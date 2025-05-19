صيدم: نيكاراغوا تتحرك دعماً لفلسطين في العدل الدولية

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - التقى نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، اليوم الاثنين، في مكتبه بمدينة رام الله، سفير جمهورية نيكاراغوا الجديد لدى فلسطين غادييل فرانسيسكو آرسه مايرينا، مهنئا إياه بموقعه الجديد سفيرا لبلاده ومتمنيا له التوفيق، حيث جرى بحث آخر المستجدات السياسية والتطورات الميدانية، لا سيما في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد صيدم خلال اللقاء، عمق العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين الفلسطيني والنيكاراغوي، مثمنا مواقف نيكاراغوا الرسمية الداعمة لفلسطين في المحافل الدولية.

وأوضح صيدم للضيف النيكاراغوي، حجم المأساة الإنسانية التي يعانيها الشعب الفلسطيني جراء استمرار العدوان الإسرائيلي، وتصاعد سياسة التهجير والقتل والدمار، مشددا على ضرورة استمرار التحركات الدولية السياسية والقانونية من أجل كبح هذا العدوان.

من جانبه، جدد السفير آرسه مايرينا موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن تحرك نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية يندرج ضمن الالتزام بالقانون الدولي ورفض الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.