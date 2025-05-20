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الاتحاد الأوروبي يتوقع انكماش اقتصاد النمسا خلال 2025

الاتحاد الأوروبي يتوقع انكماش اقتصاد النمسا خلال 2025

2025-05-20 12:10:27
(MENAFN- Al-Bayan) توقعت المفوضية الأوروبية، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في النمسا للعام الثالث على التوالي، استناداً إلى التقييم السلبي لأداء اقتصادها خلال العام الجاري بناءً على أرقام محدثة أظهرت تراجعاً ملحوظاً في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مقارنة بتوقعات الخريف الصادرة في نوفمبر الماضي.

واستند أحدث تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي، اليوم إلى مؤشرات اقتصادية تجعل النمسا الدولة العضو الوحيدة، التي يتوقع الاتحاد أن تشهد تباطؤا اقتصاديا في العام الجاري، وفقاً لأرقام قياسية جديدة تتوقع تسجيل معدل التضخم مرتفع يبلغ 2.9%، يفوق متوسط ​​الاتحاد الأوروبي المحدد بنسبة 2%، وعجز في الميزانية يبلغ 4.4% يتخطى مستوى معاهدة ماستريخت المحدد بنسبة 3.0% من الناتج الاقتصادي، ومعدل بطالة يصل إلى 5.3%.

وأرجع التقرير الأوروبي أسباب الوضع الاقتصادي الراهن في النمسا إلى تراجع الاستثمارات وركود الاستهلاك، وتراجع القدرة التنافسية للصناعة النمساوية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج بشكل حاد، الأمر الذي فرض ضغوطاً على صادرات النمسا، التي تعتمد بشكل أساسي على صناعة الصادرات.

وتوقعت المفوضية الأوروبية أن تحقق النمسا نمواً اقتصادياً يبلغ 1.0% بحلول العام القادم 2026، بالتزامن مع انخفاض معدل ​​التضخم إلى 2.1%، وتراجع نسبة عجز الميزانية إلى نحو 3.4% في العام نفسه.

MENAFN20052025000110011019ID1109569282

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