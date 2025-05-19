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ساس تكشف عن مستقبل دعم أجهزة الشرطة بالذكاء الاصطناعي في القمة العالمية للشرطة 2025
(MENAFN- Golin Mena) دبي - 19 مايو 2025: استعرضت ساس، الشركة الرائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، قدراتها التحويلية في دعم أجهزة الشرطة والسلامة العامة الحديثة خلال مشاركتها في القمة العالمية للشرطة 2025، التي أُقيمت في دبي بين 13 و15 مايو. وخلال الحدث، سلطت ساس الضوء على كيفية تمكين المدن الآمنة والشرطة الذكية وتعزيز ثقة الجمهور من خلال حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتحليلات المتقدمة.
قدم جناح ساس عروضًا تفاعلية حية لأحدث ابتكاراتها، بما في ذلك وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، والتوأم الرقمي، والمساعدين الذكيين (AI Co-pilots)، وأطر الحوكمة الموثوقة للذكاء الاصطناعي. ويجري تطبيق هذه التقنيات في مجالات محورية مثل كشف الجريمة المنظمة، حماية الأطفال، التحقيق في الجرائم المالية، مكافحة المخدرات، والأدلة الجنائية الرقمية.
أكّد ميشال الغريّب، المدير التنفيذي لدى ساس في الإمارات، على أهمية وضرورة تبني التحديث والتطوير لدى الجهات المعنية، قائلاً: "مع تطوّر العالم، أصبحت الجريمة أكثر تعقيدًا، والبيانات أكثر وفرة، والتهديد ات أكثر تنوعًا من أي وقت مضى. ولا يمكن لأي جهة مواجهة هذا التعقيد بمفردها. لقد أصبحت الشراكة المدعومة بالذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار الذكي أمرًا ضروريًا اليوم للتنبؤ بالتهديدات واكتشافها والاستجابة لها بدقة. وتمكّن هذه التقنيات الضباط من مواكبة التهديدات المتطورة وتحقيق نتائج أكثر أمانًا. وفي المشهد الحالي، لم تعد التكنولوجيا خيارًا، بل أصبحت أساسًا لعمل الشرطة الحديثة. "
الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل عمليات الطيران
خلال القمة العالمية للشرطة، استعرض محمد ميسرة، الخبير الاستشاري لحلول الأعمال في القطاع الحكومي لدى ساس، كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد الطيران.
سلّط ميسرة الضوء على حالات استخدام واقعية تُظهر كيف تمكّن تقنيات ساس المطارات والسلطات من الانتقال من العمليات التفاعلية إلى العمليات الذاتية، بدءًا من الإنذار المبكر واكتشاف المخاطر، ووصولًا إلى إعادة تخصيص الموارد في الوقت الفعلي والتنسيق بين الجهات المختلفة.
وقد بيّن كيف أن الذكاء الاصطناعي الوكيلي لا يقتصر على تقديم معلومات مخصصة حسب الأدوار، بل يتخذ أيضًا إجراءات استباقية، مثل إعادة توزيع البوابات والموارد أثناء تأخيرات الرحلات أو الظروف غير المتوقعة، وتنبيه الجهات الخارجية، وتعبئة الطواقم البشرية وتحسين توزيعها .وبالاعتماد على منصة ساس فايا الموحدة والمبنية على الذكاء الاصطناعي الموثوق، تسهم ساس في تشكيل مستقبل السفر الجوي ليكون أكثر ذكاءً وأمانًا ومرتكزًا على البيانات.
إطلاق قوة الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون
بينما تواجه مؤسسات الشرطة مشهد تهديدات متزايد التعقيد، تبرز الحاجة إلى حلول متكاملة تُسرّع من اتخاذ القرار ونتائج التحقيق كأمر بالغ الأهمية.
عرضت ساس سلسلة من العروض الحية، صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات تحقيقية وتشغيلية محددة، وكان من أبرزها:
• وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI): عرض يوضح كيف يتفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون مع القوانين والإجراءات والبيانات التاريخية للإجابة عن أسئلة قانونية وتحقيقية معقدة. كما تساهم التحليلات المرئية ومخرجات الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير في تعزيز الشفافية والإدراك الموقفي.
• تحليل الأدلة الجنائية الرقمية: عرض تفاعلي يعرض تصورًا شاملاً بزاوية 360 درجة للبيانات المستخرجة من الأجهزة، مما يُمكّن من التعرف السريع على الأنماط ضمن الملفات والاتصالات والوسائط لبناء سردية قوية وسريعة للقضية.
• تحليل الشبكات: تحليل متطور كشف الروابط الخفية بين الجهات ال الرقمية الفاعلة، ما يساعد المحققين على تتبع التهديدات وتفكيك شبكات الجريمة الإلكترونية.
• المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي: مدمج مع منصة ساس فايا "SAS Viya"، يسهّل الوصول إلى البيانات، وإنشاء التقارير، والتفاعل التحليلي عبر واجهات اللغة الطبيعية، مما يتيح استخدام التحليلات المتقدمة للجميع.
• تكامل :ISR يجمع هذا الحل بيانات آنية من أجهزة المراقبة، والطائرات بدون طيار، والأنظمة الجغرافية المكانية، لاكتشاف التهديدات ودعم المهام الحيوية في عمليات الدفاع والأمن.
• الاستخبارات المالية: مخصص لوحدات الاستخبارات المالية (FIUs)، عرض يُظهر كيف تساعد ساس في كشف المعاملات المشبوهة، ومطابقة القوائم السوداء، والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، من خلال بيئة تحليلات متكاملة.
شريك موثوق للقطاع العام
تلتزم ساس منذ فترة طويلة بدعم مؤسسات القطاع العام في الشرق الأوسط وخارجه. ففي الإمارات، ساهمت ساس في مبادرات مؤثرة، منها التعاون مع شرطة دبي، خدمات الإمارات الصحية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
ومع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي عالميًا، تفخر ساس بكونها في طليعة الابتكار في مجال البيانات لخدمة إنفاذ القانون، حيث تمكّن الوكالات من اتخاذ قرارات أسرع، وأكثر ذكاءً، وبثقة أكبر من خلال دمج الخبرة المتخصصة، والتحليلات المتقدمة، والحوكمة الموثوقة.
لمعرفة المزيد حول كيفية مساهمة ساس في مساعدة مؤسسات السلامة العامة على تحديث عملياتها وحماية المجتمعات، يُرجى زيارة:
-انتهى-
قدم جناح ساس عروضًا تفاعلية حية لأحدث ابتكاراتها، بما في ذلك وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، والتوأم الرقمي، والمساعدين الذكيين (AI Co-pilots)، وأطر الحوكمة الموثوقة للذكاء الاصطناعي. ويجري تطبيق هذه التقنيات في مجالات محورية مثل كشف الجريمة المنظمة، حماية الأطفال، التحقيق في الجرائم المالية، مكافحة المخدرات، والأدلة الجنائية الرقمية.
أكّد ميشال الغريّب، المدير التنفيذي لدى ساس في الإمارات، على أهمية وضرورة تبني التحديث والتطوير لدى الجهات المعنية، قائلاً: "مع تطوّر العالم، أصبحت الجريمة أكثر تعقيدًا، والبيانات أكثر وفرة، والتهديد ات أكثر تنوعًا من أي وقت مضى. ولا يمكن لأي جهة مواجهة هذا التعقيد بمفردها. لقد أصبحت الشراكة المدعومة بالذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار الذكي أمرًا ضروريًا اليوم للتنبؤ بالتهديدات واكتشافها والاستجابة لها بدقة. وتمكّن هذه التقنيات الضباط من مواكبة التهديدات المتطورة وتحقيق نتائج أكثر أمانًا. وفي المشهد الحالي، لم تعد التكنولوجيا خيارًا، بل أصبحت أساسًا لعمل الشرطة الحديثة. "
الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل عمليات الطيران
خلال القمة العالمية للشرطة، استعرض محمد ميسرة، الخبير الاستشاري لحلول الأعمال في القطاع الحكومي لدى ساس، كيف يُعيد الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد الطيران.
سلّط ميسرة الضوء على حالات استخدام واقعية تُظهر كيف تمكّن تقنيات ساس المطارات والسلطات من الانتقال من العمليات التفاعلية إلى العمليات الذاتية، بدءًا من الإنذار المبكر واكتشاف المخاطر، ووصولًا إلى إعادة تخصيص الموارد في الوقت الفعلي والتنسيق بين الجهات المختلفة.
وقد بيّن كيف أن الذكاء الاصطناعي الوكيلي لا يقتصر على تقديم معلومات مخصصة حسب الأدوار، بل يتخذ أيضًا إجراءات استباقية، مثل إعادة توزيع البوابات والموارد أثناء تأخيرات الرحلات أو الظروف غير المتوقعة، وتنبيه الجهات الخارجية، وتعبئة الطواقم البشرية وتحسين توزيعها .وبالاعتماد على منصة ساس فايا الموحدة والمبنية على الذكاء الاصطناعي الموثوق، تسهم ساس في تشكيل مستقبل السفر الجوي ليكون أكثر ذكاءً وأمانًا ومرتكزًا على البيانات.
إطلاق قوة الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون
بينما تواجه مؤسسات الشرطة مشهد تهديدات متزايد التعقيد، تبرز الحاجة إلى حلول متكاملة تُسرّع من اتخاذ القرار ونتائج التحقيق كأمر بالغ الأهمية.
عرضت ساس سلسلة من العروض الحية، صُممت خصيصًا لتلبية احتياجات تحقيقية وتشغيلية محددة، وكان من أبرزها:
• وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI): عرض يوضح كيف يتفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلون مع القوانين والإجراءات والبيانات التاريخية للإجابة عن أسئلة قانونية وتحقيقية معقدة. كما تساهم التحليلات المرئية ومخرجات الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير في تعزيز الشفافية والإدراك الموقفي.
• تحليل الأدلة الجنائية الرقمية: عرض تفاعلي يعرض تصورًا شاملاً بزاوية 360 درجة للبيانات المستخرجة من الأجهزة، مما يُمكّن من التعرف السريع على الأنماط ضمن الملفات والاتصالات والوسائط لبناء سردية قوية وسريعة للقضية.
• تحليل الشبكات: تحليل متطور كشف الروابط الخفية بين الجهات ال الرقمية الفاعلة، ما يساعد المحققين على تتبع التهديدات وتفكيك شبكات الجريمة الإلكترونية.
• المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي: مدمج مع منصة ساس فايا "SAS Viya"، يسهّل الوصول إلى البيانات، وإنشاء التقارير، والتفاعل التحليلي عبر واجهات اللغة الطبيعية، مما يتيح استخدام التحليلات المتقدمة للجميع.
• تكامل :ISR يجمع هذا الحل بيانات آنية من أجهزة المراقبة، والطائرات بدون طيار، والأنظمة الجغرافية المكانية، لاكتشاف التهديدات ودعم المهام الحيوية في عمليات الدفاع والأمن.
• الاستخبارات المالية: مخصص لوحدات الاستخبارات المالية (FIUs)، عرض يُظهر كيف تساعد ساس في كشف المعاملات المشبوهة، ومطابقة القوائم السوداء، والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، من خلال بيئة تحليلات متكاملة.
شريك موثوق للقطاع العام
تلتزم ساس منذ فترة طويلة بدعم مؤسسات القطاع العام في الشرق الأوسط وخارجه. ففي الإمارات، ساهمت ساس في مبادرات مؤثرة، منها التعاون مع شرطة دبي، خدمات الإمارات الصحية، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
ومع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي عالميًا، تفخر ساس بكونها في طليعة الابتكار في مجال البيانات لخدمة إنفاذ القانون، حيث تمكّن الوكالات من اتخاذ قرارات أسرع، وأكثر ذكاءً، وبثقة أكبر من خلال دمج الخبرة المتخصصة، والتحليلات المتقدمة، والحوكمة الموثوقة.
لمعرفة المزيد حول كيفية مساهمة ساس في مساعدة مؤسسات السلامة العامة على تحديث عملياتها وحماية المجتمعات، يُرجى زيارة:
-انتهى-
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