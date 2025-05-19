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الإشادة بكلمة الملك خلال القمة الخليجية الأمريكيةمجلس الوزراء يؤكد أهمية زيارة الملك للمملكة المتحدة

الإشادة بكلمة الملك خلال القمة الخليجية الأمريكيةمجلس الوزراء يؤكد أهمية زيارة الملك للمملكة المتحدة

2025-05-19 10:26:04
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬

استهل‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬اجتماعه‭ ‬بالإشادة‭ ‬بالمضامين‭ ‬السامية‭ ‬للكلمة‭ ‬التي‭ ‬تفضّل‭ ‬بها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬التي‭ ‬شارك‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬بحضور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لافتاً‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬وفرته‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬أسباب‭ ‬وإمكانيات‭ ‬لنجاح‭ ‬القمة‭ ‬وبدور‭ ‬المملكة‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬والاستثمار‭ ‬وطرح‭ ‬ومساندة‭ ‬المبادرات‭ ‬السلمية‭ ‬ونزع‭ ‬فتيل‭ ‬الحروب،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬عمق‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬بقيادة‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وأهميتها‭ ‬الراسخة،‭ ‬واطلع‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬مرفوع‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لحضور‭ ‬منافسات‭ ‬مهرجان‭ ‬رويال‭ ‬ويندسور‭ ‬الملكي‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬منافسات‭ ‬سباق‭ ‬القدرة‭ ‬الذي‭ ‬ترعاه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سنوياً،‭ ‬ولقاء‭ ‬جلالته‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬ملك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬العظمى‭ ‬وأيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬العشاء‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬بمناسبة‭ ‬حضور‭ ‬جلالته‭ ‬مهرجان‭ ‬رويال‭ ‬ويندسور‭ ‬للفروسية،‭ ‬لافتاً‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لمهرجان‭ ‬رويال‭ ‬ويندسور‭ ‬الملكي‭ ‬الدولي‭ ‬للفروسية‭ ‬بحضور‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث،‭ ‬مشيداً‭ ‬المجلس‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬الراسخة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬الناجحة‭ ‬والمتميزة‭ ‬التي‭ ‬يوالي‭ ‬بذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة،‭ ‬للارتقاء‭ ‬برياضة‭ ‬القدرة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬عالمية‭ ‬كبيرة‭.‬

ثم‭ ‬أعرب‭ ‬المجلس‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬الرابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬لتأسيس‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تهانيه‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‭ ‬ولأصحاب‭ ‬الجلالة‭ ‬والسمو‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬طوال‭ ‬الـ44‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬عمر‭ ‬مسيرة‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭.‬

كما‭ ‬هنأ‭ ‬المجلس‭ ‬الرئيس‭ ‬أحمد‭ ‬الشرع‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والشعب‭ ‬السوري‭ ‬الشقيق‭ ‬بمناسبة‭ ‬إعلان‭ ‬رئيس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬قراره‭ ‬برفع‭ ‬العقوبات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬عن‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية،‭ ‬وذلك‭ ‬استجابةً‭ ‬لمساعي‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭.‬

ثم‭ ‬أشاد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمنتدى‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬تنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬شاملة‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬وجاءت‭ ‬المشاركة‭ ‬الحكومية‭ ‬البرلمانية‭ ‬في‭ ‬أعماله‭ ‬لتعكس‭ ‬الحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬من‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬التالية‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬حول‭ ‬التعداد‭ ‬السكاني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬1 , 594 , 654‭ ‬نسمة‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬5‭ ‬اقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬و4‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقانون‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

3‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬بشأن‭ ‬اعتماد‭ ‬تقارير‭ ‬الهيئة‭.‬

ثم‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬حول‭ ‬إحصائيات‭ ‬أداء‭ ‬المحاكم‭ ‬والتنفيذ‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

بعدها‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

1‭. ‬نتائج‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الرابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬والقمة‭ ‬العربية‭ ‬التنموية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الخامسة‭.‬

2‭. ‬نتائج‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬جمهورية‭ ‬أذربيجان‭ ‬الشقيقة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

3‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬28‭ ‬للوزراء‭ ‬المعنيين‭ ‬بشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭.‬

4‭. ‬نتائج‭ ‬زيارة‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬للجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة‭.‬

5‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬28‭ ‬لوزراء‭ ‬الإعلام‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية،‭ ‬والدورة‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬الملتقى‭ ‬الإعلامي‭ ‬العربي‭.‬

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