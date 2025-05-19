5 شهداء أغلبهم أطفال بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب النصيرات

5 شهداء أغلبهم أطفال بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين غرب النصيرات
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين على الأقل معظمهم أطفال، وعدد من المصابين في قصف للاحتلال على مدرسة الحساينة التي تؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، بأن 28 مواطنا استُشهدوا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين، بينهم 16 من خان يونس.
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