منظمة الصحة العالمية: 57 طفلاً ماتوا جوعاً في غزة ونطالب بوقف إطلاق النار فوراً

منظمة الصحة العالمية: 57 طفلاً ماتوا جوعاً في غزة ونطالب بوقف إطلاق النار فوراً
وقالت المنظمة "لدينا 31 شاحنة محملة بالمعدات الطبية الحيوية تنتظر السماح لها بدخول القطاع، إلا أنه لا توجد أي تأكيدات من السلطات الإسرائيلية حول توقيت دخولها".
وأوضحت أن طواقمها تعمل في غزة في ظروف بالغة الصعوبة بسبب نقص المعدات والكوادر الطبية، مشيرة إلى أن أكثر من 10 آلاف شخص، بينهم 4 آلاف طفل، بحاجة ماسة لرعاية طبية طارئة خارج القطاع، ورغم ذلك لم يُسمح إلا بإخراج عدد قليل من الأطفال.
وأضافت المنظمة: "لا ينبغي استهداف الطواقم والمنشآت الصحية كما يحدث حاليًا في قطاع غزة"، داعية إلى حماية المرافق الطبية ووقف الهجمات التي تعرض الأرواح للخطر.
واكدت المنظمة على أن "لا حل لتوفير الرعاية الطبية المنقذة للحياة إلا بوقف إطلاق النار الفوري"، في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية داخل القطاع المحاصر.
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