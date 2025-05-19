صيدم: نيكاراغوا تتحرك دعماً لفلسطين في العدل الدولية
وأكد صيدم خلال اللقاء، عمق العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والنيكاراغوي، مثمنا مواقف نيكاراغوا الرسمية الداعمة لفلسطين في المحافل الدولية.
وأوضح صيدم للضيف النيكاراغوي، حجم المأساة الإنسانية التي يعانيها الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، وتصاعد سياسة التهجير والقتل والدمار، مشددا على ضرورة استمرار التحركات الدولية السياسية والقانونية من أجل كبح هذا العدوان.
من جانبه، جدد السفير آرسه مايرينا موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن تحرك نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية يندرج ضمن الالتزام بالقانون الدولي ورفض الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين