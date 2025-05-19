مسؤولون أمريكيون يبحثون مع وفدين من اليابان وكوريا الجنوبية تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني

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مسؤولون أمريكيون يبحثون مع وفدين من اليابان وكوريا الجنوبية تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 19 - 5 (كونا) -- عقد مسؤولون أمريكيون اجتماعا اليوم الاثنين في واشنطن العاصمة مع وفدين من اليابان وكوريا الجنوبية في إطار مجلس إدارة أمانة التنسيق الثلاثية التي تأسست قبل أشهر حول تنسيق وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها "تم خلال الاجتماع إعادة تأكيد التزام الدول الثلاث الراسخ بتعزيز التعاون الثلاثي".
وشدد الاجتماع وفقا للبيان على الرؤية المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة وأهمية إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والشعبية".
وأضاف أن مجلس إدارة أمانة التنسيق الثلاثية الذي انعقد برئاسة مشتركة بين مسؤولين من الدول الثلاث "استعرض التقدم الأخير المحرز في المبادرات الثلاثية وناقش الخطوات التالية لتعزيز التنسيق وزيادة تبادل المعلومات وتعزيز الاستجابات المشتركة للتحديات الإقليمية والعالمية".
وشدد البيان على "استمرار دعم عمل الأمانة في تفعيل النتائج الثلاثية والحفاظ على الزخم في مختلف مسارات الجهود ذات الأولوية".
وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قد أعلنت منتصف نوفمبر 2024 عن إنشاء أمانة ثلاثية الهدف منها تنسيق وتنفيذ الالتزامات المشتركة وذلك على هامش قمة آسيا والمحيط الهادئ في ليما عاصمة البيرو. (النهاية)
ع س ج / س ع م
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها "تم خلال الاجتماع إعادة تأكيد التزام الدول الثلاث الراسخ بتعزيز التعاون الثلاثي".
وشدد الاجتماع وفقا للبيان على الرؤية المشتركة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة وأهمية إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية والشعبية".
وأضاف أن مجلس إدارة أمانة التنسيق الثلاثية الذي انعقد برئاسة مشتركة بين مسؤولين من الدول الثلاث "استعرض التقدم الأخير المحرز في المبادرات الثلاثية وناقش الخطوات التالية لتعزيز التنسيق وزيادة تبادل المعلومات وتعزيز الاستجابات المشتركة للتحديات الإقليمية والعالمية".
وشدد البيان على "استمرار دعم عمل الأمانة في تفعيل النتائج الثلاثية والحفاظ على الزخم في مختلف مسارات الجهود ذات الأولوية".
وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قد أعلنت منتصف نوفمبر 2024 عن إنشاء أمانة ثلاثية الهدف منها تنسيق وتنفيذ الالتزامات المشتركة وذلك على هامش قمة آسيا والمحيط الهادئ في ليما عاصمة البيرو. (النهاية)
ع س ج / س ع م
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