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وزارة النقل الفرنسية تعلن استئناف الحركة الجوية الكاملة بمطار أورلي

وزارة النقل الفرنسية تعلن استئناف الحركة الجوية الكاملة بمطار أورلي

2025-05-20 01:01:18
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت السلطات الفرنسية، أمس الاثنين، عودة العمليات الجوية إلى طبيعتها في مطار باريس أورلي، بعد يومين من الاضطرابات الناجمة عن عطل تقني في نظام مراقبة الحركة الجوية.

وأكدت وزارة النقل الفرنسية وهيئة الطيران المدني، في بيان مشترك، أن العمليات استؤنفت بشكل كامل، مع توقع عودة جدول الرحلات إلى مساره الطبيعي تماماً بحلول صباح يوم الثلاثاء.

وكان العطل التقني الذي ظهر بعد ظهر الأحد قد تسبب في تقييد حركة الطيران وإلغاء 40% من الرحلات يوم الأحد، و15% منها يوم الاثنين، بالإضافة إلى تأخيرات كبيرة واجهها آلاف المسافرين.

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