مسؤول أممي: سلطات الاحتلال سمحت مؤقتا بإيصال مساعدات محدودة إلى غزة

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مسؤول أممي: سلطات الاحتلال سمحت مؤقتا بإيصال مساعدات محدودة إلى غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 5 (كونا) -- أفاد منسق الأمم المتحدة للاغاثة الطارئة توم فليتشر اليوم الاثنين بأن سلطات الاحتلال سمحت مؤقتا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) باستئناف توصيل المساعدات بشكل محدود إلى قطاع غزة بعد 11 أسبوعا من الإغلاق الكامل في ظل تصاعد العملية العسكرية.
وأوضح فليتشر في بيان أن "9 من شاحناتنا" تم التصريح لها اليوم بدخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم منبها إلى أن ذلك "قطرة في محيط الاحتياجات العاجلة ويجب السماح بدخول كميات أكبر بكثير من المساعدات إلى غزة بدءا من صباح الغد".
وأضاف أن الكميات المحدودة من المساعدات التي يسمح بدخولها إلى غزة الآن "لا تعد بديلا على الإطلاق لإتاحة الوصول الإنساني من دون عوائق إلى المدنيين ممن هم في أشد الحاجة للمساعدة".
ولفت فليتشر إلى أن مكتب (أوتشا) تلقى تأكيدات أن عمله سيتم تيسيره عبر الآليات القائمة والمجربة مؤكدا عزمه على وصول المساعدات إلى أكثر المحتاجين لها وتقليل مخاطر سرقتها من الجماعات المسلحة الأخرى.
وشدد فليتشر الذي يشغل أيضا منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على أن عمل الوكالات الإنسانية يتطلب بذل كل ما يمكن لتوصيل المساعدات رغم أي ظروف معبرا عن امتنانه لزملائه من العاملين في المجال الإنساني على شجاعتهم حيث إنهم يمثلون "أفضل ما في الإنسانية".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لديها خطة واضحة وعملية قائمة على المبادئ لإنقاذ الأرواح على نطاق واسع مؤكدا أن الوكالات الإنسانية مستعدة لفعل المزيد.
وحث المسؤول الأممي في هذا الصدد سلطات الاحتلال على فتح معبرين على الأقل إلى غزة أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب ورفع القيود داخل غزة وعدم شن هجمات في مناطق وأوقات توزيع المساعدات والسماح بتغطية نطاق واسع من الاحتياجات.
وشدد فليتشر على ضرورة التدفق المنتظم للمساعدات والسماح لعمال الإغاثة باستخدام طرق متعددة مؤكدا أهمية السماح بدخول البضائع التجارية لتعضد الاستجابة الإنسانية.
وقال منسق الأمم المتحدة للاغاثة الطارئة "نحن مستعدون ومصممون على توسيع عمليتنا المنقذة للحياة في غزة والاستجابة إلى احتياجات الناس أينما كانوا وندعو مرة أخرى إلى حماية المدنيين". (النهاية)
ع س ت / ر ج
وأوضح فليتشر في بيان أن "9 من شاحناتنا" تم التصريح لها اليوم بدخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم منبها إلى أن ذلك "قطرة في محيط الاحتياجات العاجلة ويجب السماح بدخول كميات أكبر بكثير من المساعدات إلى غزة بدءا من صباح الغد".
وأضاف أن الكميات المحدودة من المساعدات التي يسمح بدخولها إلى غزة الآن "لا تعد بديلا على الإطلاق لإتاحة الوصول الإنساني من دون عوائق إلى المدنيين ممن هم في أشد الحاجة للمساعدة".
ولفت فليتشر إلى أن مكتب (أوتشا) تلقى تأكيدات أن عمله سيتم تيسيره عبر الآليات القائمة والمجربة مؤكدا عزمه على وصول المساعدات إلى أكثر المحتاجين لها وتقليل مخاطر سرقتها من الجماعات المسلحة الأخرى.
وشدد فليتشر الذي يشغل أيضا منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على أن عمل الوكالات الإنسانية يتطلب بذل كل ما يمكن لتوصيل المساعدات رغم أي ظروف معبرا عن امتنانه لزملائه من العاملين في المجال الإنساني على شجاعتهم حيث إنهم يمثلون "أفضل ما في الإنسانية".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لديها خطة واضحة وعملية قائمة على المبادئ لإنقاذ الأرواح على نطاق واسع مؤكدا أن الوكالات الإنسانية مستعدة لفعل المزيد.
وحث المسؤول الأممي في هذا الصدد سلطات الاحتلال على فتح معبرين على الأقل إلى غزة أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب ورفع القيود داخل غزة وعدم شن هجمات في مناطق وأوقات توزيع المساعدات والسماح بتغطية نطاق واسع من الاحتياجات.
وشدد فليتشر على ضرورة التدفق المنتظم للمساعدات والسماح لعمال الإغاثة باستخدام طرق متعددة مؤكدا أهمية السماح بدخول البضائع التجارية لتعضد الاستجابة الإنسانية.
وقال منسق الأمم المتحدة للاغاثة الطارئة "نحن مستعدون ومصممون على توسيع عمليتنا المنقذة للحياة في غزة والاستجابة إلى احتياجات الناس أينما كانوا وندعو مرة أخرى إلى حماية المدنيين". (النهاية)
ع س ت / ر ج
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