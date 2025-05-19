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قوات الاحتلال تغلق المدخل الشرقي للخضر جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تغلق المدخل الشرقي للخضر جنوب بيت لحم

2025-05-19 08:05:20
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المدخل الشرقي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصدر محلي، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشرقي القريب من "منطقة القبور"، بالبوابة الحديدية، ما أدى إلى قطع التواصل مع مدينة بيت جالا وبلدة الدوحة.

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