  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
جمعية الكشافة الفلسطينية تنظم تدريباً تطبيقياً لطلبة خضوري

جمعية الكشافة الفلسطينية تنظم تدريباً تطبيقياً لطلبة خضوري

2025-05-19 08:05:19
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم / PNN - نظّمت جمعية الكشافة الفلسطينية تدريبًا ميدانيًا تطبيقيًا لطلبة مساق "حياة الخلاء" في جامعة فلسطين التقنية – خضوري، بمشاركة نحو 40 طالبًا وطالبة، ضمن برنامج يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية والقيادية لدى الطلبة في بيئة تفاعلية واقعية.

وأُجري التدريب داخل الحرم الجامعي بمشاركة طاقم تدريبي من الكفاءات الكشفية، بقيادة مفوض البرامج وتنمية المراحل في الجمعية، القائد أسامة بشارات، ورئيس هيئة الرواد ريما دراغمة، والمفوض الإرشادية في مفوضية طوباس ريناد مساعيد، ومنسق الإعلام في هيئة الرواد علاء عياش، وأستاذ الإعلام المشارك في الجامعة جمال أبو بشارة، عميد كلية الرياضة، ونضال القاسم، مُدرّس المساق الأكاديمي.

وتضمن التدريب تقسيم الطلبة إلى مجموعات لتنفيذ محاور عملية تحاكي واقع الحياة في الخلاء، بما يشمل التخييم، بناء العلاقات، مهارات البقاء، والقيادة الجماعية.

وأكد الوفد الكشفي لدى لقائه نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية معتمد الخطيب، استمرار التعاون بين الجمعية والجامعة لدعم الطلبة أكاديميًا ومجتمعيًا والذي يتم بتنسيق من قبل هيئة رواد الكشافة والمرشدات الفلسطينية.

واختُتم اللقاء بالتوافق على فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام الطلبة الراغبين في الانضمام لتشكيل عشيرة جوالة جامعة خضوري ضمن رؤية تهدف لترسيخ العمل الكشفي الشبابي داخل مؤسسات التعليم العالي.

MENAFN19052025000205011050ID1109566265

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث