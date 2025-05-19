تشكيلات ادارية في امانة عمان - اسماء

وقرر الشواربة الموافقة على اجراء تشكيلات ادارية شملت نقل المدير التنفيذي وصفي الدبوبي مستشارا على مكتب الأمين، ونقل مدير التخطيط الاستراتيجي ليصبح مديرا لدائرة متابعة الاداء لبرنامج التحديث الاقتصادي. وشملت التشكيلات تكليف مدير دائرة التميز المؤسسي اسراء حجاوي مديرا تنفيذيا لتطوير الأداء المؤسسي، وتكليف مريم الزواهرة مديرا لدائرة التميز المؤسسي، وتكليف اسلام الوحش مديرا لدائرة التخطيط الاستراتيجي، وتكليف نسرين احمد نمروقة مديرا للمنتدى العربي والمدن الذكية.

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