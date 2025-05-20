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ميلوني: قادة أوروبا وأمريكا سيرحبون باستضافة الفاتيكان لمحادثات روسيا وأوكرانيا

ميلوني: قادة أوروبا وأمريكا سيرحبون باستضافة الفاتيكان لمحادثات روسيا وأوكرانيا

2025-05-20 12:03:56
(MENAFN- Al-Bayan) ">قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إن قادة أوروبا والولايات المتحدة تحدثوا وأبدوا ترحيبهم بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اهتمام البابا ليو الرابع عشر باستضافة محادثات بين روسيا وأوكرانيا في الفاتيكان، لكن الفاتيكان لم يؤكد أن البابا قد قدم مثل هذا العرض.

ولم يرد الفاتيكان بعد على طلب للتعليق. وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "أكد الفاتيكان، ممثلاً في البابا، ابدى اهتمامه الكبير باستضافة المفاوضات".

وأفاد مكتب ميلوني أن الزعماء الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، تحدثوا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن أجرى مكالمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المكتب في بيان "يجري العمل على البدء فوراً في مفاوضات بين الطرفين يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن وتهيئة الظروف الملائمة من أجل إحلال سلام عادل ودائم في أوكرانيا".

وجاء في البيان "في هذا الصدد، يعد استعداد البابا لاستضافة المحادثات في الفاتيكان أمراً إيجابياً. إيطاليا مستعدة للقيام بدورها لتسهيل الاتصالات والعمل من أجل السلام".

والبابا ليو، الذي انتخب قبل أسبوعين، هو أول أمريكي يقود الكنيسة الكاثوليكية العالمية. وفي خطاب ألقاه في 14 مايو، قال إن الفاتيكان يمكن أن يلعب دور الوسيط في النزاعات العالمية، دون أن يذكر أوكرانيا وروسيا بالتحديد.

وأضاف أن الفاتيكان "مستعد دائما للمساعدة في جمع الأعداء، وجها لوجه، للتحدث مع بعضهم البعض، حتى تتمكن الشعوب في كل مكان مرة أخرى من استعادة الأمل واستعادة الكرامة التي تستحقها، وهي كرامة السلام".

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