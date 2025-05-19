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قوات الاحتلال تغلق المدخل الشرقي للخضر جنوب بيت لحم
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المدخل الشرقي لبلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر محلي، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشرقي القريب من "منطقة القبور"، بالبوابة الحديدية، ما أدى إلى قطع التواصل مع مدينة بيت جالا وبلدة الدوحة.
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