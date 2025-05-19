إسبانيا تعلن عن تأجيل زيارة سلطان عمان

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إسبانيا تعلن عن تأجيل زيارة سلطان عمان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 20 - 5 (كونا) -- أعلنت إسبانيا اليوم الثلاثاء عن تأجيل زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إليها والتي كان مقررا لها أن تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر ثلاثة أيام.
وقال البيت الملكي الإسباني في إخطار الى الصحافة اليوم الاثنين إنه تم تأجيل الزيارة التي تهدف إلى توطيد روابط الصداقة بين البلدين والتأكيد على الرغبة في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات حتى إشعار آخر.
وكانت إسبانيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم ان ملك إسبانيا العاهل فيليبي السادس وعقيلته الملكة ليتيثيا كانا سيقيمان حفل عشاء تكريما لسلطان عمان بعد غد الأربعاء وان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان سيلتقيه في ختام زيارته يوم الخميس. (النهاية)
ه ن د / ر ج
وقال البيت الملكي الإسباني في إخطار الى الصحافة اليوم الاثنين إنه تم تأجيل الزيارة التي تهدف إلى توطيد روابط الصداقة بين البلدين والتأكيد على الرغبة في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات حتى إشعار آخر.
وكانت إسبانيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم ان ملك إسبانيا العاهل فيليبي السادس وعقيلته الملكة ليتيثيا كانا سيقيمان حفل عشاء تكريما لسلطان عمان بعد غد الأربعاء وان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان سيلتقيه في ختام زيارته يوم الخميس. (النهاية)
ه ن د / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين