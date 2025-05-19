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اتفاق مبدئي أوروبي لتقديم 32ر4 مليارات دولار كمساعدة مالية لمصر

اتفاق مبدئي أوروبي لتقديم 32ر4 مليارات دولار كمساعدة مالية لمصر

2025-05-19 11:18:33
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 19 - 5 (كونا) -- أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اليوم الاثنين التوصل إلى اتفاق مبدئي لتقديم مساعدة مالية كلية بقيمة 4 مليارات يورو (نحو 32ر4 مليارات دولار) لجمهورية مصر العربية وذلك في إطار دعم جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات المالية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان أن هذه المساعدة تهدف إلى المساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية الخارجية التي تواجهها مصر بالتوازي مع برنامج صندوق النقد الدولي الممتد من عام 2024 إلى عام 2027.
وأضاف البيان أن صرف القرض الأوروبي سيتم على مراحل بحيث يخضع الإفراج عن كل دفعة لتقييم "مرض" للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي إضافة إلى تطبيق مجموعة من الإصلاحات والتدابير السياسية والاقتصادية التي سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية.
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية ستقوم بإعداد تقرير سنوي لتقييم مدى التقدم في تنفيذ الشروط الاقتصادية والمالية وكذلك الالتزام بالمعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في مصر مع تقديم تقارير دورية حول تطورات المساعدة المالية.
وأوضح البيان أن الاتفاق لايزال مبدئيا ويتطلب مصادقة رسمية من مجلس الاتحاد والبرلمان الأوروبي قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ.
وكانت مصر قد تقدمت في مارس 2024 بطلب رسمي للحصول على مساعدة مالية كلية من الاتحاد الأوروبي واقترحت المفوضية الأوروبية حينها تقديم قروض ميسرة بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو (حوالي 4ر5 مليارات دولار) تم تخصيص مليار يورو (حوالي 08ر1 مليار دولار) منها كقرض أول تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 لتغطية جزء من احتياجات مصر التمويلية للسنة المالية 2024/2025.
أما القرض الثاني بقيمة 4 مليارات يورو (حوالي 32ر4 مليارات دولار) والذي تم الاتفاق عليه اليوم فيهدف إلى دعم الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر وتغطية الفجوة التمويلية المتوقعة خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يونيو 2027 بشروط سداد ميسرة تشمل فترات سماح محتملة.
وتندرج هذه المساعدة ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 17 مارس 2024 خلال زيارة رسمية قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين برفقة خمسة من القادة الأوروبيين إلى القاهرة. (النهاية)

أ ر ن / ح م ف


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