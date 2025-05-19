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جامعة الخليج العربي تستضيف ورشة التدريب الدولية "أساسيات طب الفضاء" الأحد المقبل

جامعة الخليج العربي تستضيف ورشة التدريب الدولية "أساسيات طب الفضاء" الأحد المقبل

2025-05-19 10:26:01
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستضيف‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ورشة‭ ‬التدريب‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬أساسيات‭ ‬طب‭ ‬الفضاء‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬وكالة‭ ‬البحرين‭ ‬للفضاء،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬العالم‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتربية‭ ‬والعلوم‭ ‬والثقافة‭ (‬الإيسيسكو‭)‬،‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬ووكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأذربيجانية‭ (‬ Azercosmos ‭)‬،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬ Space ‭ ‬ Park ‭ ‬ X ‮ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الأميرة‭ ‬الجوهرة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬البراهيم‭ ‬للطب‭ ‬الجزيئي‭ ‬وعلوم‭ ‬المورثات‭ ‬والأمراض‭ ‬الوراثية‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل،‭ ‬لتستمر‭ ‬الورشة‭ ‬في‭ ‬جانبها‭ ‬العملي‭ ‬حتى‭ ‬27‭ ‬مايو‭ ‬الجاري،‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬المحاكاة‭ ‬والمهارات‭ ‬الطبية‭ ‬بمقر‭ ‬الجامعة‭.‬

وتتيح‭ ‬الورشة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشاركين‭ ‬للتعرّف‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬فروع‭ ‬الطب‭ ‬تطورًا‭ ‬وابتكارًا،‭ ‬إذ‭ ‬يمثل‭ ‬الطب‭ ‬الفضائي‭ ‬مجالًا‭ ‬واعدًا‭ ‬يفتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬بحثية‭ ‬وعلمية‭ ‬جديدة‭ ‬تتقاطع‭ ‬مع‭ ‬تخصصات‭ ‬دقيقة‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬البشري‭. ‬كما‭ ‬تتيح‭ ‬الورشة‭ ‬للمشاركين‭ ‬التفاعل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬خبراء‭ ‬دوليين،‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬واستكشاف‭ ‬إمكانيات‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬مستقبلية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭.‬

وتجمع‭ ‬الورشة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطب‭ ‬الفضائي،‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الدكتور‭ ‬إلشاد‭ ‬ألاياروف‭ ‬والدكتور‭ ‬كينان‭ ‬يوسف‭ ‬زاده،‭ ‬اللذان‭ ‬يتمتعان‭ ‬بخبرة‭ ‬أكاديمية‭ ‬وعلمية‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬تأثير‭ ‬البيئات‭ ‬الفضائية‭ ‬على‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬وتطوير‭ ‬حلول‭ ‬للرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬خارج‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬أن‭ ‬الورشة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المعرفة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الطب‭ ‬الحيوي‭ ‬الفضائي،‭ ‬وتتناول‭ ‬محاور‭ ‬متعددة‭ ‬منها‭ ‬التكيف‭ ‬الفسيولوجي‭ ‬في‭ ‬الفضاء،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬تأثير‭ ‬انعدام‭ ‬الجاذبية‭ ‬والإشعاعات‭ ‬الكونية‭ ‬على‭ ‬الأعضاء‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان،‭ ‬واستخدام‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬لدعم‭ ‬رواد‭ ‬الفضاء‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التطورات‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الواعد‭.‬

وتُعد‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للباحثين،‭ ‬وطلبة‭ ‬الطب،‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الصحة‭ ‬والرياضة،‭ ‬لاكتساب‭ ‬معرفة‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬علمية‭ ‬موثوقة،‭ ‬إذ‭ ‬سيحصل‭ ‬المشاركون‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ (‬نهرا‭) ‬وشهادة‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬البحرين‭ ‬للفضاء‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬والإيسيسكو‭.‬

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