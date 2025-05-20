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البرازيل تحدث قيود تصدير الدواجن
(MENAFN- Al-Bayan) ">أصدرت وزارة الزراعة البرازيلية تحديثاً لقائمة القيود على تجارة الدجاج التي وضعتها بعد أن أكدت أكبر دولة مصدرة للدواجن في العالم رصد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية.
وأوقفت البرازيل بموجب البروتوكولات الحالية إصدار الشهادات الصحية على مستوى البلاد للشحنات المخصصة للصين والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا.
وأعلنت تشيلي والأرجنتين وأوروجواي والمكسيك وكوريا الجنوبية وماليزيا وكندا تعليق الواردات من كافة أنحاء البرازيل بعد ظهور المرض.
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