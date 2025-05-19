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مسؤول أممي: سلطات الاحتلال سمحت مؤقتا بإيصال مساعدات محدودة إلى غزة

مسؤول أممي: سلطات الاحتلال سمحت مؤقتا بإيصال مساعدات محدودة إلى غزة

2025-05-19 11:18:31
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 19 - 5 (كونا) -- أفاد منسق الأمم المتحدة للاغاثة الطارئة توم فليتشر اليوم الاثنين بأن سلطات الاحتلال سمحت مؤقتا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) باستئناف توصيل المساعدات بشكل محدود إلى قطاع غزة بعد 11 أسبوعا من الإغلاق الكامل في ظل تصاعد العملية العسكرية.
وأوضح فليتشر في بيان أن "9 من شاحناتنا" تم التصريح لها اليوم بدخول غزة عبر معبر كرم أبو سالم منبها إلى أن ذلك "قطرة في محيط الاحتياجات العاجلة ويجب السماح بدخول كميات أكبر بكثير من المساعدات إلى غزة بدءا من صباح الغد".
وأضاف أن الكميات المحدودة من المساعدات التي يسمح بدخولها إلى غزة الآن "لا تعد بديلا على الإطلاق لإتاحة الوصول الإنساني من دون عوائق إلى المدنيين ممن هم في أشد الحاجة للمساعدة".
ولفت فليتشر إلى أن مكتب (أوتشا) تلقى تأكيدات أن عمله سيتم تيسيره عبر الآليات القائمة والمجربة مؤكدا عزمه على وصول المساعدات إلى أكثر المحتاجين لها وتقليل مخاطر سرقتها من الجماعات المسلحة الأخرى.
وشدد فليتشر الذي يشغل أيضا منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على أن عمل الوكالات الإنسانية يتطلب بذل كل ما يمكن لتوصيل المساعدات رغم أي ظروف معبرا عن امتنانه لزملائه من العاملين في المجال الإنساني على شجاعتهم حيث إنهم يمثلون "أفضل ما في الإنسانية".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة لديها خطة واضحة وعملية قائمة على المبادئ لإنقاذ الأرواح على نطاق واسع مؤكدا أن الوكالات الإنسانية مستعدة لفعل المزيد.
وحث المسؤول الأممي في هذا الصدد سلطات الاحتلال على فتح معبرين على الأقل إلى غزة أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب ورفع القيود داخل غزة وعدم شن هجمات في مناطق وأوقات توزيع المساعدات والسماح بتغطية نطاق واسع من الاحتياجات.
وشدد فليتشر على ضرورة التدفق المنتظم للمساعدات والسماح لعمال الإغاثة باستخدام طرق متعددة مؤكدا أهمية السماح بدخول البضائع التجارية لتعضد الاستجابة الإنسانية.
وقال منسق الأمم المتحدة للاغاثة الطارئة "نحن مستعدون ومصممون على توسيع عمليتنا المنقذة للحياة في غزة والاستجابة إلى احتياجات الناس أينما كانوا وندعو مرة أخرى إلى حماية المدنيين". (النهاية)

ع س ت / ر ج


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