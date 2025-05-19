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مترو موسكو يحتفل بمرور 90 عامًا على تشغيله بتقديم تطورات تكنولوجية وإقامة فعاليات تراثية
(MENAFN- B2Press Online PR Service) تأسس مترو موسكو عام 1935، وهو يمتد الآن على مسافة تزيد عن 550 كيلومترًا، وينقل 8 ملايين راكب يوميًا، ويحتفل بالذكرى التسعين لتأسيسه بإقامة معارض وتقديم ابتكارات رقمية.
موسكو - احتفل مترو موسكو بمرور 90 عامًا على تشغيله، مسجلًا بذلك إنجازًا مهمًا لأحد أكبر أنظمة النقل الحضري في العالم وأقدمها. فمنذ افتتاحه عام 1935، توسَّع النظام ليغطي أكثر من 550 كيلومترًا من المسارات، ويضم 302 محطة، ويخدم ما معدله 8 ملايين رحلة ركاب في اليوم.
صرّح "ماكسيم ليكسوتوف"، نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة قائلًا: "كان افتتاح المترو عام ١٩٣٥ حدثًا تاريخيًا لعاصمتنا وللبلاد بأكملها. وحتى في وقت افتتاحه، منذ عقود مضت، قدَّم العمال والبناؤون أعلى المعايير لخدمة الركاب. واليوم، وتماشيًا مع الأهداف التي وضعها عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، نواصل التمسك بتلك المعايير. وتجدر الإشارة إلى أنه يعمل حاليًا أكثر من ٦٥ ألف شخص في مترو موسكو. وهم لا يساعدون في خدمة ملايين الركاب يوميًا فحسب، بل يبذلون أقصى ما بوسعهم أيضًا لكسب ثقة سكان موسكو المستمرة، حتى تترك كل رحلة انطباعًا إيجابيًا. وبهذه المناسبة، أود أن أشكر كل موظف على تفانيه وأتمنى له دوام النجاح".
انطلق مترو موسكو في البداية بخط واحد يمتد إلى ١١.٥ كيلومترًا ويضم ١٣ محطة، وتوسَّع بثبات على مدى العقود التسعة الماضية. وفي عام ٢٠٢٤ وحده، نقل النظام ٢.٧ مليار مسافر.
لقد خضع هذا النظام للتحديث باستمرار. واليوم، يتميز أكثر من 75% من القطارات بأنها بطرازات حديثة التطوير ومزودة بميزات مثل التحكم الآلي في السرعة، والممرات المفتوحة، وأنظمة السلامة المُحدّثة. وتُمكِّن هذه التطورات من تشغيل القطارات بترددات عالية، بفواصل زمنية قصيرة تصل إلى 90 ثانية خلال ساعات الذروة.
نفّذ النظام أيضًا حلولًا رقمية للتذاكر، بما في ذلك البطاقات الذكية، وخيارات التذاكر الافتراضية، وعمليات الدفع البيومترية، التي تُستخدم الآن في معظم الرحلات اليومية. وتهدف هذه التقنيات إلى تسهيل تدفق الركاب وتحسين إمكانية الوصول.
احتفالًا بالذكرى السنوية، نُظِّمت سلسلة من الفعاليات والمعارض في المدينة، مسلطة الضوء على تاريخ نظام المترو وتطوره. وتضمنت العروض العامة قطارات مُرمّمة من الجيل الأول ومواد أرشيفية توثق تطور الشبكة.
بصفته أحد أكثر أنظمة المترو استخدامًا في العالم، يواصل مترو موسكو الاضطلاع بدور محوري في النقل الحضري، ما يعكس الاتجاهات الأوسع في الاستثمار في البنية التحتية، والتكامل التكنولوجي، وتطوير النقل الجماعي على مدار القرن الماضي.
الاتصال الإعلامي:
المكتب الصحفي شركة State Unitary Enterprise Moscow Metro
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موسكو - احتفل مترو موسكو بمرور 90 عامًا على تشغيله، مسجلًا بذلك إنجازًا مهمًا لأحد أكبر أنظمة النقل الحضري في العالم وأقدمها. فمنذ افتتاحه عام 1935، توسَّع النظام ليغطي أكثر من 550 كيلومترًا من المسارات، ويضم 302 محطة، ويخدم ما معدله 8 ملايين رحلة ركاب في اليوم.
صرّح "ماكسيم ليكسوتوف"، نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة قائلًا: "كان افتتاح المترو عام ١٩٣٥ حدثًا تاريخيًا لعاصمتنا وللبلاد بأكملها. وحتى في وقت افتتاحه، منذ عقود مضت، قدَّم العمال والبناؤون أعلى المعايير لخدمة الركاب. واليوم، وتماشيًا مع الأهداف التي وضعها عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، نواصل التمسك بتلك المعايير. وتجدر الإشارة إلى أنه يعمل حاليًا أكثر من ٦٥ ألف شخص في مترو موسكو. وهم لا يساعدون في خدمة ملايين الركاب يوميًا فحسب، بل يبذلون أقصى ما بوسعهم أيضًا لكسب ثقة سكان موسكو المستمرة، حتى تترك كل رحلة انطباعًا إيجابيًا. وبهذه المناسبة، أود أن أشكر كل موظف على تفانيه وأتمنى له دوام النجاح".
انطلق مترو موسكو في البداية بخط واحد يمتد إلى ١١.٥ كيلومترًا ويضم ١٣ محطة، وتوسَّع بثبات على مدى العقود التسعة الماضية. وفي عام ٢٠٢٤ وحده، نقل النظام ٢.٧ مليار مسافر.
لقد خضع هذا النظام للتحديث باستمرار. واليوم، يتميز أكثر من 75% من القطارات بأنها بطرازات حديثة التطوير ومزودة بميزات مثل التحكم الآلي في السرعة، والممرات المفتوحة، وأنظمة السلامة المُحدّثة. وتُمكِّن هذه التطورات من تشغيل القطارات بترددات عالية، بفواصل زمنية قصيرة تصل إلى 90 ثانية خلال ساعات الذروة.
نفّذ النظام أيضًا حلولًا رقمية للتذاكر، بما في ذلك البطاقات الذكية، وخيارات التذاكر الافتراضية، وعمليات الدفع البيومترية، التي تُستخدم الآن في معظم الرحلات اليومية. وتهدف هذه التقنيات إلى تسهيل تدفق الركاب وتحسين إمكانية الوصول.
احتفالًا بالذكرى السنوية، نُظِّمت سلسلة من الفعاليات والمعارض في المدينة، مسلطة الضوء على تاريخ نظام المترو وتطوره. وتضمنت العروض العامة قطارات مُرمّمة من الجيل الأول ومواد أرشيفية توثق تطور الشبكة.
بصفته أحد أكثر أنظمة المترو استخدامًا في العالم، يواصل مترو موسكو الاضطلاع بدور محوري في النقل الحضري، ما يعكس الاتجاهات الأوسع في الاستثمار في البنية التحتية، والتكامل التكنولوجي، وتطوير النقل الجماعي على مدار القرن الماضي.
الاتصال الإعلامي:
المكتب الصحفي شركة State Unitary Enterprise Moscow Metro
البريد الإلكتروني: ...
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