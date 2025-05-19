الإشادة بكلمة الملك خلال القمة الخليجية الأمريكيةمجلس الوزراء يؤكد أهمية زيارة الملك للمملكة المتحدة

الإشادة بكلمة الملك خلال القمة الخليجية الأمريكيةمجلس الوزراء يؤكد أهمية زيارة الملك للمملكة المتحدة
استهل مجلس الوزراء اجتماعه بالإشادة بالمضامين السامية للكلمة التي تفضّل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم في أعمال القمة الخليجية الأمريكية التي شارك بها جلالته بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لافتاً المجلس إلى ما وفرته المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أسباب وإمكانيات لنجاح القمة وبدور المملكة الشقيقة في التنمية والاستثمار وطرح ومساندة المبادرات السلمية ونزع فتيل الحروب، مشيراً إلى عمق الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بقيادة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأهميتها الراسخة، واطلع المجلس في هذا الصدد على تقرير مرفوع من وزير الخارجية.
بعد ذلك أكد المجلس أهمية الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم للمملكة المتحدة لحضور منافسات مهرجان رويال ويندسور الملكي الدولي للفروسية بما في ذلك منافسات سباق القدرة الذي ترعاه مملكة البحرين سنوياً، ولقاء جلالته مع صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية خلال حفل العشاء الذي أقامه الملك تشارلز الثالث بمناسبة حضور جلالته مهرجان رويال ويندسور للفروسية، لافتاً المجلس في السياق ذاته إلى زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمهرجان رويال ويندسور الملكي الدولي للفروسية بحضور صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، مشيداً المجلس بعلاقات الصداقة الراسخة التي تربط بين البلدين الصديقين. كما أشار المجلس إلى الجهود الناجحة والمتميزة التي يوالي بذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة، للارتقاء برياضة القدرة التي تحظى بشعبية عالمية كبيرة.
ثم أعرب المجلس بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خالص تهانيه لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظّم ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، مشيداً بما تحقق طوال الـ44 عاماً من عمر مسيرة مجلس التعاون من إنجازات على كافة الأصعدة.
كما هنأ المجلس الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، والشعب السوري الشقيق بمناسبة إعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قراره برفع العقوبات الاقتصادية عن الجمهورية العربية السورية، وذلك استجابةً لمساعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ثم أشاد مجلس الوزراء بمنتدى «نحو تنمية اقتصادية شاملة» الذي نظمه مجلس الشورى وجاءت المشاركة الحكومية البرلمانية في أعماله لتعكس الحرص المتبادل من السلطتين التنفيذية والتشريعية على دعم المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
بعد ذلك وافق المجلس على المذكرات التالية:
1. مذكرة وزير الداخلية حول التعداد السكاني لمملكة البحرين والتي أظهرت أنه في نهاية عام 2024 بلغ عدد سكان مملكة البحرين 1 , 594 , 654 نسمة.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 5 اقتراحات برغبة و4 اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب.
3. مذكرة وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب بشأن اعتماد تقارير الهيئة.
ثم استعرض المجلس مذكرة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول إحصائيات أداء المحاكم والتنفيذ خلال عامي 2023-2024.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. نتائج مشاركة مملكة البحرين في القمة العربية الرابعة والثلاثين والقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة.
2. نتائج زيارة وزير خارجية جمهورية أذربيجان الشقيقة لمملكة البحرين.
3. نتائج المشاركة في الاجتماع 28 للوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
4. نتائج زيارة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للجمهورية الفرنسية الصديقة.
5. نتائج المشاركة في الاجتماع 28 لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدورة 20 من الملتقى الإعلامي العربي.كلمات دالة
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