ترامب بعد مكالمته مع بوتين: روسيا وأوكرانيا ستبدآن محادثات فورا لوقف إطلاق النار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٠ مايو ٢٠٢٥ - 02:00

واشنطن‭/‬موسكو‭ - (‬الوكالات‭): ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬إن‭ ‬مكالمته‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬سارت‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام،‭ ‬وإن‭ ‬موسكو‭ ‬وكييف‭ ‬‮«‬ستبدآن‭ ‬فورا‭ ‬مفاوضات‮»‬‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وإنهاء‭ ‬الحرب‭. ‬وقال‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬تروث‭ ‬سوشيال‮»‬‭ ‬عقب‭ ‬مكالمته‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬ساعتين‭ ‬‮«‬ستبدأ‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬فورا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬ترامب‭ ‬أنه‭ ‬أجرى‭ ‬اتصالا‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬قادة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وفرنسا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وفنلندا‭ ‬عقب‭ ‬مكالمته‭ ‬مع‭ ‬بوتين‭. ‬وذكر‭ ‬أنه‭ ‬أبلغ‭ ‬هؤلاء‭ ‬القادة‭ ‬بأن‭ ‬المفاوضات‭ ‬ستبدأ‭ ‬فورا‭. ‬

وطرح‭ ‬ترامب‭ ‬فكرة‭ ‬استضافة‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬الجديد،‭ ‬البابا‭ ‬ليو،‭ ‬للمحادثات،‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬أكد‭ ‬الفاتيكان،‭ ‬ممثلا‭ ‬في‭ ‬البابا،‭ ‬اهتمامه‭ ‬الكبير‭ ‬باستضافة‭ ‬المفاوضات‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لهجة‭ ‬وروح‭ ‬الحوار‭ (‬مع‭ ‬بوتين‭) ‬كانا‭ ‬ممتازين‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬علاقات‭ ‬تجارية‭ ‬‮«‬واسعة‭ ‬النطاق‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ستستفيد‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬التجارة‭ ‬‮«‬في‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬إعمار‭ ‬البلاد‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬إن‭ ‬موسكو‭ ‬مستعدة‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬كييف‭ ‬على‭ ‬‮«‬مذكرة‭ ‬تفاهم‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬اتفاقية‭ ‬سلام‭ ‬محتملة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬غزو‭ ‬قوات‭ ‬الكرملين‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬وقال‭ ‬بوتين‭ ‬عقب‭ ‬المحادثة‭ ‬الهاتفية‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬أن‭ ‬المباحثات‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تسير‭ ‬‮«‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬مباشرة‭ ‬جرت‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬إسطنبول‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬بين‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬والروس‭ ‬منذ‭ ‬ربيع‭ ‬العام‭ ‬2022‭. ‬

قال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لصحفيين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬ستقترح‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬وهي‭ ‬مستعدة‭ ‬للعمل‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الأوكراني‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاقية‭ ‬سلام‭ ‬محتملة‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬الوثيقة‭ ‬أن‭ ‬تحدد‭ ‬‮«‬اسس‭ ‬التسوية‭ ‬وتوقيت‭ ‬اتفاقية‭ ‬سلام‭ ‬محتملة‭ ‬وغيرها‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬لفترة‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقات‭ ‬مناسبة‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يعط‭ ‬بوتين‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬إضافية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬المذكرة‮»‬‭. ‬

وتطالب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الغربيون‭ ‬روسيا‭ ‬باستمرار،‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ترفضه‭ ‬موسكو‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬ووصف‭ ‬بوتين‭ ‬المباحثات‭ ‬الهاتفية‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مفيدة‭ ‬جدا‮»‬‭. ‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬قال‭ ‬الكرملين‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬ونظيره‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬يؤيدان‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وروسيا‭ ‬وناقشا‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬سجناء‭ ‬جديدة‭ ‬محتملة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬خلال‭ ‬المحادثة‭ ‬الهاتفية‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعتين‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لمستشار‭ ‬الكرملين‭ ‬يوري‭ ‬أوشاكوف‭ ‬أن‭ ‬الرئيسين‭ ‬‮«‬أعربا‭ ‬عن‭ ‬تأييدهما‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنهما‭ ‬ناقشا‭ ‬صفقة‭ ‬لتبادل‭ ‬تسعة‭ ‬سجناء‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬الجانبين‭. ‬

كما‭ ‬ناقش‭ ‬الرئيس‭ ‬بوتين‭ ‬موضوع‭ ‬إيران‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬خلال‭ ‬مكالمتهما‭ ‬الهاتفية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ ‬المستشار‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬للكرملين‭ ‬يوري‭ ‬أوشاكوف‭. ‬

وقال‭ ‬أوشاكوف‭ ‬إن‭ ‬الرئيسين‭ ‬الروسي‭ ‬والأمريكي‭ ‬‮«‬تطرّقا‭ ‬إلى‭ ‬مسائل‭ ‬كثيرة‮»‬،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬وقد‭ ‬قيّم‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬مسار‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬بوساطة‭ ‬عمان‮»‬‭.‬