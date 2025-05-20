المبعوث الأميركي: نقترب أكثر فأكثر من التوصل إلى اتفاق بغزة

المبعوث الأميركي: نقترب أكثر فأكثر من التوصل إلى اتفاق بغزة
خبرني - نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن المبعوث الأميركي للرهائن آدم بولر قوله "أعتقد أننا نقترب أكثر فأكثر من التوصل إلى اتفاق في غزة".
وأضاف بولر أنه "إذا أرادت حماس الحضور وتقديم عرض مشروع وإذا كانت مستعدة للإفراج عن الرهائن فنحن دائما منفتحون على ذلك".
كما نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن بولر تأكيده أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يغير موقفه "فهو يدعم إسرائيل والشعب اليهودي".
وفي السياق نقلت جيروزاليم بوست عن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط قوله "نقف جنبا إلى جنب مع إسرائيل ومصممون على ضمان عودة كل رهينة إلى عائلته".
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