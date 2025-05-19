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تعزيز أطر التعاون بين البحرين والدنمارك في المجال الأمني

تعزيز أطر التعاون بين البحرين والدنمارك في المجال الأمني

2025-05-19 10:26:03
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬فلمينج‭ ‬جريدستيد،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬سفارة‭ ‬مملكة‭ ‬الدنمارك‭ ‬المعتمدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬بنائب‭ ‬رئيس‭ ‬البعثة،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بعلاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومملكة‭ ‬الدنمارك،‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أطر‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للبلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وسبل‭ ‬تطوير‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭.‬

كلمات دالة

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