تعزيز أطر التعاون بين البحرين والدنمارك في المجال الأمني

تعزيز أطر التعاون بين البحرين والدنمارك في المجال الأمني
وفي مستهل اللقاء، رحب وكيل وزارة الداخلية بنائب رئيس البعثة، مشيدًا بعلاقات التعاون الثنائي القائمة بين مملكة البحرين ومملكة الدنمارك، ولاسيما في المجال الأمني، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز أطر هذا التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
وخلال اللقاء تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير التعاون والتنسيق في المجالات ذات الصلة.كلمات دالة
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