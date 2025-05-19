منظمة الصحة العالمية: 57 طفلاً ماتوا جوعاً في غزة ونطالب بوقف إطلاق النار فوراً

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك / PNN - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم عن تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أن 57 طفلاً قضوا جوعًا في ظل الحصار المتواصل، محذرة من أن المزيد معرضون للموت إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وقالت المنظمة "لدينا 31 شاحنة محملة بالمعدات الطبية الحيوية تنتظر السماح لها بدخول القطاع، إلا أنه لا توجد أي تأكيدات من السلطات الإسرائيلية حول توقيت دخولها".

وأوضحت أن طواقمها تعمل في غزة في ظروف بالغة الصعوبة بسبب نقص المعدات والكوادر الطبية، مشيرة إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم 4 آلاف طفل، بحاجة ماسة لرعاية طبية طارئة خارج القطاع، ورغم ذلك لم يُسمح إلا بإخراج عدد قليل من الأطفال.

وأضافت المنظمة: "لا ينبغي استهداف الطواقم والمنشآت الصحية كما يحدث حاليًا في قطاع غزة"، داعية إلى حماية المرافق الطبية ووقف الهجمات التي تعرض الأرواح للخطر.

واكدت المنظمة على أن "لا حل لتوفير الرعاية الطبية المنقذة للحياة إلا بوقف إطلاق النار الفوري"، في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية داخل القطاع المحاصر.