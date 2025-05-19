البيان الختامي للقمة البريطانية - الأوروبية يؤكد أهمية التعاون لمواجهة المشهد الجيوسياسي العالمي المعقد

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البيان الختامي للقمة البريطانية - الأوروبية يؤكد أهمية التعاون لمواجهة المشهد الجيوسياسي العالمي المعقد
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 19 – 5 (كونا) -- أكد البيان الختامي للقمة البريطانية – الأوروبية الأولى التي عقدت في لندن اليوم الاثنين أهمية التعاون الوطيد بين قادة الجانبين لمواجهة المشهد الجيوسياسي العالمي المعقد وبناء "شراكة استراتيجية" على الأساس الثابت للعلاقة والذي وضعته (اتفاقية الانسحاب) واتفاق (إطار وندسور) و(اتفاقية التعاون والتجارة).
وأكد البيان كذلك على الحاجة إلى تطوير علاقة طموحة وديناميكية تلبي احتياجات شعبي الجانبين ورحب في هذا السياق بتجديد أجندة التعاون والتي تضمنت الالتزام بالأمن والدفاع والتعاون التنموي والاهتمام بمصالح المواطنين من أجل تقوية الاقتصاد مع الحرية على حماية كوكب الأرض وموارده.
وبشأن الأمن البيني والتعاون القضائي والهجرة غير المنظمة ومكافحة الإرهاب وتهربب البشر جاء في البيان أن المجتمعين رحبوا ب(شراكة الدفاع والأمن) بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة واتفقوا على المضي سريعا في الالتزامات المنصوص عليها في الإجراءات والأطر القانونية الخاصة بذلك.
وأكدوا التزامهم بالمبادئ المشتركة للحفاظ على استقرار اقتصادي عالمي وبتجارة مفتوحة وعادلة ومستدامة وبما يتفق مع القيم المشتركة إضافة إلى الالتزام بحماية مرونة سلاسل الامداد الخاصة بالجانبين ومراقبة التحولات التجارية مع الاعتراف بدور (منظمة التجارة العالمية) في تحفيز حالة اليقين وممارسات التجارة العادلة.
وفيما يتعلق بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط شدد البيان على أهمية إيقاف عاجل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة المحتل وإطلاق سراح جميع الأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق والتوصل إلى سلام دائم ومستدام يرتكز إلى حل الدولتين.
وأعرب البيان عن القلق حيال "توسع برنامج إيران النووي الخطير وسلوكها في المنطقة وفي أوروبا" مدينا "اعتقالها غير العادل للأجانب".
وأعرب البيان عن دعم الشعب السوري في كفاحه للتوصل إلى مستقبل سياسي مستقر وسلمي وشامل.
وأعرب كذلك عن دعمه لجهود لبنان الرامية إلى إحلال الاستقرار وإعادة الاعمار ووضع أجندة إصلاح تتضمن حكم القانون والديمقراطية ومكافحة الفساد وتحقيق نمو اقتصادي.
وأبرز البيان أهمية تعاون المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في الاستمرار في دعم أوكرانيا والتصدي للعدوان الروسي والتوصل إلى سلام دائم وشامل يضمن استقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها إلى جانب الاستمرار في ممارسة الضغط على روسيا.
وعن الاشتباكات المسلحة الحديثة بين الهند وباكستان أثنى البيان على اتفاق الجانبين بوقفها مشددا على أهمية الاحتكام إلى الدبلوماسية لإيقاف إطلاق النار وحماية المدنيين ودعم الرخاء في كلا البلدين والاستمرار في محاربة "الإرهاب".
وفيما يتعلق بالتنمية الدولية جدد البيان التأكيد على أنها "دعامة أساسية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة" مشيرا إلى الأهمية التي يوليها لتحقيق (خطة التنمية المستدامة لعام 2030) و(أهداف التنمية المستدامة) علاوة على التزامه بأمن المناخ.
وفي هذا السياق أعرب المشاركون في القمة عن تطلعهم إلى (المؤتمر الدولي الرابع حول التمويل والتنمية) المقرر بمدينة (إشبيلية) في إسبانيا في الفترة من 30 يونيو الى 3 يوليو المقبلين.
واتفقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على عقد حوارات حول السياسة الأمنية والخارجية كل ستة أشهر على أن تعقد اجتماعات على مستوى القمة في كل عام لتعزيز العلاقات وتجديد أجندة العمل بشأن التعاون والتفاهم المشترك. (النهاية)
ن ب ش / م م ج
وأكد البيان كذلك على الحاجة إلى تطوير علاقة طموحة وديناميكية تلبي احتياجات شعبي الجانبين ورحب في هذا السياق بتجديد أجندة التعاون والتي تضمنت الالتزام بالأمن والدفاع والتعاون التنموي والاهتمام بمصالح المواطنين من أجل تقوية الاقتصاد مع الحرية على حماية كوكب الأرض وموارده.
وبشأن الأمن البيني والتعاون القضائي والهجرة غير المنظمة ومكافحة الإرهاب وتهربب البشر جاء في البيان أن المجتمعين رحبوا ب(شراكة الدفاع والأمن) بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة واتفقوا على المضي سريعا في الالتزامات المنصوص عليها في الإجراءات والأطر القانونية الخاصة بذلك.
وأكدوا التزامهم بالمبادئ المشتركة للحفاظ على استقرار اقتصادي عالمي وبتجارة مفتوحة وعادلة ومستدامة وبما يتفق مع القيم المشتركة إضافة إلى الالتزام بحماية مرونة سلاسل الامداد الخاصة بالجانبين ومراقبة التحولات التجارية مع الاعتراف بدور (منظمة التجارة العالمية) في تحفيز حالة اليقين وممارسات التجارة العادلة.
وفيما يتعلق بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط شدد البيان على أهمية إيقاف عاجل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة المحتل وإطلاق سراح جميع الأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق والتوصل إلى سلام دائم ومستدام يرتكز إلى حل الدولتين.
وأعرب البيان عن القلق حيال "توسع برنامج إيران النووي الخطير وسلوكها في المنطقة وفي أوروبا" مدينا "اعتقالها غير العادل للأجانب".
وأعرب البيان عن دعم الشعب السوري في كفاحه للتوصل إلى مستقبل سياسي مستقر وسلمي وشامل.
وأعرب كذلك عن دعمه لجهود لبنان الرامية إلى إحلال الاستقرار وإعادة الاعمار ووضع أجندة إصلاح تتضمن حكم القانون والديمقراطية ومكافحة الفساد وتحقيق نمو اقتصادي.
وأبرز البيان أهمية تعاون المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في الاستمرار في دعم أوكرانيا والتصدي للعدوان الروسي والتوصل إلى سلام دائم وشامل يضمن استقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها إلى جانب الاستمرار في ممارسة الضغط على روسيا.
وعن الاشتباكات المسلحة الحديثة بين الهند وباكستان أثنى البيان على اتفاق الجانبين بوقفها مشددا على أهمية الاحتكام إلى الدبلوماسية لإيقاف إطلاق النار وحماية المدنيين ودعم الرخاء في كلا البلدين والاستمرار في محاربة "الإرهاب".
وفيما يتعلق بالتنمية الدولية جدد البيان التأكيد على أنها "دعامة أساسية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة" مشيرا إلى الأهمية التي يوليها لتحقيق (خطة التنمية المستدامة لعام 2030) و(أهداف التنمية المستدامة) علاوة على التزامه بأمن المناخ.
وفي هذا السياق أعرب المشاركون في القمة عن تطلعهم إلى (المؤتمر الدولي الرابع حول التمويل والتنمية) المقرر بمدينة (إشبيلية) في إسبانيا في الفترة من 30 يونيو الى 3 يوليو المقبلين.
واتفقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على عقد حوارات حول السياسة الأمنية والخارجية كل ستة أشهر على أن تعقد اجتماعات على مستوى القمة في كل عام لتعزيز العلاقات وتجديد أجندة العمل بشأن التعاون والتفاهم المشترك. (النهاية)
ن ب ش / م م ج
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