً رقمية شاملة. كما توضح هذه العروض التقديمية كيف يمكن للمؤسسات توظيف القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي مع مراعاة الاستدامة والكفاءة.
ألقى يانغ تشاو بين، نائب الرئيس الأول لشركة هواوي ورئيس مجموعة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كلمة قال فيها: "في عصر الذكاء الاصطناعي الشامل، تلتزم هواوي بالابتكار في تقنيات الشبكات وتطوير الحوسبة المعتمدة على الشبكات لتعزيز كفاءة تدريب النماذج الكبيرة واستدلالها. ومن خلال تمكين الشبكات الذكية، نضمن تقديم تجربة عالية الجودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وستواصل هواوي التعاون مع عملائها وشركائها لاغتنام الفرص الجديدة في هذا العصر التحولي."
ومن جانبه، أكد ديريك هاو، رئيس مجموعة أعمال "هواوي انتربرايز" لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، على التزام الشركة بالتعاون قائلاً: "يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا في مختلف القطاعات بوتيرة غير مسبوقة، حيث تؤدي الممارسات الذكية عبر مختلف الصناعات إلى تأثير كبير. وبينما تتبنى دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على وجه الخصوص، الذكاء الاصطناعي بوصفه جزءاً من استراتيجياتها الوطنية، ابتكرت هواوي حلولًا جديدة للقطاعات التي تتجه نحو الرقمنة والذكاء بناءً على ممارساتها العالمية مع العملاء والشركاء. وفي هواوي، نؤمن بأهمية الشراكة ونعمل عن كثب مع شركائنا لتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، وتسريع وتيرة التحول الذكي في مختلف أنحاء المنطقة".
ومن المقرر أن تبدأ قمة الشركاء غداً بالتزامن مع المعارض التكنولوجية، وستقدم أطر عمل تعاونية جديدة وتكرم الشركاء المتميزين الذين يساهمون في تحقيق التقدم الرقمي في المنطقة. وسيشارك نخبة من قادة الأعمال في جلسة نقاشية حول الفرص الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
يتخطى استثمار هواوي في أوزبكستان حدود تقديم الخدمات والمنتجات التكنولوجية، حيث أنشأت الشركة العديد من أكاديميات تقنية المعلومات والاتصالات في جامعات أوزبكستانية، والتي توفر التدريب لآلاف المتخصصين في المجال الرقمي سنوياً. كما أطلقت هواوي عدة مبادرات تأهيلية هامة، مثل برنامج "المواهب الذهبية" (T.H.E Gold Talent)، بهدف إعداد مليون موهبة رقمية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في السنوات القادمة.
واختتم جان قائلاً: "تتخذ دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خطوة قوية باتجاه التحول الرقمي والذكي والأخضر. وتؤكد هواوي التزامها بأن تكون شريكاً موثوقاً لرحلة التحول هذه، مساهمةً بمنتجاتها وحلولها في سد الفجوة الرقمية وتحقيق الازدهار المستدام للجميع".
يستمر كرنفال التكنولوجيا وقمة الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حتى 20 مايو، ويضمان عدة منتديات متخصصة حول الابتكار في الشبكات، والبنية التحتية للسحابة، والتقنيات الضوئية، وحلول تخزين البيانات المصممة خصيصاً لعصر الذكاء الاصطناعي.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، قال معالي شيرزود شيرماتوف، وزير التكنولوجيات الرقمية بجمهورية أوزبكستان: "تقف أوزبكستان عند نقطة حاسمة تربط بين التراث القديم والابتكار الحديث. وتعكس استضافتنا لهذا الحدث التاريخي التزامنا الراسخ بأن نغدو مركزاً إقليمياً رائداً للتميز الرقمي. ويسرنا التعاون مع كبريات شركات التكنولوجيا العالمية مثل هواوي، لتأمين البنية التحتية اللازمة لتأسيس مستقبل رقمي مزدهر".
ومن جهته، استعرض فيليب جان، نائب الرئيس الأول لشركة هواوي ورئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في كلمته الرئيسية خلال الحدث رؤية الشركة لمسيرة التحول الذكي في المنطقة، حيث قال: "شهدنا خلال السنوات الثلاثين الماضية ثلاثة تحولات تكنولوجية رئيسية تمثلت في التحول من الاعتماد الكامل على بروتوكولات الإنترنت ثم إلى الاعتماد الكامل على السحابة والآن إلى الاعتماد الكامل على تقنيات الذكاء. ونطمح إلى الاستفادة من خبرات هواوي الواسعة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لمساعدة العملاء والشركاء حول العالم على اغتنام هذه الفرصة الاستراتيجية، والتعاون معهم لدفع عجلة التحول الذكي عبر كافة القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى".
وأكد جان أن نجاح عملية التحول الرقمي في المنطقة يتطلب خمس ركائز رئيسية هي: الاتصال، والحوسبة، والمنصات السحابية؛ التي تشكل أساس البنية التحتية الرقمية، تليها التنمية الخضراء، وأخيراً بناء نظام إيكولوجي مزدهر. ووفقاً لتقرير هواوي الخاص بــ "مؤشـــر الرقمنة العالمي" (GDI)، نوه جان إلى أن كل دولار تستثمره دول المنطقة في البنية التحتية الرقمية، سيحقق لها 8.3 دولار أمريكي من الناتج الاقتصادي الرقمي.
يستعرض كرنفال هواوي للتكنولوجيا التطبيقات العملية لهذه التقنيات عبر أكثر من 50 عرض تقديمي. كما يختبر الحاضرون عن كثب كيف أن دمج الشبكات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهياكل الخدمات السحابية من الجيل القادم، والتقنيات الضوئية، وأنظمة التخزين الذكية يوفر حلولاً رقمية شاملة. كما توضح هذه العروض التقديمية كيف يمكن للمؤسسات توظيف القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي مع مراعاة الاستدامة والكفاءة.
ألقى يانغ تشاو بين، نائب الرئيس الأول لشركة هواوي ورئيس مجموعة أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كلمة قال فيها: "في عصر الذكاء الاصطناعي الشامل، تلتزم هواوي بالابتكار في تقنيات الشبكات وتطوير الحوسبة المعتمدة على الشبكات لتعزيز كفاءة تدريب النماذج الكبيرة واستدلالها. ومن خلال تمكين الشبكات الذكية، نضمن تقديم تجربة عالية الجودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وستواصل هواوي التعاون مع عملائها وشركائها لاغتنام الفرص الجديدة في هذا العصر التحولي."
ومن جانبه، أكد ديريك هاو، رئيس مجموعة أعمال "هواوي انتربرايز" لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، على التزام الشركة بالتعاون قائلاً: "يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا في مختلف القطاعات بوتيرة غير مسبوقة، حيث تؤدي الممارسات الذكية عبر مختلف الصناعات إلى تأثير كبير. وبينما تتبنى دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على وجه الخصوص، الذكاء الاصطناعي بوصفه جزءاً من استراتيجياتها الوطنية، ابتكرت هواوي حلولًا جديدة للقطاعات التي تتجه نحو الرقمنة والذكاء بناءً على ممارساتها العالمية مع العملاء والشركاء. وفي هواوي، نؤمن بأهمية الشراكة ونعمل عن كثب مع شركائنا لتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، وتسريع وتيرة التحول الذكي في مختلف أنحاء المنطقة".
ومن المقرر أن تبدأ قمة الشركاء غداً بالتزامن مع المعارض التكنولوجية، وستقدم أطر عمل تعاونية جديدة وتكرم الشركاء المتميزين الذين يساهمون في تحقيق التقدم الرقمي في المنطقة. وسيشارك نخبة من قادة الأعمال في جلسة نقاشية حول الفرص الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
يتخطى استثمار هواوي في أوزبكستان حدود تقديم الخدمات والمنتجات التكنولوجية، حيث أنشأت الشركة العديد من أكاديميات تقنية المعلومات والاتصالات في جامعات أوزبكستانية، والتي توفر التدريب لآلاف المتخصصين في المجال الرقمي سنوياً. كما أطلقت هواوي عدة مبادرات تأهيلية هامة، مثل برنامج "المواهب الذهبية" (T.H.E Gold Talent)، بهدف إعداد مليون موهبة رقمية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في السنوات القادمة.
واختتم جان قائلاً: "تتخذ دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خطوة قوية باتجاه التحول الرقمي والذكي والأخضر. وتؤكد هواوي التزامها بأن تكون شريكاً موثوقاً لرحلة التحول هذه، مساهمةً بمنتجاتها وحلولها في سد الفجوة الرقمية وتحقيق الازدهار المستدام للجميع".
يستمر كرنفال التكنولوجيا وقمة الشركاء في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حتى 20 مايو، ويضمان عدة منتديات متخصصة حول الابتكار في الشبكات، والبنية التحتية للسحابة، والتقنيات الضوئية، وحلول تخزين البيانات المصممة خصيصاً لعصر الذكاء الاصطناعي.
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