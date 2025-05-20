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«منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم» يطرح تجربة استثنائية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك
(MENAFN- BLJ Worldwide) قطــــــــــــــــــــــــر، 19مايو 2025: مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك في الأسبوع الأول من شهر يونيو، يستعد «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، للترحيب بضيوفه خلال هذه العطلة الخاصة لتجديد نشاطهم وتغيير نمط حياتهم مع إقامة ممتدة يقدّمها المنتجع من خلال باقة "اقضِ ثلاث ليالٍ بسعر إثنتين - Stay 3 Pay 2 ". يوفر هذا العرض المتميّز تجربة شاملة وممتعة على مدار ثلاث ليالٍ بسعر إثنتين فقط، وهي تجربة مصممة خصيصًا لمنح الضيوف شعورًا بالاستجمام والاسترخاء التام والاستمتاع بتجارب العناية بالصحة وتعزيز الرفاهية، سواءً كانوا يسعون لقضاء وقت ممتع مع العائلة في Discovery أو من خلال تجربة فريدة في Serenity، ابتداءً من 096,3 ريالاً قطريًا للفرد.
لا تقتصر التجارب الصحية في «منتجع زُلال الصحي» على العناية بالصحة للبالغين فحسب، بل يقدم أيضًا ومن خلال فريق متخصص علاجات مصممة للعائلات والأطفال. ففي Zulal Discovery يمكن للعائلات الاستمتاع بوقت استثنائي، بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية والشاشات، وتجديد التواصل مع بعضهم البعض عبر مجموعة واسعة من البرامج التي تلبي احتياجاتهم. صُمم كل برنامج ليُركِّز على هدف محدد، بدءًا من برنامج "Active Fit" الذي يعزز الصحة البدنية من خلال تدريب يناسب كل فرد من أفراد العائلة، وصولاً إلى برنامج "النقاء والتجديد - Cleanse and Revive" الذي يهدف إلى تعزيز الطاقة وبناء عادات غذائية صحية لدى الأطفال من جميع الأعمار. وتعمل برامج Zulal Discovery على تعزيز النمو الشخصي والتواصل الأسري مع خبراء الصحة الذين يقدّمون الإرشادات لجميع الضيوف، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية جماعية.
ويمكن للزوجين أو ضيوف المنتجع من الأفراد الاستمتاع بمجموعة من البرامج المتاحة في واحة المنتجع المخصصة للبالغين فقط (Zulal’s adult only oasis, Serenity)، والتي تتميّز بمساحات مواتية للاسترخاء مع جدول منسق يتضمن العديد من أنشطة العناية بالصحية، وهي محطة مثالية للزوجين خلال عطلة عيد الأضحى، حيث يمكن لأولئك الذين يبحثون عن الاسترخاء التام الاستمتاع بباقة من علاجاته مثل الوخز بالإبر وعلاجات الحمام وعلاجات سبا واليوجا هاثا والتأمل وغيرها. كما يمكن لأولئك الذين يحتاجون إلى تجربة لتعزيز النشاط ممارسة تمارين البيلاتس لتحسين المرونة والملاكمة التايلاندية وأنشطة التوازن المقترنة بعلاجات سبا الساحرة. ويقدم برنامج «منتجع زُلال الصحي» المميّز Taste of Zulal جرعة من الرفاهية الشاملة، وتجربة مثالية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف اختيار برامج مصممة لدعم أهداف صحية وأنماط حياة محددة، مثل فقدان الوزن المستدام Sustainable Weight Loss أو التعافي من الإجهاد والتوتر Burnout Recovery.
يوفر عرض "اقضِ ثلاث ليالٍ بسعر إثنتين - Stay 3 Pay 2 " فرصة التمتع بأي تجربة صحية تختارها ضمن عروض المنتجع، مع جلسة تدليك يومية إضافية والوصول الكامل للصالة الرياضية وكافة أنشطة اللياقة البدنية.
يقع «منتجع زُلال الصحي» على بُعد ساعة فقط من الإمارات العربية المتحدة سفرًا بالطائرة، وأقل من ساعتين من المملكة العربية السعودية، وهو المكان الأمثل للاسترخاء وقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث يتواجد المنتجع على الساحل الشمالي الهادئ لدولة قطر، ويُعدّ أكبر وجهة صحية متكاملة ورائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، تجمع ببراعة بين مبادئ الطب العربي والإسلامي التقليدي وطرق العلاج الحديثة الشاملة للصحة وتعزيز الرفاهية، ويقدّم مأكولات صحية فاخرة، وعلاجات تناسب كل شخص على حِدة، ومساحة مثالية للاسترخاء والاستجمام والتواصل.
لا تقتصر التجارب الصحية في «منتجع زُلال الصحي» على العناية بالصحة للبالغين فحسب، بل يقدم أيضًا ومن خلال فريق متخصص علاجات مصممة للعائلات والأطفال. ففي Zulal Discovery يمكن للعائلات الاستمتاع بوقت استثنائي، بعيدًا عن الأجهزة الإلكترونية والشاشات، وتجديد التواصل مع بعضهم البعض عبر مجموعة واسعة من البرامج التي تلبي احتياجاتهم. صُمم كل برنامج ليُركِّز على هدف محدد، بدءًا من برنامج "Active Fit" الذي يعزز الصحة البدنية من خلال تدريب يناسب كل فرد من أفراد العائلة، وصولاً إلى برنامج "النقاء والتجديد - Cleanse and Revive" الذي يهدف إلى تعزيز الطاقة وبناء عادات غذائية صحية لدى الأطفال من جميع الأعمار. وتعمل برامج Zulal Discovery على تعزيز النمو الشخصي والتواصل الأسري مع خبراء الصحة الذين يقدّمون الإرشادات لجميع الضيوف، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية جماعية.
ويمكن للزوجين أو ضيوف المنتجع من الأفراد الاستمتاع بمجموعة من البرامج المتاحة في واحة المنتجع المخصصة للبالغين فقط (Zulal’s adult only oasis, Serenity)، والتي تتميّز بمساحات مواتية للاسترخاء مع جدول منسق يتضمن العديد من أنشطة العناية بالصحية، وهي محطة مثالية للزوجين خلال عطلة عيد الأضحى، حيث يمكن لأولئك الذين يبحثون عن الاسترخاء التام الاستمتاع بباقة من علاجاته مثل الوخز بالإبر وعلاجات الحمام وعلاجات سبا واليوجا هاثا والتأمل وغيرها. كما يمكن لأولئك الذين يحتاجون إلى تجربة لتعزيز النشاط ممارسة تمارين البيلاتس لتحسين المرونة والملاكمة التايلاندية وأنشطة التوازن المقترنة بعلاجات سبا الساحرة. ويقدم برنامج «منتجع زُلال الصحي» المميّز Taste of Zulal جرعة من الرفاهية الشاملة، وتجربة مثالية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف اختيار برامج مصممة لدعم أهداف صحية وأنماط حياة محددة، مثل فقدان الوزن المستدام Sustainable Weight Loss أو التعافي من الإجهاد والتوتر Burnout Recovery.
يوفر عرض "اقضِ ثلاث ليالٍ بسعر إثنتين - Stay 3 Pay 2 " فرصة التمتع بأي تجربة صحية تختارها ضمن عروض المنتجع، مع جلسة تدليك يومية إضافية والوصول الكامل للصالة الرياضية وكافة أنشطة اللياقة البدنية.
يقع «منتجع زُلال الصحي» على بُعد ساعة فقط من الإمارات العربية المتحدة سفرًا بالطائرة، وأقل من ساعتين من المملكة العربية السعودية، وهو المكان الأمثل للاسترخاء وقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث يتواجد المنتجع على الساحل الشمالي الهادئ لدولة قطر، ويُعدّ أكبر وجهة صحية متكاملة ورائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، تجمع ببراعة بين مبادئ الطب العربي والإسلامي التقليدي وطرق العلاج الحديثة الشاملة للصحة وتعزيز الرفاهية، ويقدّم مأكولات صحية فاخرة، وعلاجات تناسب كل شخص على حِدة، ومساحة مثالية للاسترخاء والاستجمام والتواصل.
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