محافظ الجنوبية يبحث احتياجات أهالي منطقة الزلاق

محافظ الجنوبية يبحث احتياجات أهالي منطقة الزلاق
في مستهل اللقاء، أكد سمو محافظ المحافظة الجنوبية أهمية مد جسور التواصل المباشر مع الأهالي والمواطنين لتحقيق تطلعاتهم واحتياجاتهم في مختلف المجالات الأمنية والخدمية، تنفيذاً للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مبيناً سموه أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وجودتها، وذلك عبر التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات الحكومية.
كما بحث سمو المحافظ أبرز احتياجات الأهالي والتي شملت حزمة من المشاريع والمرافق العامة والخدمية بمنطقة الزلاق، منوهاً سموه إلى أن تطوير وتنفيذ هذه الاحتياجات يرتقي إلى تطلعات ورؤى الأهالي والمواطنين، حيث استمع سمو المحافظ لعدد من الآراء والمقترحات الواردة من قبل الأهالي في مختلف المجالات، مبيناً سموه أن جهود المحافظة الجنوبية مستمرة في إقامة سلسلة من البرامج الهادفة والأنشطة المشتركة بين المحافظة والمرافق والمراكز التي تقع في منطقة الزلاق، وذلك ضمن إطار الشراكة المجتمعية والتواصل الرائد مع الأهالي ومجتمع المحافظة.
وفي ختام اللقاء، عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، على متابعته المستمرة لتلقي احتياجات المواطنين والنظر في آرائهم ومقترحاتهم لتحقيقها على أرض الواقع، الأمر الذي يؤكد دور الشراكة المجتمعية كنهج راسخ من أجل تحقيق التنمية الشاملة وفق أعلى المستويات والخدمات.كلمات دالة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين