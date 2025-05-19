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5 شهداء أغلبهم أطفال بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب النصيرات

5 شهداء أغلبهم أطفال بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب النصيرات

2025-05-19 08:05:17
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، إثر استهداف طيران الاحتلال مدرسة في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين على الأقل معظمهم أطفال، وعدد من المصابين في قصف للاحتلال على مدرسة الحساينة التي تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 28 مواطنا استُشهدوا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين، بينهم 16 من خان يونس.

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