مترو موسكو، أطول خط مترو دائري في العالم، يحتفل بمرور 90 عامًا على تشغيله

احتفل مترو موسكو بمرور 90 عامًا على تشغيله، مسجلًا بذلك إنجازًا مهمًا لأحد أكبر أنظمة النقل الحضري في العالم وأقدمها. فمنذ افتتاحه عام 1935، توسَّع النظام ليغطي أكثر من 550 كيلومترًا من المسارات، ويضم 302 محطة، ويخدم ما معدله 8 ملايين رحلة ركاب في اليوم.

صرّح "ماكسيم ليكسوتوف"، نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة قائلًا: "كان افتتاح المترو عام ١٩٣٥ حدثًا تاريخيًا لعاصمتنا وللبلاد بأكملها. وحتى في وقت افتتاحه، منذ عقود مضت، قدَّم العمال والبناؤون أعلى المعايير لخدمة الركاب. واليوم، وتماشيًا مع الأهداف التي وضعها عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، نواصل التمسك بتلك المعايير. وتجدر الإشارة إلى أنه يعمل حاليًا أكثر من ٦٥ ألف شخص في مترو موسكو. وهم لا يساعدون في خدمة ملايين الركاب يوميًا فحسب، بل يبذلون أقصى ما بوسعهم أيضًا لكسب ثقة سكان موسكو المستمرة، حتى تترك كل رحلة انطباعًا إيجابيًا. وبهذه المناسبة، أود أن أشكر كل موظف على تفانيه وأتمنى له دوام النجاح".

انطلق مترو موسكو في البداية بخط واحد يمتد إلى ١١.٥ كيلومترًا ويضم ١٣ محطة، وتوسَّع بثبات على مدى العقود التسعة الماضية. وفي عام ٢٠٢٤ وحده، نقل النظام ٢.٧ مليار مسافر.

لقد خضع هذا النظام للتحديث باستمرار. واليوم، يتميز أكثر من 75% من القطارات بأنها بطرازات حديثة التطوير ومزودة بميزات مثل التحكم الآلي في السرعة، والممرات المفتوحة، وأنظمة السلامة المُحدّثة. وتُمكِّن هذه التطورات من تشغيل القطارات بترددات عالية، بفواصل زمنية قصيرة تصل إلى 90 ثانية خلال ساعات الذروة.

نفّذ النظام أيضًا حلولًا رقمية للتذاكر، بما في ذلك البطاقات الذكية، وخيارات التذاكر الافتراضية، وعمليات الدفع البيومترية، التي تُستخدم الآن في معظم الرحلات اليومية. وتهدف هذه التقنيات إلى تسهيل تدفق الركاب وتحسين إمكانية الوصول.

احتفالًا بالذكرى السنوية، نُظِّمت سلسلة من الفعاليات والمعارض في المدينة، مسلطة الضوء على تاريخ نظام المترو وتطوره. وتضمنت العروض العامة قطارات مُرمّمة من الجيل الأول ومواد أرشيفية توثق تطور الشبكة.

بصفته أحد أكثر أنظمة المترو استخدامًا في العالم، يواصل مترو موسكو الاضطلاع بدور محوري في النقل الحضري، ما يعكس الاتجاهات الأوسع في الاستثمار في البنية التحتية، والتكامل التكنولوجي، وتطوير النقل الجماعي على مدار القرن الماضي.

توزيع APO Group بالنيابة عن Moscow Metro.

الاتصال الإعلامي:

المكتب الصحفي

شركة State Unitary Enterprise Moscow Metro

البريد الإلكتروني: ...