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تعزيز التعاون بين البحرين والكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

تعزيز التعاون بين البحرين والكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

2025-05-19 10:26:02
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) التقى‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الدكتور‭ ‬نادر‭ ‬عبدالله‭ ‬الجلال‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الاجتماع‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬للجنة‭ ‬وزراء‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬السيد‭ ‬صلاح‭ ‬علي‭ ‬المالكي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت،‭ ‬تم‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭.‬

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