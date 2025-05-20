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عاجل من المعتدل للحار .. تغيّرات مفاجئة بدرجات الحرارة

عاجل من المعتدل للحار .. تغيّرات مفاجئة بدرجات الحرارة

2025-05-20 12:04:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسجّل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا في ساعات ما بعد الظهر في مناطق البادية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الأربعاء درجات الحرارة قليلًا، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
كما ويطرأ الخميس ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتسجّل أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارًا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية، تتحول في ساعات ما بعد الظهر إلى شمالية غربية.
أما الجمعة، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتعود حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم ما بين 29 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 27 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 11، وفي مرتفعات الشراة 25 - 12، وفي مناطق البادية 35 - 16، وفي مناطق السهول 29 - 15، وفي الأغوار الشمالية 35 - 17، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 23، وفي البحر الميت 35 - 20، وفي خليج العقبة 36 - 22 درجة مئوية.

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