موتاري: خفضت مطالبي لأجل أبو عابد وقلبي معلق بالفيصلي



خبرني - كشف محترف فريق نادي الفيصلي لكرة القدم المنتهي عقده حديثا امادوا موتاري، أن اللعب لأكبر أندية الأردن وأكثرها تحقيقا للألقاب، يعد إنجازا له يستحق الفخر.

وبين موتاري في تصريح صحيفة لـ"الغد"، أنه قبل أن يغادر الأردن كان له اجتماعات مع اللجنة المؤقتة للنادي من أجل إمكانية تجديد عقده مع الفريق، إلا أنه لم يتلق أي رد من مجلس الإدارة حتى اللحظة.

وأضاف امادوا: "شرف لي أن أرتدي قميص النادي الفيصلي، وأبلغت إدارة النادي بتخفيض مطالبي المالية لأنني حقا أريد التجديد والاستمرار مع الفريق للموسم المقبل".

وأشار محترف الفيصلي إلى أنه طالب سابقا بمبلغ 170 ألف دولار من أجل الاستمرار مع الفريق، لكنه في اجتماعه الأخير مع اللجنة المؤقتة قام بتخفيض مطالبه.

وواصل: "أبلغت الإدارة بموافقتي على 150 ألف دولار من أجل تجديد العقد، ولكنني لغاية الآن لم أجد ردا.

وبين موتاري أنه يعشق جماهير الفيصلي، وكان دائما يلعب من القلب ويقاتل من أجلهم، موضحا أنه لم يتلق أي اتصالات من نادي الحسين إربد ولا يملك أي عروض على الإطلاق سواء أكانت من داخل أو خارج الأردن لغاية اللحظة.

وتابع قائلا: "داخل الأردن قلبي مع النادي الفيصلي، وأتمنى أن أتوصل لاتفاق مع إدارة النادي".

وكشف موتاري أنه يرغب بمواصلة العمل تحت إشراف المدير الفني للفيصلي جمال أبو عابد الذي بسببه قام بتخفيض مطالبه المالية من 170 ألف دولار 150، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك بعض الاستقطابات للاعبين جدد في الفريق الموسم المقبل، فإنه يمكننا تقديم أداء جيد والفوز بالبطولات معا.

وبين محترف الفيصلي في ختام حديثه أنه ينتظر بقية مستحقاته المالية من النادي والتي تصل إلى راتب شهرين.

وكان امادوا، انضم إلى صفوف فريق نادي الفيصلي مطلع شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وتمكن من تقديم الإضافة المطلوبة للفريق وصنع وسجل العديد من الأهداف الحاسمة مع الفيصلي، وكان آخرها في مرمى فريق مغير السرحان ببطولة الدوري، حيث سجل هدفين في ذلك اللقاء، الأمر الذي جعل مسألة تجديد عقده مع النادي مطلبا جماهيريا من قبل عشاق "الأزرق"، وذكر عدد من جماهير الفيصلي أن النادي أخفق في استقطاب العديد من اللاعبين الأجانب في المواسم السابقة، وأن مسألة استقطاب لاعب جديد بديلا لموتاري قد يعيد المشهد ذاته مرة أخرى، لذلك فإن التجديد لامادوا واستمراره مع النادي أفضل ومضمون بشكل أكبر.

وسبق لموتاري الذي يبلغ من العمر31 عاما، وأن مثل أندية الفيحاء، العين، القادسية في المملكة العربية السعودية، وبودابست هونفيد المجري، إلى جانب تمثيله منتخب بلاده "النيجر" في العديد من المناسبات.