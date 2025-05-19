محافظ الجنوبية يبحث احتياجات أهالي منطقة الزلاق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أهمية‭ ‬مد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬لتحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭ ‬واحتياجاتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭ ‬والخدمية،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬للتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مبيناً‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬وجودتها،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬أبرز‭ ‬احتياجات‭ ‬الأهالي‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬والمرافق‭ ‬العامة‭ ‬والخدمية‭ ‬بمنطقة‭ ‬الزلاق،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬وتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الاحتياجات‭ ‬يرتقي‭ ‬إلى‭ ‬تطلعات‭ ‬ورؤى‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين،‭ ‬حيث‭ ‬استمع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الآراء‭ ‬والمقترحات‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأهالي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬مبيناً‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الهادفة‭ ‬والأنشطة‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬المحافظة‭ ‬والمرافق‭ ‬والمراكز‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الزلاق،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والتواصل‭ ‬الرائد‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬ومجتمع‭ ‬المحافظة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء،‭ ‬عبر‭ ‬الحضور‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية،‭ ‬على‭ ‬متابعته‭ ‬المستمرة‭ ‬لتلقي‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والنظر‭ ‬في‭ ‬آرائهم‭ ‬ومقترحاتهم‭ ‬لتحقيقها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬كنهج‭ ‬راسخ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬والخدمات‭.‬

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