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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

2025-05-19 08:05:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمّان تداولاتها، اليوم الاثنين، على انخفاض نسبته 0.06%، لتستقر عند مستوى 2648 نقطة.
وبلغ حجم التداول 4.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 8.9 مليون دينار أردني، من خلال تنفيذ 3076 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبيّن أن 31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 38 شركة، واستقرّت أسعار أسهم 28 شركة أخرى.

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