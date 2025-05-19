جمعية الكشافة الفلسطينية تنظم تدريباً تطبيقياً لطلبة خضوري
وأُجري التدريب داخل الحرم الجامعي بمشاركة طاقم تدريبي من الكفاءات الكشفية، بقيادة مفوض البرامج وتنمية المراحل في الجمعية، القائد أسامة بشارات، ورئيس هيئة الرواد ريما دراغمة، والمفوض الإرشادية في مفوضية طوباس ريناد مساعيد، ومنسق الإعلام في هيئة الرواد علاء عياش، وأستاذ الإعلام المشارك في الجامعة جمال أبو بشارة، عميد كلية الرياضة، ونضال القاسم، مُدرّس المساق الأكاديمي.
وتضمن التدريب تقسيم الطلبة إلى مجموعات لتنفيذ محاور عملية تحاكي واقع الحياة في الخلاء، بما يشمل التخييم، بناء العلاقات، مهارات البقاء، والقيادة الجماعية.
وأكد الوفد الكشفي لدى لقائه نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية معتمد الخطيب، استمرار التعاون بين الجمعية والجامعة لدعم الطلبة أكاديميًا ومجتمعيًا والذي يتم بتنسيق من قبل هيئة رواد الكشافة والمرشدات الفلسطينية.
واختُتم اللقاء بالتوافق على فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام الطلبة الراغبين في الانضمام لتشكيل عشيرة جوالة جامعة خضوري ضمن رؤية تهدف لترسيخ العمل الكشفي الشبابي داخل مؤسسات التعليم العالي.
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