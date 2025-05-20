ميلوني: قادة أوروبا وأمريكا سيرحبون باستضافة الفاتيكان لمحادثات روسيا وأوكرانيا

ميلوني: قادة أوروبا وأمريكا سيرحبون باستضافة الفاتيكان لمحادثات روسيا وأوكرانيا
ولم يرد الفاتيكان بعد على طلب للتعليق. وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "أكد الفاتيكان، ممثلاً في البابا، ابدى اهتمامه الكبير باستضافة المفاوضات".
وأفاد مكتب ميلوني أن الزعماء الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، تحدثوا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أجرى مكالمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف المكتب في بيان "يجري العمل على البدء فوراً في مفاوضات بين الطرفين يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن وتهيئة الظروف الملائمة من أجل إحلال سلام عادل ودائم في أوكرانيا".
وجاء في البيان "في هذا الصدد، يعد استعداد البابا لاستضافة المحادثات في الفاتيكان أمراً إيجابياً. إيطاليا مستعدة للقيام بدورها لتسهيل الاتصالات والعمل من أجل السلام".
والبابا ليو، الذي انتخب قبل أسبوعين، هو أول أمريكي يقود الكنيسة الكاثوليكية العالمية. وفي خطاب ألقاه في 14 مايو، قال إن الفاتيكان يمكن أن يلعب دور الوسيط في النزاعات العالمية، دون أن يذكر أوكرانيا وروسيا بالتحديد.
وأضاف أن الفاتيكان "مستعد دائما للمساعدة في جمع الأعداء، وجها لوجه، للتحدث مع بعضهم البعض، حتى تتمكن الشعوب في كل مكان مرة أخرى من استعادة الأمل واستعادة الكرامة التي تستحقها، وهي كرامة السلام".
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