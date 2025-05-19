إصابة شابين واعتقال طفل من بلدة سعير شرق الخليل

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إصابة شابين واعتقال طفل من بلدة سعير شرق الخليل
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - أصيب شابان برصاص الاحتلال، اليوم الاثنين، واعتُقل فتى خلال اقتحام بلدة سعير شمال شرق الخليل.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سعير من منطقة رأس العروض باتجاه وسط البلدة، واعتقلت الفتى عمر جرادات (16 عاما) من أمام منزله، كما أصيب بالاقتحام شابان بالرصاص الحي في القدم، نُقلا على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
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