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انعقاد عمومية جمعية أمناء التظلمات في دول منظمة التعاون الإسلامي

انعقاد عمومية جمعية أمناء التظلمات في دول منظمة التعاون الإسلامي

2025-05-19 10:26:02
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬غادة‭ ‬حميد‭ ‬حبيب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للتظلمات‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الرابعة‭ ‬لجمعية‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ (‬ OICOA ‭) ‬والتي‭ ‬عُقدت‭ ‬مؤخرًا‭.‬

وناقش‭ ‬المجتمعون‭ ‬بنود‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬الرئيسية،‭ ‬واطلعوا‭ ‬على‭ ‬موجز‭ ‬عن‭ ‬المناقشات‭ ‬والتوصيات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬مايو،‭ ‬كما‭ ‬تعرفوا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬الجمعية‭ ‬والأولويات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2024‭-‬2025م‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬تم‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬المتطور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الجمعية‭ ‬داخل‭ ‬كتلة‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وأهميتها‭ ‬المتزايدة‭ ‬كمنصة‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وتعزيز‭ ‬النزاهة‭ ‬المؤسسية‭ ‬وتعزيز‭ ‬التضامن‭ ‬بين‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية،‭ ‬والبناء‭ ‬على‭ ‬المثل‭ ‬العليا‭ ‬لمؤسسات‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬نجاح‭ ‬الجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للجمعية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬طلب‭ ‬اعتماد‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬مؤسسة‭ ‬تابعة‭ ‬لمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬لدى‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬مبدئيًا‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬اجتماعهم‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الطلب‭ ‬واعتماده‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحادية‭ ‬والخمسين‭ ‬لمجلس‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬والمقرر‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬القادم‭ ‬بالجمهورية‭ ‬التركية‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الرابعة‭ ‬لجمعية‭ (‬ OICOA ‭) ‬استعراض‭ ‬الجهود‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الجارية‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬أفريقيا‭ ‬لتوسيع‭ ‬عضويتها‭ ‬هناك،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعوة‭ ‬مؤسسات‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬للانضمام‭ ‬إليها،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬استعرض‭ ‬ممثلو‭ ‬الدول‭ ‬والوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬بشأن‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬الداخلي‭ ‬والتدريب‭ ‬المتخصص‭ ‬الدولي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والزيارات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الجمعية،‭ ‬ومنها‭ ‬ثلاثة‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬شملت‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبي‭ ‬بين‭ ‬وسيط‭ ‬المغرب‭ ‬والأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬بالبحرين،‭ ‬وبرنامج‭ ‬بين‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للتظلمات‭ ‬بالبحرين‭ ‬وأمين‭ ‬المظالم‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬باكستان،‭ ‬والبرنامج‭ ‬الثالث‭ ‬كان‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬متبادلة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬مسؤولون‭ ‬من‭ ‬أمين‭ ‬المظالم‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الباكستانية‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬فني‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ورش‭ ‬التدريب‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬عن‭ ‬بعد‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬أعمال‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الرابعة‭ ‬لجمعية‭ ‬أمناء‭ ‬التظلمات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي،‭ ‬صدرت‭ ‬عدة‭ ‬توصيات‭ ‬وتم‭ ‬اعتماد‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬الجمعية‭ ‬للفترة‭ ‬المقبلة‭.‬

كلمات دالة

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