أبو زيد: نظام إدارة الأداء يشكّل ركيزة أساسية لتطوير مؤسسات الدولة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - افتتح رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ووزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، اليوم الاثنين، ورشة تدريبية بعنوان: "نظام إدارة الأداء الوظيفي في قطاع الخدمة المدنية"، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بهدف تعزيز فعالية مؤسسات الدولة وتطوير أداء الكوادر البشرية.

وأكدت حمد، في كلمتها الافتتاحية، أهمية الدور الذي يضطلع به ديوان الموظفين العام في الارتقاء بقطاع الخدمة المدنية، مشيدة بجهود موظفي وزارة التنمية، لا سيما العاملين في الميدان رغم التحديات الصعبة.

وأشارت إلى أن العنصر البشري يُعد الأساس في نجاح المؤسسات، يليه العنصر المالي، مؤكدة سعي الوزارة إلى تنفيذ برامج حماية للفئات المهمشة، وتوزيع المساعدات وفق آليات منظمة وشفافة.

وتطرقت حمد إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، محمّلة المجتمع الدولي المسؤولية عن تفاقم معاناة شعبنا، نتيجة الحصار ومنع إدخال الغذاء والمياه الصالحة للشرب.

من جانبه، شدد أبو زيد على أن تقييم الأداء يمثل ركيزة أساسية في بناء مؤسسات الدولة، وتمكين مواردها البشرية، وتحسين جودة خدماتها. وأوضح أن عملية التقييم يجب أن تكون مستمرة وشاملة، تستند إلى بطاقة الوصف الوظيفي، ما يسهم في تحديد الاحتياجات التدريبية بدقة، وتحفيز الموظف على الإنجاز.

وأضاف: "ينبغي أن تتم عملية التقييم وفق منهج علمي ومهني، يربط بين إنجاز الموظف ومدى تحقيقه للأهداف الإستراتيجية للمؤسسة"، مشيرًا إلى أهمية إشراك الموظف في الخطة التنفيذية للمؤسسة، وتعزيز دوره كمحور فاعل في عملية التطوير المؤسسي.

وأكد أبو زيد قدرة الكفاءات الوطنية، ولا سيما في المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة، على تنفيذ عمليات البحث والتخطيط وتقديم الاستشارات دون الحاجة إلى خبراء خارجيين، مشيدًا بخبرة الفريق الوطني العامل في هذا المجال وكفاءته.

وختم بالتأكيد على صمود شعبنا الفلسطيني، قائلاً: "لن يتمكن أحد من شطب فلسطين عن الخريطة الجغرافية أو السياسية، فإرادتنا أقوى من كل التحديات".

من جانبه، أكد مدير عام شؤون موظفي الخدمة المدنية زياد شديد، التزام ديوان الموظفين العام بتطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية، داعيًا المشاركين إلى التفاعل الإيجابي مع الورشة والمساهمة الفاعلة في مسار التطوير.

وقدّمت مدير دائرة تقييم الأداء الوظيفي إسراء عمر، عرضًا تفصيليًا عن مراحل نظام إدارة الأداء ومكوناته، وآليات تطبيقه العملي في مؤسسات الخدمة المدنية.