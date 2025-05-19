الرئيس الإيراني: سنطمئن أمريكا إذا كانت صادقة في قلقها من صنع السلاح النووي

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الرئيس الإيراني: سنطمئن أمريكا إذا كانت صادقة في قلقها من صنع السلاح النووي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طهران – 19 – 5 (كونا) -- كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الاثنين عن نية بلاده طمأنة الولايات المتحدة "إذا كانت صادقة في قلقها من إنتاج السلاح النووي لدينا هنا".
وذكرت الرئاسة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن بزشكيان قال خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "إذا كانت السلطات الأمريكية صادقة في مزاعمها بشأن القلق من صناعة السلاح النووي في إيران فنحن سنطمئنها بهذا الشأن لكننا لن نستلم الأوامر والأذن من أحد لتنمية وتطور شعبنا".
وأكد أن بلاده "لن ترضخ أبدا للقوة ولن نحرم شعبنا من الإنجازات السلمية للصناعة النووية في مجالات الصحة والعلاج والزراعة والصناعة".
من جهة أخرى تطرق بزشكيان إلى مجالات التعاون الواسعة بين إيران والعراق مشددا على ضرورة الإسراع بإكمال المشاريع المشتركة خاصة في مجال الطرق والربط السككي.
وأشاد إلى الأواصر "المتجذرة والتاريخية بين الشعبين الإيراني والعراقي والتي تعود لآلاف السنين".
من جانبه أكد الوزير حسين عزم بغداد على إكمال المشاريع المشتركة واصفا العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها تمر بمستوى "جيد جدا".
وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعلن أمس الأحد في مقابلة مع قناة (ABC) الأمريكية أن "من الشروط الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هو عدم تخصيب طهران لليورانيوم".
وعقدت إيران والولايات المتحدة حتى الآن أربع جولات من المحادثات غير المباشرة في مسقط وروما بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.(النهاية)
م و / س ع م
وذكرت الرئاسة الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني أن بزشكيان قال خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين "إذا كانت السلطات الأمريكية صادقة في مزاعمها بشأن القلق من صناعة السلاح النووي في إيران فنحن سنطمئنها بهذا الشأن لكننا لن نستلم الأوامر والأذن من أحد لتنمية وتطور شعبنا".
وأكد أن بلاده "لن ترضخ أبدا للقوة ولن نحرم شعبنا من الإنجازات السلمية للصناعة النووية في مجالات الصحة والعلاج والزراعة والصناعة".
من جهة أخرى تطرق بزشكيان إلى مجالات التعاون الواسعة بين إيران والعراق مشددا على ضرورة الإسراع بإكمال المشاريع المشتركة خاصة في مجال الطرق والربط السككي.
وأشاد إلى الأواصر "المتجذرة والتاريخية بين الشعبين الإيراني والعراقي والتي تعود لآلاف السنين".
من جانبه أكد الوزير حسين عزم بغداد على إكمال المشاريع المشتركة واصفا العلاقات الثنائية بين البلدين بأنها تمر بمستوى "جيد جدا".
وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أعلن أمس الأحد في مقابلة مع قناة (ABC) الأمريكية أن "من الشروط الأساسية لأي اتفاق محتمل مع إيران هو عدم تخصيب طهران لليورانيوم".
وعقدت إيران والولايات المتحدة حتى الآن أربع جولات من المحادثات غير المباشرة في مسقط وروما بحضور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.(النهاية)
م و / س ع م
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