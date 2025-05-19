تنظيم خدمات الاتصال المشتركة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

مادة‭ (‬1‭)‬

التعريفات

في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬تكون‭ ‬للكلمات‭ ‬والعبارات‭ ‬الواردة‭ ‬فيه‭ ‬ذات‭ ‬المعاني‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010،‭ ‬وتكون‭ ‬للكلمات‭ ‬والعبارات‭ ‬التالية‭ ‬المعاني‭ ‬المبيَّنة‭ ‬قرين‭ ‬كلٍّ‭ ‬منها،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يقتضِ‭ ‬سياقُ‭ ‬النص‭ ‬خلافَ‭ ‬ذلك‭:‬

المركز‭: ‬مركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭.‬

الرئيس‭ ‬التنفيذي‭: ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭.‬

الجهاز‭: ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭: ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬إعداد‭ ‬ونشر‭ ‬محتوى‭ ‬الخطاب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬موحدة‭ ‬ومشتركة،‭ ‬بهدف‭ ‬توحيد‭ ‬الإطار‭ ‬المؤسسي‭ ‬المُنَظم‭ ‬لجميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬وتنسيق‭ ‬المهام‭ ‬التنفيذية‭ ‬لعمليات‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬وما‭ ‬يستلزمه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تنسيق‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لإعداد‭ ‬المحتوى‭ ‬الإعلامي‭ ‬بكل‭ ‬أشكاله‭ ‬ولمختلف‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭.‬

موظفو‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭: ‬مديرو‭ ‬إدارات‭ ‬ورؤساء‭ ‬أقسام‭ ‬وموظفو‭ ‬الاتصال،‭ ‬الذين‭ ‬يتم‭ ‬ندبهم‭ ‬أو‭ ‬إيفادهم‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬لأداء‭ ‬أعمال‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

مادة‭ (‬2‭)‬

نقل‭ ‬موظفي‭ ‬الاتصال‭ ‬وموظفي‭ ‬الوظائف‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات،‭ ‬يكون‭ ‬نقل‭ ‬موظفي‭ ‬الاتصال‭ ‬والوظائف‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬المنقول‭ ‬منها‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬الجهاز‭.‬

مادة‭ (‬3‭)‬

الندب‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة

لا‭ ‬يكون‭ ‬ندب‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬إلا‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام،‭ ‬ويكون‭ ‬ندبهم‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بعد‭ ‬أخذ‭ ‬موافقة‭ ‬الجهاز،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لأنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وبمراعاة‭ ‬الضوابط‭ ‬الآتية‭:‬

1‭- ‬يتم‭ ‬تدوير‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬تقتضيه‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل‭.‬

2-‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬إعادة‭ ‬ندب‭ ‬شاغلي‭ ‬وظيفة‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬أو‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬إلى‭ ‬ذات‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬منتدبا‭ ‬إليها‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬مضي‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬ندبه‭ ‬إلى‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬أخرى،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تقتض‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل‭ ‬غير‭ ‬ذلك‭.‬

ويجوز‭ ‬للسلطة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المركز‭ ‬والجهاز‭ ‬ندب‭ ‬موظفيها‭ ‬لشغل‭ ‬وظائف‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬إذا‭ ‬اقتضت‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل‭ ‬ذلك‭.‬

مادة‭ (‬4‭)‬

إيفاد‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬والوظائف‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية

يتولى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بعد‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬إيفاد‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬مديري‭ ‬الإدارات‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬وإيفاد‭ ‬موظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لأداء‭ ‬عملهم‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬تقتضيه‭ ‬مصلحة‭ ‬العمل‭ ‬وما‭ ‬يحدده‭ ‬الجهاز‭.‬

وللرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬إنهاء‭ ‬الإيفاد‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬الجهة‭ ‬الموفد‭ ‬إليها‭ ‬الموظف‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭.‬

كما‭ ‬يجوز‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬شغل‭ ‬الوظائف‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬على‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للمركز‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الندب‭ ‬الكلي‭ ‬أو‭ ‬الاستعارة،‭ ‬إيفاد‭ ‬هؤلاء‭ ‬المنتدبين‭ ‬أو‭ ‬المستعارين‭ ‬لأداء‭ ‬عملهم‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بذات‭ ‬الطريقة‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭.‬

مادة‭ (‬5‭)‬

شغل‭ ‬الوظائف‭ ‬على‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية

لا‭ ‬يجوز‭ ‬شغل‭ ‬وظائف‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬والخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬إلا‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬مقرر‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ (‬3‭) ‬و‭(‬4‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

وتعد‭ ‬الوظائف‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬للاتصال‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أساساً‭ ‬لتحديد‭ ‬احتياجاتها‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬المنتدبين‭ ‬أو‭ ‬الموفدين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المركز‭.‬

مادة‭ (‬6‭)‬

التنظيم‭ ‬الإداري

على‭ ‬الجهاز‭ ‬أخذ‭ ‬رأي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬عند‭ ‬دراسة‭ ‬إنشاء،‭ ‬أو‭ ‬تعديل‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬الإدارات‭ ‬أو‭ ‬الوظائف‭ ‬العليا‭ ‬وما‭ ‬عداها‭ ‬من‭ ‬الوظائف‭ ‬الأخرى‭ ‬بالجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ذات‭ ‬ارتباط‭ ‬مباشر‭ ‬بشؤون‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭.‬

مادة‭ (‬7‭)‬

التوظيف‭ ‬لأداء‭ ‬مهام‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة

مع‭ ‬مراعاة‭ ‬القواعد‭ ‬المعمول‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬تعيين‭ ‬شاغلي‭ ‬الوظائف‭ ‬العليا‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم،‭ ‬يتولى‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬إجراءات‭ ‬التوظيف‭ ‬لموظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬طبقاً‭ ‬لأنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬بحسب‭ ‬الاحتياج‭ ‬الفعلي‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والسقف‭ ‬المخصص‭ ‬للتوظيف،‭ ‬وفي‭ ‬ضوء‭ ‬الشواغر‭ ‬المتاحة‭ ‬على‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬المعتمد‭ ‬لموظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬المركز،‭ ‬ووفقاً‭ ‬للموازنات‭ ‬المالية‭ ‬المقررة،‭ ‬ثم‭ ‬اتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬لندب‭ ‬أو‭ ‬لإيفاد‭ ‬الموظفين‭ ‬الجدد‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬مقرر‭ ‬في‭ ‬المادتين‭ (‬3‭) ‬و‭(‬4‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

مادة‭ (‬8‭)‬

صرْف‭ ‬الراتب‭ ‬والمزايا‭ ‬الوظيفية‭ ‬وتمرير‭ ‬طلبات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية

‌أ‭- ‬يستحدث‭ ‬قسم‭ ‬في‭ ‬المصروفات‭ ‬المتكررة‭ ‬في‭ ‬الميزانية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬يتضمن‭ ‬تحديداً‭ ‬لنفقات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الخاصة‭ ‬بوظائف‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬والخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬وعلى‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬مراعاة‭ ‬النفقات‭ ‬المرصودة‭ ‬لهم‭ ‬والسقف‭ ‬المخصص‭ ‬للتوظيف‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬والجهاز‭.‬

‌ب‭- ‬تلتزم‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المنتدب‭ ‬أو‭ ‬الموفد‭ ‬إليها‭ ‬موظفو‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفو‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬بصرف‭ ‬الرواتب‭ ‬وكل‭ ‬المزايا‭ ‬الوظيفية‭ ‬المقررة‭ ‬لهم‭ ‬ودفع‭ ‬اشتراكات‭ ‬التقاعد‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬من‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬المقررة‭ ‬لذلك‭ ‬ضمن‭ ‬ميزانياتها‭ ‬وذلك‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬ندبهم‭ ‬أو‭ ‬إيفادهم‭ ‬إليها،‭ ‬كما‭ ‬تُصرف‭ ‬جميع‭ ‬مستحقات‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬من‭ ‬اعتمادات‭ ‬آخر‭ ‬جهة‭ ‬تم‭ ‬ندبهم‭ ‬أو‭ ‬إيفادهم‭ ‬إليها‭.‬

‌ج‭- ‬تُمنح‭ ‬الترقيات‭ ‬والعلاوات‭ ‬والبدلات‭ ‬والمكافآت‭ ‬التشجيعية‭ ‬وتعويضات‭ ‬العمل‭ ‬الإضافي‭ ‬ويتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬أية‭ ‬إجراءات‭ ‬تخص‭ ‬الموظفين‭ ‬المشار‭ ‬إليهم‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة‭ ‬أو‭ ‬مزاياهم‭ ‬الوظيفية‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي،‭ ‬وتُمول‭ ‬من‭ ‬الاعتمادات‭ ‬المالية‭ ‬المقررة‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يؤدون‭ ‬عملهم‭ ‬بها،‭ ‬ويكون‭ ‬ذلك‭ ‬وفق‭ ‬سقف‭ ‬سنوي‭ ‬خاص‭ ‬لهم‭.‬

‌د‭- ‬في‭ ‬حال‭ ‬انتهاء‭ ‬ندب‭ ‬أو‭ ‬إيفاد‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬يتحمل‭ ‬المركز‭ ‬رواتبهم‭ ‬وكل‭ ‬المزايا‭ ‬الوظيفية‭ ‬المقررة‭ ‬لهم‭ ‬ودفع‭ ‬اشتراكات‭ ‬التقاعد‭ ‬ومستحقات‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬الخاصة‭ ‬بهم‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬وجودهم‭ ‬بالمركز‭.‬

‌ه‭- ‬تتولى‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يؤدي‭ ‬موظفو‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفو‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬عملهم‭ ‬بها،‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬قواعد‭ ‬وأنظمة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بشأنهم،‭ ‬وتمرير‭ ‬طلباتهم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها‭ ‬عبر‭ ‬نظام‭ ‬المعلومات‭ ‬الإدارية‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ (‬ HoRISon ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭.‬

مادة‭ (‬9‭)‬

الإجازات

يتولى‭ ‬الرئيس‭ ‬المباشر‭ ‬لموظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬بالجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬اعتماد‭ ‬إجازاتهم،‭ ‬ويُخطر‭ ‬المركز‭ ‬بتلك‭ ‬الإجازات‭.‬

وتعتمد‭ ‬إجازات‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬وظيفي‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬المنتدب‭ ‬أو‭ ‬الموفد‭ ‬إليها‭.‬

مادة‭ (‬10‭)‬

الحضور‭ ‬والانصراف

تطبق‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬نظام‭ ‬الحضور‭ ‬والانصراف‭ ‬المعمول‭ ‬به‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬وذلك‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬عملهم‭ ‬بها،‭ ‬وتطبق‭ ‬في‭ ‬شأنهم‭ ‬تعليمات‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬وتمنح‭ ‬الأذونات‭ ‬مباشرةً‭ ‬وفقاً‭ ‬للتعليمات‭.‬

وعلى‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬الخصم‭ ‬من‭ ‬الراتب،‭ ‬وترسل‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬تقاريرها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬مع‭ ‬البيان‭ ‬اللازم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭.‬

مادة‭ (‬11‭)‬

التحقيق‭ ‬والجزاءات‭ ‬التأديبية‭ ‬والتظلمات

فيما‭ ‬عدا‭ ‬شاغلي‭ ‬الوظائف‭ ‬العليا‭ ‬ومن‭ ‬في‭ ‬حكمهم،‭ ‬يختص‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بإحالة‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الوظائف‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬وتوقيع‭ ‬الجزاءات‭ ‬التأديبية‭ ‬عليهم‭ ‬ومباشرة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بطلبات‭ ‬التظلم‭.‬

مادة‭ (‬12‭)‬

تقييم‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي

في‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬فيها‭ ‬مدة‭ ‬عمل‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬تُعد‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬تقريراً‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬هؤلاء‭ ‬الموظفين‭ ‬وترسله‭ ‬إلى‭ ‬المركز،‭ ‬ويقوم‭ ‬المركز‭ ‬بالاسترشاد‭ ‬بهذا‭ ‬التقرير‭ ‬عند‭ ‬إعداد‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لتقييم‭ ‬الموظف،‭ ‬أو‭ ‬تقوم‭ ‬بإرسال‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يتبعها‭ ‬الموظفون‭ ‬المذكورون‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬قلت‭ ‬مدة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬المدة‭ ‬المذكورة‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬السابقة،‭ ‬يقوم‭ ‬المركز‭ ‬بإعداد‭ ‬تقرير‭ ‬تقييم‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي‭ ‬واعتماده‭ ‬والتنسيق‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬عمل‭ ‬بها‭ ‬الموظفون‭ ‬خلال‭ ‬السنة،‭ ‬ويُستثنى‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الموظفون‭ ‬المذكورون‭ ‬في‭ ‬الفقرة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭.‬

ويكون‭ ‬لموظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬منحنى‭ ‬توزيع‭ ‬خاص‭ ‬بهم‭ ‬لتقييم‭ ‬أدائهم‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقا‭ ‬لأنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭.‬

مادة‭ (‬13‭)‬

ملف‭ ‬الخدمة

يُنشأ‭ ‬لكل‭ ‬موظف‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬ملفا‭ ‬خدمة‭ ‬متطابقان،‭ ‬أحدهما‭ ‬أصلي‭ ‬يودع‭ ‬لدى‭ ‬المركز،‭ ‬والآخر‭ ‬فرعي‭ ‬يودع‭ ‬لدى‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬بها‭ ‬الموظف،‭ ‬ويسلَّم‭ ‬الملف‭ ‬الفرعي‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انتهاء‭ ‬ندب‭ ‬الموظف‭ ‬أو‭ ‬إنهاء‭ ‬إيفاده‭ ‬أو‭ ‬انتهاء‭ ‬خدمته‭.‬

مادة‭ (‬14‭)‬

المسؤوليات‭ ‬والصلاحيات‭ ‬الأخرى‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية

‌أ‭- ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬المنتدب‭ ‬أو‭ ‬الموفد‭ ‬إليها‭ ‬موظفو‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفو‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم،‭ ‬أن‭ ‬تحيط‭ ‬المركز‭ ‬بما‭ ‬تراه‭ ‬من‭ ‬تقارير‭ ‬أو‭ ‬مذكرات‭ ‬أو‭ ‬توصيات‭ ‬بشأن‭ ‬انضباط‭ ‬الموظفين‭ ‬المذكورين‭ ‬وقيامهم‭ ‬بمهامهم‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬ضبط‭ ‬الأداء‭ ‬اللازم‭ ‬لإنجاز‭ ‬المهام‭ ‬والواجبات‭ ‬الوظيفية،‭ ‬كما‭ ‬يتوجب‭ ‬عليها‭ ‬إذا‭ ‬توافرت‭ ‬المبررات‭ ‬والقرائن‭ ‬الدالة‭ ‬على‭ ‬ارتكاب‭ ‬ما‭ ‬يستوجب‭ ‬التأديب‭ ‬إرسال‭ ‬توصيتها‭ ‬بالإحالة‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬وإيقاع‭ ‬الجزاءات‭ ‬التأديبية‭.‬

‌ب‭- ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬شمول‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬ضمن‭ ‬برامجها‭ ‬التدريبية،‭ ‬ومشاركاتها‭ ‬الرسمية،‭ ‬متى‭ ‬كان‭ ‬ذلك‭ ‬متاحا‭ ‬وفق‭ ‬خطتها‭ ‬السنوية‭ ‬لتدريب‭ ‬سائر‭ ‬موظفيها،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المركز‭ ‬حيال‭ ‬ذلك‭.‬

‌ج‭- ‬‌‌للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬تكليف‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬برئاسة‭ ‬اللجان‭ ‬وفرق‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬عضويتها،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الأعمال،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬المركز،‭ ‬ولها‭ ‬كذلك‭ ‬التوصية‭ ‬بمنح‭ ‬الترقيات‭ ‬والعلاوات‭ ‬والمكافآت‭ ‬التشجيعية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬توصيتها‭ ‬للمركز‭ ‬مشفوعة‭ ‬بالمبررات‭ ‬والوثائق‭ ‬المؤيدة‭ ‬لذلك‭ (‬إن‭ ‬وجدت‭).‬

‌د‭- ‬‌على‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬توفير‭ ‬المكاتب‭ ‬ومواقف‭ ‬السيارات‭ ‬والأجهزة‭ ‬التقنية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬والاحتياجات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتمكين‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬تأدية‭ ‬عملهم‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬متبع‭ ‬في‭ ‬أنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬وأنظمة‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬واحتياجاتها‭.‬

‌ه‭- ‬‌‌في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال،‭ ‬تكون‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬تصرفاتها‭ ‬وقراراتها‭ ‬وخططها‭ ‬وبرامجها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاتصال،‭ ‬وعليها‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬خدمات‭ ‬الاتصال‭ ‬المشتركة‭ ‬وموظفي‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬لهم‭ ‬للقيام‭ ‬بمسؤولياتها‭ ‬وواجباتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭.‬

مادة‭ (‬15‭)‬

سريان‭ ‬اللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬والتعليمات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية

فيما‭ ‬لم‭ ‬يرد‭ ‬بشأنه‭ ‬نص‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬تسري‭ ‬أحكام‭ ‬اللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬والتعليمات‭ ‬الصادرة‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010‭.‬

مادة‭ (‬16‭)‬

النفاذ

على‭ ‬الوزراء‭ ‬ورئيس‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬والمعنيين‭ ‬ – كُلٌّ‭ ‬فيما‭ ‬يخصه – ‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القرار،‭ ‬ويُعمل‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لتاريخ‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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