تعزيز التعاون بين البحرين والكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬السيد‭ ‬صلاح‭ ‬علي‭ ‬المالكي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭.‬

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