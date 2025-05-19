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الملك يستقبل رئيس وزراء مالطا في قصر الحسينية

الملك يستقبل رئيس وزراء مالطا في قصر الحسينية

2025-05-19 08:05:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية الاثنين، رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا.

ووصل رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا إلى عمّان، الأحد، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، وأمين عمان يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وسفير مالطا لدى الأردن جورج سعيد زاميت، وأركان السفارة.

MENAFN19052025000208011052ID1109566269

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