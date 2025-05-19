  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إعلان هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

إعلان هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2025-05-19 08:05:40
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة باللغتين العربية والإنجليزية، تحمل اسم منصة تميّز (أنتم سفراء الأردن).
وقال أمين عام الوزارة / رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي الدكتور مأمون الدبعي، إن إطلاق هذه المنصة يأتي انطلاقاً من إيماننا العميق بتميّز مؤسسات التعليم العالي الأردنية ونوعية خريجيها من الطلبة الوافدين (غير الأردنيين) الذين تخرجوا من هذه المؤسسات من مختلف جنسيات العالم.
وتهدف المنصة إلى تسليط الضوء على هؤلاء الخريجين، والتميّز الذي حققوه في مختلف مجالات الحياة، وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات ضمن قاعدة بيانات خاصة بهم.
وأضاف الدبعي أن البيانات التي سيتم جمعها من خلال هذه المنصة سيتم استخدامها للترويج للجامعات الأردنية، إضافةً إلى توفير فرصة للطلبة الدارسين حالياً، أو الراغبين بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الأردنية مستقبلاً، للاطلاع على تجارب من سبقوهم من المتميزين، حيث سيتم الربط بين هذه البيانات ونظام القبول الموحد الإلكتروني للطلبة الوافدين، بحيث سيظهر للطالب الوافد الذي يرغب بالدراسة في تخصص محدد في إحدى الجامعات الأردنية أسماء وبيانات الطلبة المتميزين الذين تخرجوا من نفس التخصص/الجامعة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يشترط للانضمام لعائلة التميّز (أنتم سفراء الأردن) من خلال هذه المنصة أن يكون المتميز طالباً وافداً (غير أردني)، خريج إحدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية، بغض النظر عن الجنسية أو الدرجة الجامعية (دبلوم متوسط، بكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه)، منذ بدء قطاع التعليم العالي في الأردن عام 1962.
كما يشترط أن يكون التميّز مرتبطًا بمجالات التميز ذات العلاقة التي تم تحديدها (الريادة والابتكار، المجال التعليمي، العلمي، البيئي، الصحي، الاجتماعي، التدريبي، السياحي، الثقافي، الفني، الرياضي)، وليس مبنياً على التحصيل الأكاديمي فقط، ويجب أن يُقدّم المُتميز الأدلة المعززة لتميّزه في المجال الذي يتقدم فيه، وأن يكون التميز مستداماً أو منطلقاً لتحقيق تميز جديد، إضافةً إلى موافقته على تزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة، مع منحها الحق في استخدام هذه البيانات ونشرها على المنصة.
وستقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمخاطبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للتعميم على جميع السفارات والممثليات الأردنية في مختلف دول العالم، لنشر رابط المنصة والترويج لها.
للدخول إلى منصة تميّز:


MENAFN19052025000208011052ID1109566270

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث