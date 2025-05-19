  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
تنظيم خدمات الاتصال المشتركة

تنظيم خدمات الاتصال المشتركة

2025-05-19 10:26:04
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صدر‭ ‬عن‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬30‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬بتنظيم‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة،‭ ‬وذلك‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬اقتراح‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬ومركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭:‬

مادة‭ (‬1‭)‬

التعريفات

في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬تكون‭ ‬للكلمات‭ ‬والعبارات‭ ‬الواردة‭ ‬فيه‭ ‬ذات‭ ‬المعاني‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010،‭ ‬وتكون‭ ‬للكلمات‭ ‬والعبارات‭ ‬التالية‭ ‬المعاني‭ ‬المبيَّنة‭ ‬قرين‭ ‬كلٍّ‭ ‬منها،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقتضِ‭ ‬سياقُ‭ ‬النص‭ ‬خلافَ‭ ‬ذلك‭:‬

المركز‭: ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭.‬

الرئيس‭ ‬التنفيذي‭: ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭.‬

الجهاز‭: ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭: ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬إعداد‭ ‬ونشر‭ ‬محتوى‭ ‬الخطاب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬موحدة‭ ‬ومشتركة،‭ ‬بهدف‭ ‬توحيد‭ ‬الإطار‭ ‬المؤسسي‭ ‬المُنَظم‭ ‬لجميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬وتنسيق‭ ‬المهام‭ ‬التنفيذية‭ ‬لعمليات‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬وما‭ ‬يستلزمه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لإعداد‭ ‬المحتوى‭ ‬الإعلامي‭ ‬بكل‭ ‬أشكاله‭ ‬ولمختلف‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭.‬

موظفو‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭: ‬مديرو‭ ‬إدارات‭ ‬ورؤساء‭ ‬أقسام‭ ‬وموظفو‭ ‬الاتصال،‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬ندبهم‭ ‬أو‭ ‬إيفادهم‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬لأداء‭ ‬أعمال‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

مادة‭ (‬2‭)‬

نقل‭ ‬موظفي‭ ‬الاتصال‭ ‬وموظفي‭ ‬الوظائف‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات،‭ ‬يكون‭ ‬نقل‭ ‬موظفي‭ ‬الاتصال‭ ‬والوظائف‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬المنقول‭ ‬منها‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬الجهاز‭.‬

مادة‭ (‬3‭)‬

الندب‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة

لا‭ ‬يكون‭ ‬ندب‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام،‭ ‬ويكون‭ ‬ندبهم‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬موافقة‭ ‬الجهاز،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لأنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وبمراعاة‭ ‬الضوابط‭ ‬الآتية‭:‬

1‭- ‬يتم‭ ‬تدوير‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬تقتضيه‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل‭.‬

2-‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬إعادة‭ ‬ندب‭ ‬شاغلي‭ ‬وظيفة‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬إلى‭ ‬ذات‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬منتدبا‭ ‬إليها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬ندبه‭ ‬إلى‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬أخرى،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تقتض‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭.‬

ويجوز‭ ‬للسلطة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المركز‭ ‬والجهاز‭ ‬ندب‭ ‬موظفيها‭ ‬لشغل‭ ‬وظائف‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬إذا‭ ‬اقتضت‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل‭ ‬ذلك‭.‬

مادة‭ (‬4‭)‬

إيفاد‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬والوظائف‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية

يتولى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬إيفاد‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬وإيفاد‭ ‬موظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لأداء‭ ‬عملهم‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬تقتضيه‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل‭ ‬وما‭ ‬يحدده‭ ‬الجهاز‭.‬

وللرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬إنهاء‭ ‬الإيفاد‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬الجهة‭ ‬الموفد‭ ‬إليها‭ ‬الموظف‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭.‬

كما‭ ‬يجوز‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬شغل‭ ‬الوظائف‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬على‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للمركز‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الندب‭ ‬الكلي‭ ‬أو‭ ‬الاستعارة،‭ ‬إيفاد‭ ‬هؤلاء‭ ‬المنتدبين‭ ‬أو‭ ‬المستعارين‭ ‬لأداء‭ ‬عملهم‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بذات‭ ‬الطريقة‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭.‬

مادة‭ (‬5‭)‬

شغل‭ ‬الوظائف‭ ‬على‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية

لا‭ ‬يجوز‭ ‬شغل‭ ‬وظائف‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬والخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬إلا‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬مقرر‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ (‬3‭) ‬و‭(‬4‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

وتعد‭ ‬الوظائف‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬للاتصال‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أساساً‭ ‬لتحديد‭ ‬احتياجاتها‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬المنتدبين‭ ‬أو‭ ‬الموفدين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المركز‭.‬

مادة‭ (‬6‭)‬

التنظيم‭ ‬الإداري

على‭ ‬الجهاز‭ ‬أخذ‭ ‬رأي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬عند‭ ‬دراسة‭ ‬إنشاء،‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬الإدارات‭ ‬أو‭ ‬الوظائف‭ ‬العليا‭ ‬وما‭ ‬عداها‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬الأخرى‭ ‬بالجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ذات‭ ‬ارتباط‭ ‬مباشر‭ ‬بشؤون‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭.‬

مادة‭ (‬7‭)‬

التوظيف‭ ‬لأداء‭ ‬مهام‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة

مع‭ ‬مراعاة‭ ‬القواعد‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬تعيين‭ ‬شاغلي‭ ‬الوظائف‭ ‬العليا‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم،‭ ‬يتولى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬إجراءات‭ ‬التوظيف‭ ‬لموظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬طبقاً‭ ‬لأنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬بحسب‭ ‬الاحتياج‭ ‬الفعلي‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والسقف‭ ‬المخصص‭ ‬للتوظيف،‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬الشواغر‭ ‬المتاحة‭ ‬على‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬المعتمد‭ ‬لموظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬ووفقاً‭ ‬للموازنات‭ ‬المالية‭ ‬المقررة،‭ ‬ثم‭ ‬اتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لندب‭ ‬أو‭ ‬لإيفاد‭ ‬الموظفين‭ ‬الجدد‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬مقرر‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ (‬3‭) ‬و‭(‬4‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

مادة‭ (‬8‭)‬

صرْف‭ ‬الراتب‭ ‬والمزايا‭ ‬الوظيفية‭ ‬وتمرير‭ ‬طلبات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية

‌أ‭- ‬يستحدث‭ ‬قسم‭ ‬في‭ ‬المصروفات‭ ‬المتكررة‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬يتضمن‭ ‬تحديداً‭ ‬لنفقات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الخاصة‭ ‬بوظائف‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬والخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬وعلى‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬مراعاة‭ ‬النفقات‭ ‬المرصودة‭ ‬لهم‭ ‬والسقف‭ ‬المخصص‭ ‬للتوظيف‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬والجهاز‭.‬

‌ب‭- ‬تلتزم‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المنتدب‭ ‬أو‭ ‬الموفد‭ ‬إليها‭ ‬موظفو‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفو‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬بصرف‭ ‬الرواتب‭ ‬وكل‭ ‬المزايا‭ ‬الوظيفية‭ ‬المقررة‭ ‬لهم‭ ‬ودفع‭ ‬اشتراكات‭ ‬التقاعد‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬من‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬المقررة‭ ‬لذلك‭ ‬ضمن‭ ‬ميزانياتها‭ ‬وذلك‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬ندبهم‭ ‬أو‭ ‬إيفادهم‭ ‬إليها،‭ ‬كما‭ ‬تُصرف‭ ‬جميع‭ ‬مستحقات‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬من‭ ‬اعتمادات‭ ‬آخر‭ ‬جهة‭ ‬تم‭ ‬ندبهم‭ ‬أو‭ ‬إيفادهم‭ ‬إليها‭.‬

‌ج‭- ‬تُمنح‭ ‬الترقيات‭ ‬والعلاوات‭ ‬والبدلات‭ ‬والمكافآت‭ ‬التشجيعية‭ ‬وتعويضات‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي‭ ‬ويتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬أية‭ ‬إجراءات‭ ‬تخص‭ ‬الموظفين‭ ‬المشار‭ ‬إليهم‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭ ‬أو‭ ‬مزاياهم‭ ‬الوظيفية‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬وتُمول‭ ‬من‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬المقررة‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يؤدون‭ ‬عملهم‭ ‬بها،‭ ‬ويكون‭ ‬ذلك‭ ‬وفق‭ ‬سقف‭ ‬سنوي‭ ‬خاص‭ ‬لهم‭.‬

‌د‭- ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتهاء‭ ‬ندب‭ ‬أو‭ ‬إيفاد‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬يتحمل‭ ‬المركز‭ ‬رواتبهم‭ ‬وكل‭ ‬المزايا‭ ‬الوظيفية‭ ‬المقررة‭ ‬لهم‭ ‬ودفع‭ ‬اشتراكات‭ ‬التقاعد‭ ‬ومستحقات‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬وجودهم‭ ‬بالمركز‭.‬

‌ه‭- ‬تتولى‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يؤدي‭ ‬موظفو‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفو‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬عملهم‭ ‬بها،‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬قواعد‭ ‬وأنظمة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بشأنهم،‭ ‬وتمرير‭ ‬طلباتهم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬المعلومات‭ ‬الإدارية‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ (‬ HoRISon ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭.‬

مادة‭ (‬9‭)‬

الإجازات

يتولى‭ ‬الرئيس‭ ‬المباشر‭ ‬لموظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬بالجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬اعتماد‭ ‬إجازاتهم،‭ ‬ويُخطر‭ ‬المركز‭ ‬بتلك‭ ‬الإجازات‭.‬

وتعتمد‭ ‬إجازات‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬وظيفي‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬المنتدب‭ ‬أو‭ ‬الموفد‭ ‬إليها‭.‬

مادة‭ (‬10‭)‬

الحضور‭ ‬والانصراف

تطبق‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬نظام‭ ‬الحضور‭ ‬والانصراف‭ ‬المعمول‭ ‬به‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬وذلك‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬عملهم‭ ‬بها،‭ ‬وتطبق‭ ‬في‭ ‬شأنهم‭ ‬تعليمات‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬وتمنح‭ ‬الأذونات‭ ‬مباشرةً‭ ‬وفقاً‭ ‬للتعليمات‭.‬

وعلى‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الخصم‭ ‬من‭ ‬الراتب،‭ ‬وترسل‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬تقاريرها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬مع‭ ‬البيان‭ ‬اللازم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭.‬

مادة‭ (‬11‭)‬

التحقيق‭ ‬والجزاءات‭ ‬التأديبية‭ ‬والتظلمات

فيما‭ ‬عدا‭ ‬شاغلي‭ ‬الوظائف‭ ‬العليا‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم،‭ ‬يختص‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بإحالة‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الوظائف‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬وتوقيع‭ ‬الجزاءات‭ ‬التأديبية‭ ‬عليهم‭ ‬ومباشرة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بطلبات‭ ‬التظلم‭.‬

مادة‭ (‬12‭)‬

تقييم‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي

في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬فيها‭ ‬مدة‭ ‬عمل‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬تُعد‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬تقريراً‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬هؤلاء‭ ‬الموظفين‭ ‬وترسله‭ ‬إلى‭ ‬المركز،‭ ‬ويقوم‭ ‬المركز‭ ‬بالاسترشاد‭ ‬بهذا‭ ‬التقرير‭ ‬عند‭ ‬إعداد‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لتقييم‭ ‬الموظف،‭ ‬أو‭ ‬تقوم‭ ‬بإرسال‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يتبعها‭ ‬الموظفون‭ ‬المذكورون‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬قلت‭ ‬مدة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬المدة‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة،‭ ‬يقوم‭ ‬المركز‭ ‬بإعداد‭ ‬تقرير‭ ‬تقييم‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي‭ ‬واعتماده‭ ‬والتنسيق‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬عمل‭ ‬بها‭ ‬الموظفون‭ ‬خلال‭ ‬السنة،‭ ‬ويُستثنى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الموظفون‭ ‬المذكورون‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

ويكون‭ ‬لموظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬منحنى‭ ‬توزيع‭ ‬خاص‭ ‬بهم‭ ‬لتقييم‭ ‬أدائهم‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لأنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

مادة‭ (‬13‭)‬

ملف‭ ‬الخدمة

يُنشأ‭ ‬لكل‭ ‬موظف‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬ملفا‭ ‬خدمة‭ ‬متطابقان،‭ ‬أحدهما‭ ‬أصلي‭ ‬يودع‭ ‬لدى‭ ‬المركز،‭ ‬والآخر‭ ‬فرعي‭ ‬يودع‭ ‬لدى‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭ ‬الموظف،‭ ‬ويسلَّم‭ ‬الملف‭ ‬الفرعي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انتهاء‭ ‬ندب‭ ‬الموظف‭ ‬أو‭ ‬إنهاء‭ ‬إيفاده‭ ‬أو‭ ‬انتهاء‭ ‬خدمته‭.‬

مادة‭ (‬14‭)‬

المسؤوليات‭ ‬والصلاحيات‭ ‬الأخرى‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية

‌أ‭- ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬المنتدب‭ ‬أو‭ ‬الموفد‭ ‬إليها‭ ‬موظفو‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفو‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬أن‭ ‬تحيط‭ ‬المركز‭ ‬بما‭ ‬تراه‭ ‬من‭ ‬تقارير‭ ‬أو‭ ‬مذكرات‭ ‬أو‭ ‬توصيات‭ ‬بشأن‭ ‬انضباط‭ ‬الموظفين‭ ‬المذكورين‭ ‬وقيامهم‭ ‬بمهامهم‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬ضبط‭ ‬الأداء‭ ‬اللازم‭ ‬لإنجاز‭ ‬المهام‭ ‬والواجبات‭ ‬الوظيفية،‭ ‬كما‭ ‬يتوجب‭ ‬عليها‭ ‬إذا‭ ‬توافرت‭ ‬المبررات‭ ‬والقرائن‭ ‬الدالة‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬التأديب‭ ‬إرسال‭ ‬توصيتها‭ ‬بالإحالة‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬وإيقاع‭ ‬الجزاءات‭ ‬التأديبية‭.‬

‌ب‭- ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬شمول‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬ضمن‭ ‬برامجها‭ ‬التدريبية،‭ ‬ومشاركاتها‭ ‬الرسمية،‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬متاحا‭ ‬وفق‭ ‬خطتها‭ ‬السنوية‭ ‬لتدريب‭ ‬سائر‭ ‬موظفيها،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬حيال‭ ‬ذلك‭.‬

‌ج‭- ‬‌‌للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬تكليف‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬برئاسة‭ ‬اللجان‭ ‬وفرق‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬عضويتها،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الأعمال،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المركز،‭ ‬ولها‭ ‬كذلك‭ ‬التوصية‭ ‬بمنح‭ ‬الترقيات‭ ‬والعلاوات‭ ‬والمكافآت‭ ‬التشجيعية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬توصيتها‭ ‬للمركز‭ ‬مشفوعة‭ ‬بالمبررات‭ ‬والوثائق‭ ‬المؤيدة‭ ‬لذلك‭ (‬إن‭ ‬وجدت‭).‬

‌د‭- ‬‌على‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬توفير‭ ‬المكاتب‭ ‬ومواقف‭ ‬السيارات‭ ‬والأجهزة‭ ‬التقنية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬والاحتياجات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتمكين‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬تأدية‭ ‬عملهم‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬متبع‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬وأنظمة‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬واحتياجاتها‭.‬

‌ه‭- ‬‌‌في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال،‭ ‬تكون‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تصرفاتها‭ ‬وقراراتها‭ ‬وخططها‭ ‬وبرامجها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاتصال،‭ ‬وعليها‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬للقيام‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬وواجباتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭.‬

مادة‭ (‬15‭)‬

سريان‭ ‬اللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬والتعليمات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية

فيما‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬بشأنه‭ ‬نص‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬تسري‭ ‬أحكام‭ ‬اللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬والتعليمات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010‭.‬

مادة‭ (‬16‭)‬

النفاذ

على‭ ‬الوزراء‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬والمعنيين‭ ‬ كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه ‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

كلمات دالة

MENAFN19052025000055011008ID1109568921

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث