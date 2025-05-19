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عقوبات رادعة للمتخلفين عن كشف ذمتهم المالية في الكويت

عقوبات رادعة للمتخلفين عن كشف ذمتهم المالية في الكويت

2025-05-19 10:26:01
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٠ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

‮«‬العرب‭ ‬اللندنية‮»‬‭: ‬تظهر‭ ‬السلطات‭ ‬الكويتية‭ ‬حزما‭ ‬وصرامة‭ ‬في‭ ‬محاصرة‭ ‬ظاهرة‭ ‬الفساد‭ ‬الإداري‭ ‬والمالي‭ ‬التي‭ ‬استشرت‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬خلال‭ ‬سنوات‭ ‬سابقة‭ ‬وكلّفت‭ ‬الدولة‭ ‬خسارة‭ ‬أموال‭ ‬طائلة‭ ‬وألقت‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬مسار‭ ‬التنمية‭ ‬والإصلاح‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وتعرف‭ ‬الكويت‭ ‬صحوة‭ ‬إصلاحية‭ ‬كبرى‭ ‬تطال‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭ ‬وبدأت‭ ‬تؤتي‭ ‬نتائج‭ ‬عملية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬انطلقت‭ ‬بإجراءات‭ ‬حاسمة‭ ‬من‭ ‬أمير‭ ‬البلاد‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬شملت‭ ‬حلّ‭ ‬البرلمان‭ ‬والتعليق‭ ‬المؤقت‭ ‬للعمل‭ ‬بمواد‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬وذلك‭ ‬تسهيلا‭ ‬لاتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الإصلاحية‭ ‬وتنفيذها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬القرارات‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬سابقة‭ ‬مدار‭ ‬جدالات‭ ‬طويلة‭ ‬وصراعات‭ ‬متشعبة‭ ‬بين‭ ‬الحكومات‭ ‬والبرلمانات‭ ‬المتعاقبة‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬لصيق‭ ‬بالجهد‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الشامل‭ ‬حذّرت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ (‬نزاهة‭) ‬من‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬الفئات‭ ‬المعنية‭ ‬بالقانون‭ ‬رقم‭ ‬2‭ ‬لسنة‭ ‬2016‭ ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬الهيئة،‭ ‬والذي‭ ‬يفرض‭ ‬تقديم‭ ‬إقرارات‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مواعيد‭ ‬قانونية‭ ‬محدّدة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإقرارات‭ ‬تمثل‭ ‬تدبيرا‭ ‬وقائيا‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬الوظائف‭ ‬العامة‭ ‬وشاغليها،‭ ‬وحماية‭ ‬المال‭ ‬العام‭.‬

وتصنّف‭ ‬الكويت‭ ‬ضمن‭ ‬البلدان‭ ‬الغنية‭ ‬بموارد‭ ‬النفط‭ ‬وقد‭ ‬شجعت‭ ‬وفرة‭ ‬الموارد‭ ‬وسخاء‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الصرف‭ ‬فئات‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬على‭ ‬التلاعب‭ ‬بالمال‭ ‬العام‭ ‬وهدره‭ ‬وتحويل‭ ‬أجزاء‭ ‬منه‭ ‬الى‭ ‬حساباتهم‭ ‬الخاصّة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬أن‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الإقرار‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬الإنذار‭ ‬ولمدة‭ ‬تتجاوز‭ ‬تسعين‭ ‬يوما،‭ ‬يعرّض‭ ‬المخالف‭ ‬لغرامة‭ ‬مالية‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬500‭ ‬دينار‭ (‬1627‭ ‬دولارا‭) ‬مع‭ ‬جواز‭ ‬العزل‭ ‬من‭ ‬الوظيفة‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬تحديث‭ ‬الإقرار‭ ‬في‭ ‬المواعيد‭ ‬المحددة‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬الغرامة‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحبس‭ ‬لمدة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬سنة‭ ‬مع‭ ‬جواز‭ ‬العزل‭ ‬من‭ ‬الوظيفة‭ ‬إذا‭ ‬تجاوز‭ ‬التأخير‭ ‬تسعين‭ ‬يوما‭ ‬بعد‭ ‬الإنذار‭.‬

وبيّنت‭ ‬أن‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الإقرار‭ ‬النهائي‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬تسعين‭ ‬يوما‭ ‬يُعرّض‭ ‬المخالف‭ ‬لغرامات‭ ‬مالية‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬97‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭) ‬والحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

وأكدت‭ ‬الهيئة‭ ‬أنه‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬الإقرارات‭ ‬تقوم‭ ‬لجان‭ ‬الفحص‭ ‬المختصة‭ ‬بالتحقق‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬البيانات‭ ‬وإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬اللازمة‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬شبهة‭ ‬جريمة‭ ‬كسب‭ ‬غير‭ ‬مشروع،‭ ‬تُحال‭ ‬الحالة‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬المناسبة‭.‬

وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬الكويتية‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬القانون‭ ‬المذكور‭ ‬شملت‭ ‬توسيع‭ ‬الفئات‭ ‬المشمولة‭ ‬بإقرارات‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭ ‬مثل‭ ‬رؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬إدارات‭ ‬الجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬والأهلية‭ ‬والمديرين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والمراقبين‭ ‬الماليين‭ ‬والإداريين‭ ‬في‭ ‬الجمعيات‭ ‬التعاونية‭ ‬وأعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومفتشي‭ ‬الجمارك‭ ‬باعتبارهم‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لإغراءات‭ ‬الكسب‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭. ‬

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