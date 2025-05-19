جمعية الكشافة الفلسطينية تنظم تدريباً تطبيقياً لطلبة خضوري

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم / PNN - نظّمت جمعية الكشافة الفلسطينية تدريبًا ميدانيًا تطبيقيًا لطلبة مساق "حياة الخلاء" في جامعة فلسطين التقنية – خضوري، بمشاركة نحو 40 طالبًا وطالبة، ضمن برنامج يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية والقيادية لدى الطلبة في بيئة تفاعلية واقعية.

وأُجري التدريب داخل الحرم الجامعي بمشاركة طاقم تدريبي من الكفاءات الكشفية، بقيادة مفوض البرامج وتنمية المراحل في الجمعية، القائد أسامة بشارات، ورئيس هيئة الرواد ريما دراغمة، والمفوض الإرشادية في مفوضية طوباس ريناد مساعيد، ومنسق الإعلام في هيئة الرواد علاء عياش، وأستاذ الإعلام المشارك في الجامعة جمال أبو بشارة، عميد كلية الرياضة، ونضال القاسم، مُدرّس المساق الأكاديمي.

وتضمن التدريب تقسيم الطلبة إلى مجموعات لتنفيذ محاور عملية تحاكي واقع الحياة في الخلاء، بما يشمل التخييم، بناء العلاقات، مهارات البقاء، والقيادة الجماعية.

وأكد الوفد الكشفي لدى لقائه نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية معتمد الخطيب، استمرار التعاون بين الجمعية والجامعة لدعم الطلبة أكاديميًا ومجتمعيًا والذي يتم بتنسيق من قبل هيئة رواد الكشافة والمرشدات الفلسطينية.

واختُتم اللقاء بالتوافق على فتح باب التسجيل الإلكتروني أمام الطلبة الراغبين في الانضمام لتشكيل عشيرة جوالة جامعة خضوري ضمن رؤية تهدف لترسيخ العمل الكشفي الشبابي داخل مؤسسات التعليم العالي.