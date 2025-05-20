مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين والد صهر ترامب سفيراً في باريس

MENAFN - Al-Bayan) وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الإثنين على تعيين تشارلز كوشنر، والد جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، سفيراً للولايات المتحدة في فرنسا، في خطوة أتت بعدما منح الرئيس الجمهوري في ولايته الأولى نسيبه عفواً رئاسياً عن إدانة جنائية.

وأقرّ مجلس الشيوخ تعيين السفير الجديد بأغلبية 51 صوتاً مقابل 45.

وكوشنر قطب عقارات أمضى عاماً واحداً في سجن فدرالي بعد أن حُكم عليه في 2004 بالسجن لمدة عامين بتهمة التهرب الضريبي.

وعفا عنه ترامب في نهاية ولايته الرئاسية الأولى.

ويصل كوشنر إلى باريس في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وفرنسا، الحليفتين التاريخيتين، وأوروبا بشكل عام، توترات بسبب تهديد الرئيس الأمريكي بحرب تجارية.

وتشارلز كوشنر (71 عاما) هو والد جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي.

وعمل جاريد كوشنر مستشارا لترامب، وبخاصة في شؤون الشرق الأوسط، خلال فترة رئاسته الأولى.

وسيشغل تشارلز كوشنر أيضا منصب سفير الولايات المتّحدة لدى إمارة موناكو.