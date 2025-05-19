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تعزيز التعاون بين البحرين والكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي الدكتور نادر عبدالله الجلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش الاجتماع الخامس والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في دولة الكويت الشقيقة.
وخلال اللقاء، الذي حضره السيد صلاح علي المالكي سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت، تم التأكيد على تعزيز التعاون القائم بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.كلمات دالة
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