ترامب بعد مكالمته مع بوتين: روسيا وأوكرانيا ستبدآن محادثات فورا لوقف إطلاق النار

ترامب بعد مكالمته مع بوتين: روسيا وأوكرانيا ستبدآن محادثات فورا لوقف إطلاق النار
واشنطن/موسكو - (الوكالات): قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مكالمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين سارت على ما يرام، وإن موسكو وكييف «ستبدآن فورا مفاوضات» لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وقال ترامب في منشور على موقع «تروث سوشيال» عقب مكالمته مع بوتين التي استمرت ساعتين «ستبدأ المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا فورا». وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالإضافة إلى قادة الاتحاد الأوروبي وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وفنلندا عقب مكالمته مع بوتين. وذكر أنه أبلغ هؤلاء القادة بأن المفاوضات ستبدأ فورا.
وطرح ترامب فكرة استضافة بابا الفاتيكان الجديد، البابا ليو، للمحادثات، وقال «أكد الفاتيكان، ممثلا في البابا، اهتمامه الكبير باستضافة المفاوضات». وأكد ترامب أن «لهجة وروح الحوار (مع بوتين) كانا ممتازين»، مضيفا أن روسيا ترغب في إقامة علاقات تجارية «واسعة النطاق» مع الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب. وأضاف أن أوكرانيا ستستفيد أيضا من التجارة «في عملية إعادة إعمار البلاد».
ومن جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الإثنين، إن موسكو مستعدة للعمل مع كييف على «مذكرة تفاهم» بشأن «اتفاقية سلام محتملة» بين البلدين، بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء غزو قوات الكرملين لأوكرانيا. وقال بوتين عقب المحادثة الهاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن المباحثات مع أوكرانيا تسير «في الاتجاه الصحيح» بعد محادثات مباشرة جرت الجمعة في إسطنبول هي الأولى بين الأوكرانيين والروس منذ ربيع العام 2022.
قال بوتين في تصريح لصحفيين إن «روسيا ستقترح مذكرة تفاهم وهي مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني بشأن اتفاقية سلام محتملة». وأوضح أن من شأن الوثيقة أن تحدد «اسس التسوية وتوقيت اتفاقية سلام محتملة وغيرها بما يشمل وقف إطلاق نار لفترة معينة في حال التوصل إلى اتفاقات مناسبة».
ولم يعط بوتين أي تفاصيل إضافية عن «المذكرة».
وتطالب أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا باستمرار، بوقف إطلاق النار الأمر الذي ترفضه موسكو حتى الآن. ووصف بوتين المباحثات الهاتفية مع ترامب بأنها «مفيدة جدا».
وإلى ذلك قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يؤيدان تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا وناقشا صفقة تبادل سجناء جديدة محتملة بين البلدين خلال المحادثة الهاتفية التي استمرت أكثر من ساعتين. وجاء في تصريح لمستشار الكرملين يوري أوشاكوف أن الرئيسين «أعربا عن تأييدهما لمزيد من تطبيع العلاقات»، مضيفا أنهما ناقشا صفقة لتبادل تسعة سجناء لكل من الجانبين.
كما ناقش الرئيس بوتين موضوع إيران مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمتهما الهاتفية، بحسب ما كشف المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف.
وقال أوشاكوف إن الرئيسين الروسي والأمريكي «تطرّقا إلى مسائل كثيرة»، بما فيها «إيران والشرق الأوسط» وقد قيّم بوتين «بشكل إيجابي مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن البرنامج النووي الإيراني بوساطة عمان».
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