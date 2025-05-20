المؤشر نيكاي الياباني يرتفع مستفيداً من توقف صعود الين

MENAFN - Al-Bayan) "> ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الثلاثاء مع توقف صعود الين الذي دعم شركات صناعة السيارات ومصدرين آخرين، في حين انتعشت المعنويات في ظل المرونة في وول ستريت على الرغم من تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية.

وقالت ماكي ساوادا، الخبيرة في شركة نومورا، إن حالة عدم اليقين مع قرب انطلاق اجتماعات مجموعة السبع في كندا في وقت لاحق اليوم الثلاثاء تجعل من الصعب على المتداولين التحرك.

وسيسعى وزراء المالية بالمجموعة إلى التوافق في القضايا غير المرتبطة بالرسوم الجمركية لكنهم قد يواجهون صعوبات في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية العازمة على دفع الحلفاء لخدمة المصالح الأمريكية.

وزاد المؤشر نيكاي بنسبة 0.6 بالمئة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن المسؤولين الأمريكيين قد يضغطون من أجل إضعاف الدولار كجزء من مفاوضات الرسوم الجمركية.

كما أن التوترات التجارية مع الصين لا تزال بعيدة عن الحل، على الرغم من التقارب الأخير.

وكانت شركات صناعة السيارات من بين أفضل الشركات أداء حيث عزز بعض الضعف في الين قيمة الإيرادات الخارجية.

وارتفع سهم تويوتا بنسبة 1.2 بالمئة، وقفز سهم مازدا خمسة بالمئة.