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حادثة غريبة على حدود مصر .. سائح كوري يحاول السباحة إلى إيلات

حادثة غريبة على حدود مصر .. سائح كوري يحاول السباحة إلى إيلات

2025-05-19 08:05:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن حادث تسلل غريب من نوعه من سيناء إلى إيلات "أم الرشراش المحتلة" لسائح كوري تم رفض دخوله إلى البلاد.
وقالت القناة العبرية "ماكو" إن السائح الكوري حاول السباحة إلى مدينة إيلات عبر مصر، ووصفت الحادث بالغريب.
وتحت عنوان "لم نر شيئا كهذا من قبل"، قال تقرير القناة العبرية إن السائح الكوري، كان قد حاول دخول إسرائيل قبل نحو شهر وتم رفض طلبه، ووصل إلى سيناء هذا الأسبوع وحاول السباحة عبر مدينة طابا المصرية باتجاه إيلات، وألقت قوات الأمن البحري القبض عليه، وتم تحويله إلى إدارة تنفيذ الأحكام الخاصة بالأجانب.
وأوضحت القناة العبرية أنه تم رصد أجنبي كوري هذا الأسبوع وهو يحاول التسلل إلى إسرائيل سباحة عبر معبر طابا الحدودي.
وأظهر التحقيق الأولي أن الأمر يتعلق بأجنبي حاول دخول إسرائيل في أبريل 2025 وتم منعه من الدخول، وبعد شهر حاول حظه بالسباحة نحو إسرائيل، حيث بدأ السباحة من فندق طابا، على بعد حوالي 2 كم باتجاه إيلات، وتم القبض عليه.
روسيا اليوم


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