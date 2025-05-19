جامعة الخليج العربي تستضيف ورشة التدريب الدولية "أساسيات طب الفضاء" الأحد المقبل

جامعة الخليج العربي تستضيف ورشة التدريب الدولية "أساسيات طب الفضاء" الأحد المقبل
وتتيح الورشة الفرصة للمشاركين للتعرّف على أحد أكثر فروع الطب تطورًا وابتكارًا، إذ يمثل الطب الفضائي مجالًا واعدًا يفتح آفاقًا بحثية وعلمية جديدة تتقاطع مع تخصصات دقيقة في الطب البشري. كما تتيح الورشة للمشاركين التفاعل المباشر مع خبراء دوليين، وتبادل الخبرات، واستكشاف إمكانيات التعاون في مشاريع مستقبلية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتجمع الورشة الأولى من نوعها في الوطن العربي نخبة من الخبراء في مجال الطب الفضائي، في مقدمتهم الدكتور إلشاد ألاياروف والدكتور كينان يوسف زاده، اللذان يتمتعان بخبرة أكاديمية وعلمية واسعة في دراسة تأثير البيئات الفضائية على جسم الإنسان وتطوير حلول للرعاية الصحية خارج كوكب الأرض.
وأوضح رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد أن الورشة تهدف إلى تعزيز المعرفة في مجالات الطب الحيوي الفضائي، وتتناول محاور متعددة منها التكيف الفسيولوجي في الفضاء، والتعرف على تأثير انعدام الجاذبية والإشعاعات الكونية على الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، واستخدام التكنولوجيا في الطب عن بعد لدعم رواد الفضاء بالإضافة إلى التطورات المستقبلية في هذا المجال الواعد.
وتُعد هذه الورشة فرصة فريدة للباحثين، وطلبة الطب، والمتخصصين في علوم الصحة والرياضة، لاكتساب معرفة متقدمة من مصادر علمية موثوقة، إذ سيحصل المشاركون على شهادة معتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) وشهادة من وكالة البحرين للفضاء وجامعة الخليج العربي والإيسيسكو.كلمات دالة
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