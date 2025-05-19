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إصابة شابين واعتقال طفل من بلدة سعير شرق الخليل

إصابة شابين واعتقال طفل من بلدة سعير شرق الخليل

2025-05-19 08:05:14
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - أصيب شابان برصاص الاحتلال، اليوم الاثنين، واعتُقل فتى خلال اقتحام بلدة سعير شمال شرق الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سعير من منطقة رأس العروض باتجاه وسط البلدة، واعتقلت الفتى عمر جرادات (16 عاما) من أمام منزله، كما أصيب بالاقتحام شابان بالرصاص الحي في القدم، نُقلا على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

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