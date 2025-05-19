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البحرين تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية

البحرين تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية

2025-05-19 11:18:31
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 19 - 5 (كونا) -- أعربت مملكة البحرين اليوم الاثنين عن تعاطفها وتضامنها مع مصر جراء حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية تابعة للقوات الجوية نتيجة عطل فني ومقتل طاقمها.
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن خالص تعازي المملكة ومواساتها للحكومة والشعب المصري ولأسر وذوي الضحايا ودعواتهاأن يتغمدهم الله تعالى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وكان الجيش المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين مقتل طاقم طائرة عسكرية إثر سقوطها خلال تنفيذ طلعة تدريبية نتيجة عطل فني. (النهاية)

خ ن ع / ر ج


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