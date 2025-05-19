انعقاد عمومية جمعية أمناء التظلمات في دول منظمة التعاون الإسلامي

انعقاد عمومية جمعية أمناء التظلمات في دول منظمة التعاون الإسلامي
وناقش المجتمعون بنود جدول الأعمال الرئيسية، واطلعوا على موجز عن المناقشات والتوصيات التي تم تقديمها خلال الاجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة الجمعية الذي عُقد يوم 13 مايو، كما تعرفوا من خلال رئيس الجمعية على المبادرات التي اتخذتها الجمعية والأولويات الاستراتيجية لها خلال عامي 2024-2025م.
وفي هذا السياق تم تأكيد أهمية الدور المتطور الذي تلعبه الجمعية داخل كتلة منظمة التعاون الإسلامي، وأهميتها المتزايدة كمنصة لحماية حقوق الإنسان، وتعزيز النزاهة المؤسسية وتعزيز التضامن بين أعضاء الجمعية، والبناء على المثل العليا لمؤسسات أمناء التظلمات.
كما تم إعلان نجاح الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الأمانة العامة للجمعية من أجل تقديم طلب اعتماد وضع «مؤسسة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي» لدى منظمة التعاون الإسلامي، وهو ما تمت الموافقة عليه مبدئيًا من جانب كبار المسؤولين في المنظمة في اجتماعهم الذي جرى في 29 أبريل الماضي، ومن المتوقع النظر في هذا الطلب واعتماده بشكل نهائي في الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي والمقرر عقده في يونيو القادم بالجمهورية التركية.
كما جرى في اجتماعات الجمعية العمومية الرابعة لجمعية ( OICOA ) استعراض الجهود الاستراتيجية الجارية التي تبذلها الجمعية في أفريقيا لتوسيع عضويتها هناك، من خلال دعوة مؤسسات أمناء التظلمات للانضمام إليها، وبالإضافة إلى ذلك استعرض ممثلو الدول والوفود المشاركة ما تم بشأن برامج التدريب الداخلي والتدريب المتخصص الدولي القائم على تبادل الخبرات والزيارات بين الدول الأعضاء في الجمعية، ومنها ثلاثة برامج تدريبية شملت البرامج التدريبي بين وسيط المغرب والأمانة العامة للتظلمات بالبحرين، وبرنامج بين الأمانة العامة للتظلمات بالبحرين وأمين المظالم في جمهورية باكستان، والبرنامج الثالث كان عبارة عن زيارة متبادلة شارك فيها مسؤولون من أمين المظالم بالجمهورية الباكستانية في برنامج تدريب فني بمملكة البحرين، بالإضافة إلى ورش التدريب المتنوعة التي جرت عن بعد.
وفي ختام أعمال الجمعية العمومية الرابعة لجمعية أمناء التظلمات في دول منظمة التعاون الإسلامي، صدرت عدة توصيات وتم اعتماد خطة عمل الجمعية للفترة المقبلة.كلمات دالة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين