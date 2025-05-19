المكتب الإعلامي الحكومي: 550 شاحنة مساعدات ووقود يوميا ضرورة منقذة للحياة في غزة

المكتب الإعلامي الحكومي: 550 شاحنة مساعدات ووقود يوميا ضرورة منقذة للحياة في غزة
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، ادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن تل أبيب تعتزم السماح بدخول 9 شاحنات محملة بمساعدات إنسانية إلى قطاع غزة اليوم، للمرة الأولى منذ 2 مارس/ آذار الماضي، بنسبة لا تتجاوز 1.8 بالمئة من الحد الأدنى للاحتياج العام بغزة.
ولليوم الـ79 تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات الإغاثية والطبية.
وقال المكتب الحكومي في بيان:“في ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان والحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على قطاع غزة، تتفاقم مؤشرات المجاعة والانهيار الإنساني بوتيرة مرعبة، تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة المنكوب”.
وتابع:“تظهر الوقائع الميدانية والانهيار المتسارع في مختلف القطاعات أن الحد الأدنى المطلوب يوميا لوقف هذا الانهيار يتمثل في إدخال 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، إلى جانب 50 شاحنة وقود لتشغيل المخابز والمستشفيات ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي”.
وأوضح أن القطاع يعاني“كارثة إنسانية متكاملة الأركان جراء توقف عشرات المخابز عن العمل، وخروج المستشفيات عن الخدمة تباعاً، وحرمان السكان من أبسط مقومات الحياة، من غذاء وماء وكهرباء ودواء”.
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