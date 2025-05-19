مقتل 12 مسلحا وجنديين اثنين بعمليات أمنية في باكستان

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مقتل 12 مسلحا وجنديين اثنين بعمليات أمنية في باكستان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام آباد - 19 - 5 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الاثنين مقتل 12 مسلحا واثنين من جنوده في عمليتين منفصلتين شنتهما قوات الأمن في إقليمي (خيبر باختونخوا) و(بلوشستان).
وذكرت دائرة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان أن العمليات الاستخباراتية يتم تنفيذها ضد جماعة (تحريك طالبان في باكستان) المحظورة في إقليم (خيبر بختونخوا) الشمالي و(جبهة تحرير بلوشستان) في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.
وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية نفذت عملية استخباراتية في الإقليم الشمالي اشتبكت خلالها مع المسلحين في موقعهم وقتلت خمسة منهم.
وأضاف أن العملية الثانية في نفس الإقليم أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين بينما تم صد كمين نصبه المسلحون بمنطقة شمال وزيرستان القبلية ما أسفر عن مقتل عدد آخر من المسلحين بعد الرد الفعال لقوات الجيش التي سقط منها قتيلين أيضا. (النهاية)
س ب ك / ر ج
وذكرت دائرة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني في بيان أن العمليات الاستخباراتية يتم تنفيذها ضد جماعة (تحريك طالبان في باكستان) المحظورة في إقليم (خيبر بختونخوا) الشمالي و(جبهة تحرير بلوشستان) في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.
وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية نفذت عملية استخباراتية في الإقليم الشمالي اشتبكت خلالها مع المسلحين في موقعهم وقتلت خمسة منهم.
وأضاف أن العملية الثانية في نفس الإقليم أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين بينما تم صد كمين نصبه المسلحون بمنطقة شمال وزيرستان القبلية ما أسفر عن مقتل عدد آخر من المسلحين بعد الرد الفعال لقوات الجيش التي سقط منها قتيلين أيضا. (النهاية)
س ب ك / ر ج
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