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البرازيل تحدث قيود تصدير الدواجن

البرازيل تحدث قيود تصدير الدواجن

2025-05-20 12:03:57
(MENAFN- Al-Bayan) ">أصدرت وزارة الزراعة البرازيلية تحديثاً لقائمة القيود على تجارة الدجاج التي وضعتها بعد أن أكدت أكبر دولة مصدرة للدواجن في العالم رصد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية.

وأوقفت البرازيل بموجب البروتوكولات الحالية إصدار الشهادات الصحية على مستوى البلاد للشحنات المخصصة للصين والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا.

وأعلنت تشيلي والأرجنتين وأوروجواي والمكسيك وكوريا الجنوبية وماليزيا وكندا تعليق الواردات من كافة أنحاء البرازيل بعد ظهور المرض.

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