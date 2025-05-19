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الرئيس الإيراني: سنطمئن أمريكا إذا كانت صادقة في قلقها من صنع السلاح النووي

الرئيس الإيراني: سنطمئن أمريكا إذا كانت صادقة في قلقها من صنع السلاح النووي

2025-05-19 11:18:33
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 19 – 5 (كونا) -- كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الاثنين عن نية بلاده طمأنة الولايات المتحدة "إذا كانت صادقة في قلقها من إنتاج السلاح النووي لدينا هنا".
وذكرت الرئاسة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن بزشكيان قال خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "إذا كانت السلطات الأمريكية صادقة في مزاعمها بشأن القلق من صناعة السلاح النووي في إيران فنحن سنطمئنها بهذا الشأن لكننا لن نستلم الأوامر والأذن من أحد لتنمية وتطور شعبنا".
وأكد أن بلاده "لن ترضخ أبدا للقوة ولن نحرم شعبنا من الإنجازات السلمية للصناعة النووية في مجالات الصحة والعلاج والزراعة والصناعة".
من جهة أخرى تطرق بزشكيان إلى مجالات التعاون الواسعة بين إيران والعراق مشددا على ضرورة الإسراع بإكمال المشاريع المشتركة خاصة في مجال الطرق والربط السككي.
وأشاد إلى الأواصر "المتجذرة والتاريخية بين الشعبين الإيراني والعراقي والتي تعود لآلاف السنين".
من جانبه أكد الوزير حسين عزم بغداد على إكمال المشاريع المشتركة واصفا العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها تمر بمستوى "جيد جدا".
وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعلن أمس الأحد في مقابلة مع قناة (ABC) الأمريكية أن "من الشروط الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هو عدم تخصيب طهران لليورانيوم".
وعقدت إيران والولايات المتحدة حتى الآن أربع جولات من المحادثات غير المباشرة في مسقط وروما بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.(النهاية)

م و / س ع م


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