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مسؤولون أمريكيون يبحثون مع وفدين من اليابان وكوريا الجنوبية تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

مسؤولون أمريكيون يبحثون مع وفدين من اليابان وكوريا الجنوبية تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

2025-05-19 11:18:33
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 5 (كونا) -- عقد مسؤولون أمريكيون اجتماعا اليوم الاثنين في واشنطن العاصمة مع وفدين من اليابان وكوريا الجنوبية في إطار مجلس إدارة أمانة التنسيق الثلاثية التي تأسست قبل أشهر حول تنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها "تم خلال الاجتماع إعادة تأكيد التزام الدول الثلاث الراسخ بتعزيز التعاون الثلاثي".
وشدد الاجتماع وفقا للبيان على الرؤية المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة وأهمية إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والشعبية".
وأضاف أن مجلس إدارة أمانة التنسيق الثلاثية الذي انعقد برئاسة مشتركة بين مسؤولين من الدول الثلاث "استعرض التقدم الأخير المحرز في المبادرات الثلاثية وناقش الخطوات التالية لتعزيز التنسيق وزيادة تبادل المعلومات وتعزيز الاستجابات المشتركة للتحديات الإقليمية والعالمية".
وشدد البيان على "استمرار دعم عمل الأمانة في تفعيل النتائج الثلاثية والحفاظ على الزخم في مختلف مسارات الجهود ذات الأولوية".
وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قد أعلنت منتصف نوفمبر 2024 عن إنشاء أمانة ثلاثية الهدف منها تنسيق وتنفيذ الالتزامات المشتركة وذلك على هامش قمة آسيا والمحيط الهادئ في ليما عاصمة البيرو. (النهاية)

ع س ج / س ع م


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