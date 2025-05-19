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الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي يبدي استعداده لمواكبة الجزائر في إنجاز مشاريعها الحيوية

الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي يبدي استعداده لمواكبة الجزائر في إنجاز مشاريعها الحيوية

2025-05-19 11:18:32
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 19 - 5 (كونا) -- بحث وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب مع المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بدر السعد اليوم الإثنين سبل تعزيز التعاون الثنائي حيث أبدى السعد استعداد مؤسسته وجاهزيتها لمواكبة الجزائر في إنجاز مشاريعها الحيوية.
وذكرت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان أن ذلك جاء على هامش الزيارة التي يقوم بها السعد إلى الجزائر على رأس وفد مهم للمشاركة في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح البيان أن "هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر وهذه المؤسسة المالية العربية التي تعد من أبرز أدوات التمويل التنموي في العالم العربي وذلك بهدف دعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء من خلال التمويلات الميسرة والمرافقة الفنية والمساهمة في رأس المال مع إيلاء الأولوية للمشاريع ذات البعد الإقليمي والمشترك بين الدول العربية".
وشكل اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي" حيث قدم عرقاب "عرضا شاملا حول خريطة الطريق الاستراتيجية لقطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة كما استعرض أهم البرامج والمشاريع التطويرية التي يضطلع بها القطاع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات المحروقات وتحويلها ونقل وتوزيع الكهرباء لاسيما الكهرباء النظيفة بالإضافة إلى المشاريع المنجمية الكبرى ومخططات تحلية مياه البحر ومشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وفي هذا السياق أبرز الوزير عطاف "الأهمية التي توليها الجزائر لتنمية البنية التحتية الطاقوية وتعزيز الأمن الطاقوي وتنويع مصادر الطاقة وتحقيق انتقال طاقوي مستدام بما يعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية".
من جانبه عبر السعد عن تقديره للدور المحوري الذي تلعبه الجزائر كعضو بارز وفاعل في الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي" مؤكدا استعداد الصندوق وجاهزيته لمواكبتها في إنجاز مشاريعها الحيوية بمختلف المجالات لاسيما في قطاعي الطاقة والمناجم وبما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للجزائر في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
يذكر أن زيارة السعد إلى الجزائر تهدف أيضا إلى تقديم الاستراتيجية الجديدة للصندوق وبحث آفاق التعاون المستقبلي مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية في ظل الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر وتنامي الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات البنى التحتية والصناعة والطاقات المتجددة والمياه. (النهاية)

م ر / ر ج


MENAFN19052025000071011013ID1109569178

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