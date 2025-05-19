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البيان الختامي للقمة البريطانية - الأوروبية يؤكد أهمية التعاون لمواجهة المشهد الجيوسياسي العالمي المعقد

البيان الختامي للقمة البريطانية - الأوروبية يؤكد أهمية التعاون لمواجهة المشهد الجيوسياسي العالمي المعقد

2025-05-19 11:18:33
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 19 – 5 (كونا) -- أكد البيان الختامي للقمة البريطانية – الأوروبية الأولى التي عقدت في لندن اليوم الاثنين أهمية التعاون الوطيد بين قادة الجانبين لمواجهة المشهد الجيوسياسي العالمي المعقد وبناء "شراكة استراتيجية" على الأساس الثابت للعلاقة والذي وضعته (اتفاقية الانسحاب) واتفاق (إطار وندسور) و(اتفاقية التعاون والتجارة).
وأكد البيان كذلك على الحاجة إلى تطوير علاقة طموحة وديناميكية تلبي احتياجات شعبي الجانبين ورحب في هذا السياق بتجديد أجندة التعاون والتي تضمنت الالتزام بالأمن والدفاع والتعاون التنموي والاهتمام بمصالح المواطنين من أجل تقوية الاقتصاد مع الحرية على حماية كوكب الأرض وموارده.
وبشأن الأمن البيني والتعاون القضائي والهجرة غير المنظمة ومكافحة الإرهاب وتهربب البشر جاء في البيان أن المجتمعين رحبوا ب(شراكة الدفاع والأمن) بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة واتفقوا على المضي سريعا في الالتزامات المنصوص عليها في الإجراءات والأطر القانونية الخاصة بذلك.
وأكدوا التزامهم بالمبادئ المشتركة للحفاظ على استقرار اقتصادي عالمي وبتجارة مفتوحة وعادلة ومستدامة وبما يتفق مع القيم المشتركة إضافة إلى الالتزام بحماية مرونة سلاسل الامداد الخاصة بالجانبين ومراقبة التحولات التجارية مع الاعتراف بدور (منظمة التجارة العالمية) في تحفيز حالة اليقين وممارسات التجارة العادلة.
وفيما يتعلق بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط شدد البيان على أهمية إيقاف عاجل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة المحتل وإطلاق سراح جميع الأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق والتوصل إلى سلام دائم ومستدام يرتكز إلى حل الدولتين.
وأعرب البيان عن القلق حيال "توسع برنامج إيران النووي الخطير وسلوكها في المنطقة وفي أوروبا" مدينا "اعتقالها غير العادل للأجانب".
وأعرب البيان عن دعم الشعب السوري في كفاحه للتوصل إلى مستقبل سياسي مستقر وسلمي وشامل.
وأعرب كذلك عن دعمه لجهود لبنان الرامية إلى إحلال الاستقرار وإعادة الاعمار ووضع أجندة إصلاح تتضمن حكم القانون والديمقراطية ومكافحة الفساد وتحقيق نمو اقتصادي.
وأبرز البيان أهمية تعاون المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في الاستمرار في دعم أوكرانيا والتصدي للعدوان الروسي والتوصل إلى سلام دائم وشامل يضمن استقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها إلى جانب الاستمرار في ممارسة الضغط على روسيا.
وعن الاشتباكات المسلحة الحديثة بين الهند وباكستان أثنى البيان على اتفاق الجانبين بوقفها مشددا على أهمية الاحتكام إلى الدبلوماسية لإيقاف إطلاق النار وحماية المدنيين ودعم الرخاء في كلا البلدين والاستمرار في محاربة "الإرهاب".
وفيما يتعلق بالتنمية الدولية جدد البيان التأكيد على أنها "دعامة أساسية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة" مشيرا إلى الأهمية التي يوليها لتحقيق (خطة التنمية المستدامة لعام 2030) و(أهداف التنمية المستدامة) علاوة على التزامه بأمن المناخ.
وفي هذا السياق أعرب المشاركون في القمة عن تطلعهم إلى (المؤتمر الدولي الرابع حول التمويل والتنمية) المقرر بمدينة (إشبيلية) في إسبانيا في الفترة من 30 يونيو الى 3 يوليو المقبلين.
واتفقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على عقد حوارات حول السياسة الأمنية والخارجية كل ستة أشهر على أن تعقد اجتماعات على مستوى القمة في كل عام لتعزيز العلاقات وتجديد أجندة العمل بشأن التعاون والتفاهم المشترك. (النهاية)

ن ب ش / م م ج


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