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موسكو تعزز علاقاتها السياحية مع المملكة العربية السعودية في ضوء تزايد أعداد السياح بنحو 5.7 أضعاف
(MENAFN- B2Press Online PR Service) الرياض، المملكة العربية السعودية - تستكمل لجنة السياحة في مدينة موسكو جولتها في الشرق الأوسط وتصل إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز التزامها بالشراكات طويلة الأمد في المنطقة وتوسيع نطاق تفاعلها مع المسافرين السعوديين.
ويُبدي المسافرون السعوديون إقبالاً متزايداً على استكشاف الوجهات العالمية، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة بصفتها سوقاً حيوية ومتنامية للسياحة الخارجية. وانطلاقاً من إدراك لجنة السياحة في مدينة موسكو وعزمها على توطيد العلاقات القوية مع المملكة، زار وفد من اللجنة الرياض وجدة بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتقديم موسكو كوجهة سياحية جاذبة للسعوديين.
وشهدت السياحة بين المملكة وموسكو نمواً ملحوظاً. ففي عام 2024، بلغ عدد المواطنين السعوديين الذين زاروا موسكو 52,400 سائحاً، بالمقارنة مع 9,300 زائر في عام 2023، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 5.7 أضعاف. وقد أسهم تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية وتكثيف الأنشطة الترويجية في زيادة الوعي وتسهيل السفر.
وشهدت العاصمة السعودية اجتماعاتٍ بين الجهات المعنية في قطاع السياحة السعودي ومسؤولين سياحيين من موسكو، تمحورت حول استكشاف آفاق التعاون المشترك. وتنسجم هذه المساعي مع رؤية السعودية 2030 وجهودها الرامية إلى إقامة شراكات ثقافية دولية وتعزيز تبادل المعارف والخبرات.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يفغيني كوزلوف، رئيس لجنة السياحة في مدينة موسكو: "يعكس الاهتمام السعودي المتزايد بموسكو الدور المتنامي للعاصمة الروسية بصفتها وجهة تجمع بين التاريخ العريق والثقافة النابضة بالحياة والمعالم السياحية الحديثة. في الربع الأول من عام 2025، استقبلت موسكو 9,900 زائر من المملكة العربية السعودية، بزيادة قدرها 1.5 مرة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ومنذ إطلاق التأشيرة الإلكترونية في أغسطس 2023، تم إصدار أكثر من 80,000 تأشيرة حتى الآن، مما يجعل السعودية ثاني أكبر دولة من حيث عدد الحاصلين على التأشيرة. ونلتزم بتعزيز العلاقات السياحية وتوسيع التبادل الثقافي وتحسين الوصول من خلال إطلاق مبادرات مختلفة مثل التأشيرة الإلكترونية. كما نتطلع إلى استقبال عددٍ أكبر من الزوار السعوديين وضمان حصولهم على تجربة سلسة وغنية بالذكريات في موسكو".
وتقدم موسكو مزيجاً فريداً من التراث العريق والبنية التحتية الحديثة والفعاليات الثقافية على مدار العام، مما يجعلها وجهة مثالية للمسافرين السعوديين. وتتميز المدينة أيضاً بجاهزيتها لاستقبال الزوار المسلمين، إذ يوفر العديد من الفنادق خيارات طعام حلال ومرافق للصلاة وخدمات تتوافق مع المعايير الإسلامية. كما توفر دليلاً خاصاً بالمسلمين يتضمن توصيات لوجهات إقامة مختارة وأكثر من 30 مطعماً يقدم مأكولات حلال في جميع أنحاء المدينة.
وتستضيف موسكو هذا الصيف سلسلة من المهرجانات الثقافية المصممة لتقديم تجارب تفاعلية ومناسبة للعائلات. ويحول مهرجان الحدائق والزهور المساحات العامة إلى لوحات فنية من الزهور. كما يقدم مهرجان مسرح بوليفارد 2025 عروضاً في الهواء الطلق وسط شوارع وساحات المدينة، بينما يفتح برنامج قصور موسكو العقارات التاريخية للجمهور. ويشمل مهرجان موسكو للجاز عروضاً لفنانين عالميين، بينما يدعو بوليفارد الشطرنج السكان والسياح على حدٍ سواء للمشاركة في البطولات والمعارض المقامة في الهواء الطلق.
وتندرج هذه الفعاليات في إطار جهود موسكو الرامية إلى تهيئة تجارب ثقافية ثرية وجاذبة وسهلة الوصول، مصممة خصيصاً للزوار من المنطقة.
ويُبدي المسافرون السعوديون إقبالاً متزايداً على استكشاف الوجهات العالمية، الأمر الذي يرسخ مكانة المملكة بصفتها سوقاً حيوية ومتنامية للسياحة الخارجية. وانطلاقاً من إدراك لجنة السياحة في مدينة موسكو وعزمها على توطيد العلاقات القوية مع المملكة، زار وفد من اللجنة الرياض وجدة بهدف تعزيز التبادل الثقافي وتقديم موسكو كوجهة سياحية جاذبة للسعوديين.
وشهدت السياحة بين المملكة وموسكو نمواً ملحوظاً. ففي عام 2024، بلغ عدد المواطنين السعوديين الذين زاروا موسكو 52,400 سائحاً، بالمقارنة مع 9,300 زائر في عام 2023، مسجلاً بذلك زيادة قدرها 5.7 أضعاف. وقد أسهم تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية وتكثيف الأنشطة الترويجية في زيادة الوعي وتسهيل السفر.
وشهدت العاصمة السعودية اجتماعاتٍ بين الجهات المعنية في قطاع السياحة السعودي ومسؤولين سياحيين من موسكو، تمحورت حول استكشاف آفاق التعاون المشترك. وتنسجم هذه المساعي مع رؤية السعودية 2030 وجهودها الرامية إلى إقامة شراكات ثقافية دولية وتعزيز تبادل المعارف والخبرات.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يفغيني كوزلوف، رئيس لجنة السياحة في مدينة موسكو: "يعكس الاهتمام السعودي المتزايد بموسكو الدور المتنامي للعاصمة الروسية بصفتها وجهة تجمع بين التاريخ العريق والثقافة النابضة بالحياة والمعالم السياحية الحديثة. في الربع الأول من عام 2025، استقبلت موسكو 9,900 زائر من المملكة العربية السعودية، بزيادة قدرها 1.5 مرة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ومنذ إطلاق التأشيرة الإلكترونية في أغسطس 2023، تم إصدار أكثر من 80,000 تأشيرة حتى الآن، مما يجعل السعودية ثاني أكبر دولة من حيث عدد الحاصلين على التأشيرة. ونلتزم بتعزيز العلاقات السياحية وتوسيع التبادل الثقافي وتحسين الوصول من خلال إطلاق مبادرات مختلفة مثل التأشيرة الإلكترونية. كما نتطلع إلى استقبال عددٍ أكبر من الزوار السعوديين وضمان حصولهم على تجربة سلسة وغنية بالذكريات في موسكو".
وتقدم موسكو مزيجاً فريداً من التراث العريق والبنية التحتية الحديثة والفعاليات الثقافية على مدار العام، مما يجعلها وجهة مثالية للمسافرين السعوديين. وتتميز المدينة أيضاً بجاهزيتها لاستقبال الزوار المسلمين، إذ يوفر العديد من الفنادق خيارات طعام حلال ومرافق للصلاة وخدمات تتوافق مع المعايير الإسلامية. كما توفر دليلاً خاصاً بالمسلمين يتضمن توصيات لوجهات إقامة مختارة وأكثر من 30 مطعماً يقدم مأكولات حلال في جميع أنحاء المدينة.
وتستضيف موسكو هذا الصيف سلسلة من المهرجانات الثقافية المصممة لتقديم تجارب تفاعلية ومناسبة للعائلات. ويحول مهرجان الحدائق والزهور المساحات العامة إلى لوحات فنية من الزهور. كما يقدم مهرجان مسرح بوليفارد 2025 عروضاً في الهواء الطلق وسط شوارع وساحات المدينة، بينما يفتح برنامج قصور موسكو العقارات التاريخية للجمهور. ويشمل مهرجان موسكو للجاز عروضاً لفنانين عالميين، بينما يدعو بوليفارد الشطرنج السكان والسياح على حدٍ سواء للمشاركة في البطولات والمعارض المقامة في الهواء الطلق.
وتندرج هذه الفعاليات في إطار جهود موسكو الرامية إلى تهيئة تجارب ثقافية ثرية وجاذبة وسهلة الوصول، مصممة خصيصاً للزوار من المنطقة.
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