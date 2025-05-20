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انطلاق تصويت الكوريين الجنوبيين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

انطلاق تصويت الكوريين الجنوبيين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

2025-05-20 01:01:19
(MENAFN- Al-Bayan) انطلق اليوم الثلاثاء تصويت الكوريين الجنوبيين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين.

وقالت لجنة الانتخابات الوطنية اليوم الثلاثاء إن التصويت في الخارج يجري في 223 مركز اقتراع في 118 دولة حول العالم في الفترة من 20 إلى 26 مايو، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية.

وسيجري فتح إجمالي 223 مركز اقتراع، بما في ذلك 182 مركز اقتراع في البعثات الدبلوماسية و41 مركز اقتراع إضافيا. ويجري التصويت في مراكز اقتراع في كوبا ولوكسمبورج وليتوانيا وإستونيا لأول مرة على الإطلاق، بعد فتح بعثات دبلومسية كورية جنوبية هناك في الآونة الأخيرة.

وتم إنشاء مراكز اقتراع إضافية في 39 منطقة تضم أكثر من 30 ألف كوري، ومركز واحد في كل من وحدة "دونجميونج" العسكرية في لبنان ووحدة "هانبيت" العسكرية في أوغندا.

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