زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي يقترح حظر طائرات الرئاسة الأجنبية

زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي يقترح حظر طائرات الرئاسة الأجنبية
واقترح تشومر مشروع "قانون أمن الجسر الجوي الرئاسي" بعد أن أشارت تقارير الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم قبول طائرة تصل قيمتها إلى 400 مليون دولار من قطر.
وقال خبراء قانونيون إن هذا الأمر أثار مجموعة من الأسئلة حول نطاق القوانين المتعلقة بالهدايا التي تقدمها الحكومات الأجنبية، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد وسوء استخدام النفوذ.
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