أبو زيد: نظام إدارة الأداء يشكّل ركيزة أساسية لتطوير مؤسسات الدولة

أبو زيد: نظام إدارة الأداء يشكّل ركيزة أساسية لتطوير مؤسسات الدولة
وأكدت حمد، في كلمتها الافتتاحية، أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان الموظفين العام في الارتقاء بقطاع الخدمة المدنية، مشيدة بجهود موظفي وزارة التنمية، لا سيما العاملين في الميدان رغم التحديات الصعبة.
وأشارت إلى أن العنصر البشري يُعد الأساس في نجاح المؤسسات، يليه العنصر المالي، مؤكدة سعي الوزارة إلى تنفيذ برامج حماية للفئات المهمشة، وتوزيع المساعدات وفق آليات منظمة وشفافة.
وتطرقت حمد إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، محمّلة المجتمع الدولي المسؤولية عن تفاقم معاناة شعبنا، نتيجة الحصار ومنع إدخال الغذاء والمياه الصالحة للشرب.
من جانبه، شدد أبو زيد على أن تقييم الأداء يمثل ركيزة أساسية في بناء مؤسسات الدولة، وتمكين مواردها البشرية، وتحسين جودة خدماتها. وأوضح أن عملية التقييم يجب أن تكون مستمرة وشاملة، تستند إلى بطاقة الوصف الوظيفي، ما يسهم في تحديد الاحتياجات التدريبية بدقة، وتحفيز الموظف على الإنجاز.
وأضاف: "ينبغي أن تتم عملية التقييم وفق منهج علمي ومهني، يربط بين إنجاز الموظف ومدى تحقيقه للأهداف الإستراتيجية للمؤسسة"، مشيرًا إلى أهمية إشراك الموظف في الخطة التنفيذية للمؤسسة، وتعزيز دوره كمحور فاعل في عملية التطوير المؤسسي.
وأكد أبو زيد قدرة الكفاءات الوطنية، ولا سيما في المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، على تنفيذ عمليات البحث والتخطيط وتقديم الاستشارات دون الحاجة إلى خبراء خارجيين، مشيدًا بخبرة الفريق الوطني العامل في هذا المجال وكفاءته.
وختم بالتأكيد على صمود شعبنا الفلسطيني، قائلاً: "لن يتمكن أحد من شطب فلسطين عن الخريطة الجغرافية أو السياسية، فإرادتنا أقوى من كل التحديات".
من جانبه، أكد مدير عام شؤون موظفي الخدمة المدنية زياد شديد، التزام ديوان الموظفين العام بتطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية، داعيًا المشاركين إلى التفاعل الإيجابي مع الورشة والمساهمة الفاعلة في مسار التطوير.
وقدّمت مدير دائرة تقييم الأداء الوظيفي إسراء عمر، عرضًا تفصيليًا عن مراحل نظام إدارة الأداء ومكوناته، وآليات تطبيقه العملي في مؤسسات الخدمة المدنية.
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