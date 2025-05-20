المبعوث الأميركي: نقترب أكثر فأكثر من التوصل إلى اتفاق بغزة



خبرني - نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن المبعوث الأميركي للرهائن آدم بولر قوله "أعتقد أننا نقترب أكثر فأكثر من التوصل إلى اتفاق في غزة".

وأضاف بولر أنه "إذا أرادت حماس الحضور وتقديم عرض مشروع وإذا كانت مستعدة للإفراج عن الرهائن فنحن دائما منفتحون على ذلك".

كما نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن بولر تأكيده أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يغير موقفه "فهو يدعم إسرائيل والشعب اليهودي".

وفي السياق نقلت جيروزاليم بوست عن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط قوله "نقف جنبا إلى جنب مع إسرائيل ومصممون على ضمان عودة كل رهينة إلى عائلته".