الملك يستقبل رئيس وزراء مالطا في قصر الحسينية

الملك يستقبل رئيس وزراء مالطا في قصر الحسينية
ووصل رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا إلى عمّان، الأحد، في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، وأمين عمان يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وسفير مالطا لدى الأردن جورج سعيد زاميت، وأركان السفارة.
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