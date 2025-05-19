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مقتل 12 مسلحا وجنديين اثنين بعمليات أمنية في باكستان

مقتل 12 مسلحا وجنديين اثنين بعمليات أمنية في باكستان

2025-05-19 11:18:33
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 19 - 5 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الاثنين مقتل 12 مسلحا واثنين من جنوده في عمليتين منفصلتين شنتهما قوات الأمن في إقليمي (خيبر باختونخوا) و(بلوشستان).
وذكرت دائرة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان أن العمليات الاستخباراتية يتم تنفيذها ضد جماعة (تحريك طالبان في باكستان) المحظورة في إقليم (خيبر بختونخوا) الشمالي و(جبهة تحرير بلوشستان) في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.
وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية نفذت عملية استخباراتية في الإقليم الشمالي اشتبكت خلالها مع المسلحين في موقعهم وقتلت خمسة منهم.
وأضاف أن العملية الثانية في نفس الإقليم أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين بينما تم صد كمين نصبه المسلحون بمنطقة شمال وزيرستان القبلية ما أسفر عن مقتل عدد آخر من المسلحين بعد الرد الفعال لقوات الجيش التي سقط منها قتيلين أيضا. (النهاية)

س ب ك / ر ج


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