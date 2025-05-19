البحرين تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية

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البحرين تعزي مصر في ضحايا سقوط طائرة تدريب عسكرية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 19 - 5 (كونا) -- أعربت مملكة البحرين اليوم الاثنين عن تعاطفها وتضامنها مع مصر جراء حادث سقوط طائرة تدريب عسكرية تابعة للقوات الجوية نتيجة عطل فني ومقتل طاقمها.
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن خالص تعازي المملكة ومواساتها للحكومة والشعب المصري ولأسر وذوي الضحايا ودعواتهاأن يتغمدهم الله تعالى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وكان الجيش المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين مقتل طاقم طائرة عسكرية إثر سقوطها خلال تنفيذ طلعة تدريبية نتيجة عطل فني. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
وعبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن خالص تعازي المملكة ومواساتها للحكومة والشعب المصري ولأسر وذوي الضحايا ودعواتهاأن يتغمدهم الله تعالى بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وكان الجيش المصري قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين مقتل طاقم طائرة عسكرية إثر سقوطها خلال تنفيذ طلعة تدريبية نتيجة عطل فني. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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