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إسبانيا تعلن عن تأجيل زيارة سلطان عمان

إسبانيا تعلن عن تأجيل زيارة سلطان عمان

2025-05-19 11:18:31
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 20 - 5 (كونا) -- أعلنت إسبانيا اليوم الثلاثاء عن تأجيل زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إليها والتي كان مقررا لها أن تبدأ غدا الثلاثاء وتستمر ثلاثة أيام.
وقال البيت الملكي الإسباني في إخطار الى الصحافة اليوم الاثنين إنه تم تأجيل الزيارة التي تهدف إلى توطيد روابط الصداقة بين البلدين والتأكيد على الرغبة في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات حتى إشعار آخر.
وكانت إسبانيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم ان ملك إسبانيا العاهل فيليبي السادس وعقيلته الملكة ليتيثيا كانا سيقيمان حفل عشاء تكريما لسلطان عمان بعد غد الأربعاء وان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان سيلتقيه في ختام زيارته يوم الخميس. (النهاية)

ه ن د / ر ج


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